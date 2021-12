Het jaar van Samuel: geen operatie, wel stemmen en nu de grote stap: op kamers

Beeld Marijn Scheeres

Samuel buigt zijn bolletje lichtjes naar voren. Het is zijn manier om te zeggen: toe, geef me maar een kusje, dan mag je gaan. Hij zwaait uitbundig. Dat stelt ons gerust. Hij deed het bij ons allebei, op verschillende dagen, en dat was het grootste cadeautje dat hij ons kon geven. Hij heeft het naar zijn zin op zijn nieuwe plek.

Samuel woont op zichzelf. Hij is op kamers. Nou ja, hij oefent in december en vanaf januari is het voor het echt. Dan is hij nog maar af en toe thuis, in plaats van af en toe logeren. Logeren is dan wonen. Opeens gaat het snel met onze 20-jarige meervoudig beperkte jongen die al een man is. Ergens in oktober belden ze van Ferm Rozemarijn, dat er mogelijk een plekje vrijkwam in de woongroep, vlak bij het kinderdagcentrum waar hij al jaren naartoe gaat. Ze denken dat Samuel de ideale kandidaat is voor de vacature. Net als de trainer van een voetbalteam, zoeken de begeleiders naar evenwicht in de groep.

We konden nee zeggen, natuurlijk, maar dan duurt het misschien weer drie of vier jaar, zo’n aanbod, en we weten niet of we dat willen of kunnen. En zij willen wel wat reuring in de groep. Samuel dus. Want reuring zullen ze krijgen met hem. Hij banjert door de gangen, terwijl hij diep vanuit de keel fors geluid maakt, meestal van enthousiasme. Hij krijgt een eigen kamer, waar hij slaapt en met de iPad mag spelen. In de gemeenschappelijke ruimte mag hij meedoen met de activiteiten van de anderen.

Hij maakt soms veel geluid, dat hebben we afgelopen jaar gemerkt. Eenmaal is zelfs een buurvrouw aan de deur geweest, in de bloedhitte van de zomer. Of we de achterdeur wilden sluiten, want Samuel viel voor anderen gewoon niet te negeren. Ja hoor. Wij snappen dat best. Nu hij al vaker weg is, in de oefenmaand december, kijken we elkaar soms aan. Zo stil als het is in huis. Oorverdovend stil.

Zo komt een einde aan toch weer een bijzonder Samueljaar, met ook weer genoeg hoogtepunten, waarvan zijn glimlach altijd het mooist is. De grootste opluchting is dat hij voorlopig geen operatie behoeft aan de scoliose, waar het een jaar geleden naar uitzag. Althans, het leek een arts in opleiding nodig ons op het pad van een ingreep te zetten en daartegen zagen we vreselijk op. Dan was hij bijna alles wat hij kan weer kwijt geraakt misschien. Maar de chirurg zei dit jaar dat het goed is zo en hij hoeft pas over twee jaar weer op controle.

Met Samuel beleef je ook veel grappigs. We kregen voor de verkiezingen zelfs een stemkaart voor hem. Hebben we mooi ‘misbruik’ van gemaakt. Ik heb twee stemmen uitgebracht, op twee verschillende politici, zonder vooraf te denken welke stem precies van Samuel was en welke van mij. Dat bleek een lekker gevoel, met terugwerkende kracht. Als de een iets fout deed, was het natuurlijk de stem van Samuel. ‘Zeg Samuel, op wie heb jij toch gestemd?’ En bij goede acties van de betrokken politica was het natuurlijk mijn stem. Zo overleefden we samen ook weer een jaar democratie.

Het spannendste wat we met Samuel beleefden in 2021? De boottocht langs de kust van Corfu, tijdens de vakantie. We hadden ons ingeschreven, met talloze vragen over toegankelijkheid van de boot. We schrokken toen we arriveerden bij het schip in de haven. Een smalle, wiebelige loopplank, meer niet. Het ging nooit lukken om Samuel aan boord te krijgen. Maar toen kwam de schipper, zo’n Griekse zeeheld, zo’n man uit één stuk. Eerst voer hij de boot zo dicht mogelijk naar de kade, daarna tilde hij onze Samuel zo aan boord. Ja, Samuel mocht ook even aan het roer.

Op de terugweg rolde de metalen drinkbeker van Samuel van boord, zo naar de zeebodem. Geen probleem voor onze Griekse held. We zagen de beker blinken tussen het wier. De schipper nam een hap adem, dook en greep de beker in één keer mee. Samuel blij, wij blij. Mooie dag. Toch wel een mooi jaar.

Wat zal het anders zijn, in 2022, met Samuel officieel op kamers, woonachtig op een ander adres, en af en toe thuis. Als hij zijn bolletje maar naar ons blijft buigen, voor een kusje.