Het kind waande zich onbespied, maar ik was getuige van het magische moment

In de trein zat ik tegenover een meisje van een jaar of zeven, met een aangrijpend gebrek aan voortanden en kroeshaar dat in twee knotjes bovenop haar hoofd was gebonden. Dit gaf haar de contouren van Mickey Mouse, wat een prachtig Droste-effect opleverde met het boek dat ze aandachtig las: Mickey op de voorkant met een boek over ‘magie’.

Haar moeder staarde naar haar telefoon, het meisje waande zich onbespied. Vanuit mijn ooghoek zag ik hoe ze, gedreven door de wil om de wereld van het boek tot haar eigen te maken, een geopende hand ophield in de richting van het blikje cola dat voor haar op het tafeltje stond. Mijn blikje, dat zij op magische wijze zou laten bewegen.

Nóg mooier om te zien dan het belachelijke toeval dat de trein op dat moment een bocht maakte waardoor het blikje in haar hand gleed, was de vanzelfsprekendheid waarmee ze de ontdekking van haar toverkracht accepteerde.