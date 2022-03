Will Smith met zijn Oscar voor zijn rol in King Richard. Beeld FilmMagic

Pesten

Het was de week van de grap en de klap. Uw sterrenkijker heeft na lang beraad het volgende statement: de klap van Will Smith was erger, maar die grap van Chris Rock was ook naar. En slecht.

Het is trouwens interessant om het boek met regels voor de leden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences erop na te slaan. ‘Ongewenst fysiek contact’ is verboden, maar ook seksueel opdringerig gedrag, intimidatie, stalken, beledigend of dreigend gedrag en pesten.

Tja, denkt uw sterrenkijker: grappen over iemand met alopecia maken, wat Chris Rock deed, dat is beledigen en pesten. Maar goed, pesten is de taak van de presentator van de Oscars, dus de Academy doet er beter aan dat verbod uit haar reglement te schrappen.

Overigens hoefde de Academy decennialang niemand te royeren, meldt The New York Times, tot, in 2017, Harvey Weinstein. En meteen het jaar erop Bill Cosby. En Roman Polanski.

In dit rijtje is Will Smith een kleine schavuit.

Nu moet de rest van de wereld nog helen, onder wie Amy Schumer, die de avond mede presenteerde. Schumer is, zei ze deze week op Instagram, ‘getraumatiseerd’ en ze wacht ‘tot het ziekmakende gevoel weggaat, dat opkwam na alles waar we getuige van waren’.

Het is rot om de ene superster de ander in zijn gezicht te zien slaan, maar: het is wel ergens oorlog, hè?

David Hasselhoff in 2019. Beeld Getty Images

Zwembroek

Over moeilijke dingen aanschouwen gesproken. De site van De Telegraaf kopte: ‘Zien: David Hasselhoff trekt na jaren Baywatch-zwembroek weer aan’.

Tja, wíl je dat zien? David Hasselhoff is tegenwoordig een oudere man met mahoniehoutbruin geverfd haar en een vermeend drankprobleem.

Toch maar gekeken. Het filmpje waarin Hasselhoff zich weer in zwembroek vertoont, blijkt een ondoorgrondelijke reclame te zijn voor bruiswaterbedrijf SodaStream.

Hasselhoff wil in de commercial zeeschildpadden redden – SodaStream doneert een deel van de opbrengsten aan zeeschildpadden. Hasselhoff zit in de hut van de strandwachters, er begint een groen sirenelicht te draaien en te loeien, hij rent het strand op, dit kost hem duidelijk veel inspanning, hij houdt zijn jas aan boven zijn zwembroek en heeft een SodaStream-machine onder zijn arm. Op het strand ligt een zeeschildpadje tussen oude plastic bekers, Hasselhoff stort zich in het zand, het schildpadje loopt de zee in.

David Hasselhoff, voor mensen die in de jaren negentig opgroeiden toch een held, kijkt onwennig in de camera, hij werkt dan ook al lange tijd niet veel meer. Zijn meest recente film was Killing Hasselhoff uit 2017, een film waarin een man David Hasselhoff moet vermoorden.

Aan het script voor de reclame had langer gewerkt moeten worden, maar wat uw sterrenkijker vooral wil weten: zou SodaStream niet als eerste keus Pamela Anderson hebben gevraagd? Zij werkte ook bij Baywatch, dus past in dit oelige verhaal én ze is heel beroemd als dierenactivist.