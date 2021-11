‘Het is onzin om dure spullen te kopen’, en meer lessen van podcastmaker Chris Bajema

Chris Bajema, bekend van zijn podcast Man met de microfoon schreef het boekje Hoe maak ik een podcast?. Met ons deelt hij zeven praktische lessen voor de beginnende podcastmaker.

Maak wat je leuk vindt

‘In 2015 ben ik met Man met de microfoon begonnen, de podcast waarin ik echte en bijna echte verhalen, die spelen in mijn wijk, rond één thema vertel. Op de radio was er geen plaats voor die mix van fictie en werkelijkheid. Het is daar of hoorspel of documentair. Vooraf had ik goed nagedacht over het format: het belangrijkst was dat ik me er de eerste drie jaar niet mee zou vervelen. Het was de tijd dat podcasts opkwamen. Iedereen wilde toen de Nederlandse variant maken van de Amerikaanse truecrimepodcast Serial. Daar heb ik een enorme hekel aan. Maak gewoon wat je zélf leuk vindt. Of je moeder, of je vrienden, dan zijn er sowieso mensen die het waarderen.’

De kracht van audio

‘Als kind had ik een transistorradiootje. Ik vond het gaaf om ’s nachts aan die knop te draaien en overal op de wereld terecht te kunnen komen. Ik was groot fan van de hoorspelen van Ko van Dijk, die met zijn bronzen stem sprookjes voorlas. Mijn moeder zei vroeger: je ziet er hartstikke leuk uit, je kunt toch op tv? Dat interesseerde me niet. Audio is voor mij het ultieme medium, omdat het je meetrekt in een wereld die je er zelf bij kan verzinnen. Neem de lp’s van Van Kooten en De Bie: die zijn veel tijdlozer dan de tv-uitzendingen, omdat je dan niet wordt afgeleid door ouderwetse kleding of de matige beeldkwaliteit.’

Geef toeval een kans

‘Als student was ik vrijwilliger bij de Amsterdamse lokale radio, waar we een soort Met het oog op morgen maakten. Via via kwam ik bij Radio 1 terecht. Ik heb alleen niks met nieuws, dus ik pakte vooral de onderwerpen op die waren losgezongen van de actualiteit. ’s Zomers, als iedereen op vakantie ging en er minder nieuws was, kon ik eigen projecten doen. Zo ben ik met een collega langs de grens tussen Nederland en België gewandeld om verhalen te maken over de mensen die we lukraak tegenkwamen. Dat vind ik het allerleukst, als je zo het toeval een kans geeft.’

Je hebt geen dure studio nodig

‘Zelf heb ik een aantal microfoons, voor bijvoorbeeld voice-overs of straatinterviews, maar het is onzin om dure spullen te kopen: met 250 euro aan apparatuur kom je een heel eind. Toen ik in mijn huidige huis trok, dacht ik nog dat ik er een studio in zou bouwen. Dat was niet nodig. Ik heb in een kamertje wat schuimrubberen eierdozen opgehangen om de akoestiek te verbeteren, en daar kan ik nu goed opnemen. Soms maken een Perzisch tapijtje op tafel en gesloten gordijnen al een groot verschil. Het maakt ook uit hoe je zit. Af en toe hoor ik podcasts en denk ik: ga niet zo ver van de microfoon zitten.’

Wees benaderbaar

‘Als ik op straat naar verhalen zoek, trek ik een speciale outfit aan waarin ik eruitzie als een onpeilbare, vriendelijke man: neutrale streepjestrui, spijkerbroek en blauwe jas, kleding die iedereen zou kunnen hebben. In de jas die ik nu bij me heb (een groene jagersjas met gouden ritsen, red.) ben ik veel te veel een VVD’er. Dan stoot ik mensen af. Ik bewaar mijn microfoon altijd in een ovenwant. Dat is ooit ontstaan toen ik het speciale tasje niet kon vinden. Als ik nu mijn apparatuur tevoorschijn haal, ontstaat er meteen een gesprekje en is het ijs gebroken.’

Wees de baas

‘Behalve benaderbaar ben ik directief. Mensen vinden het fijn als jij de baas bent tijdens het interview. Soms kom ik ergens om een interview op te nemen, en dan heeft iemand al een heel verhaal uitgeschreven. Dan pak ik meteen het papier af, omdat ik wil dat ze het uit hun hoofd vertellen. Tijdens het opnemen weet ik precies wanneer iemand afdwaalt, zich verspreekt en of ik later een knip moet maken in de montage. Gaat er even iets mis of dwaalt iemand af, dan zeg ik dat gewoon. Mijn ervaring is dat mensen dat niet erg vinden: ze vinden het juist leuk dat ze te maken hebben met een professional.’

Gewoon doen

‘Ik eindig mijn boekje met de oproep om gewoon aan de slag te gaan. Ook ik moet elke keer een drempel over om iemand aan te spreken. Ongeveer 1 op de 20 mensen die ik spreek, kan ik gebruiken in mijn podcast. Omdat ik dat weet, kan ik ook makkelijk teleurstellingen van me afzetten.’

Chris Bajema: Hoe maak ik een podcast?. Man met de microfoon; 80 pagina’s; € 10.