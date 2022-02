Het is rottig om in het ietsje goedkopere deel van een extreem dure buurt te wonen

In het café waar ik even koffiedronk gingen vier mannen aan een tafeltje zitten. Twee van hen hadden binnenmutsjes op.

Ik weet dat je mensen niet op hun uiterlijk en kleding mag beoordelen, maar ik kan een man met een binnenmutsje – zo’n dun, strak mutsje – niet serieus nemen. Mannen met reguliere mutsen neem ik wel serieus, als ze die gewoon buiten dragen. Maar waarom heeft een mens binnen een muts op? Tenzij daar medisch gezien een goede reden voor is, is het raar.

Zoals te verwachten bij mannen met een binnenmutsje, begroetten zij elkaar luid met de woorden ‘Hee man’ en ‘Hallo man’. Een van de mannen liep met zijn mutsje op naar de koffiebalie en maakte op een vloeiende manier het drinkgebaar met een vragend gezicht naar de anderen. De mannen bestelden alle vier een smoothie.

In elke stad heb je verschillende buurten, en die verschillende buurten zijn te verdelen in verschillende sub-buurten. Ik was in het iets goedkopere gedeelte van het duurste gedeelte van de stad, Amsterdam-Zuid. Deze mannen, die hier duidelijk woonden, waren de havenots onder de haves. En eigenlijk ging hun hele gesprek daarover.

Zo ging het eerst heel lang over mooi wonen en landelijk wonen. Mooi wonen, zo bleek, was niet altijd hetzelfde als landelijk wonen. Maar wonen in de stad vonden ze vaak te druk. Bovendien voelde de mannen allevier een enorme hunkering naar een tuin. ‘Ik heb een appartement, en dat is relaxed. Maar op een gegeven moment is een tuin toch ook wel relaxed.’ Dus dan kwam je uit op landelijk wonen, iets wat ze alle vier serieus overwogen.

Een vriend van een van hen was landelijk gaan wonen. Heel mooi was dat, maar die vriend werkte in de fashion. Dat had voor enorme problemen kunnen zorgen, fashion in een landelijk gebied. Gelukkig was het meegevallen: ‘Ze hebben daar wel fashion.’

Opluchting alom.

Daarna ging het over auto’s. Deze auto was mooi, en deze ook, maar het summum was, volgens een van de mannen, een Range Rover. ‘Daar gooi je alles zo achterin. Zo relaxed.’

Ik had er nog nooit diep over nagedacht, maar eigenlijk is het rottig om in het ietsje goedkopere deel van een extreem dure buurt te wonen, want dan moet je de hele tijd verlangen naar dingen die je net niet kunt krijgen.

Ik besloot eindelijk de krant te gaan lezen, want gesprekken over auto’s, hoeveel ze ook over de menselijke soort zeggen, kunnen mij niet boeien.

Toen zei een van de mannen ineens: ‘Die eet alleen maar aardappels.’

Moest ik toch weer verder luisteren.