Het is helemaal geen mannetje, het is een konijn

Op een fijne tentoonstelling over de Azteken leerde ik het volgende: toen de huidige tijdscyclus begon was er licht nodig. Een god moest zich opofferen door in het vuur te springen en zon te worden. De daartoe aangewezen god aarzelde, een minder belangrijke was hem voor. Aangetast in zijn eergevoel sprong de eerste er toen maar achteraan.

Gevolg: twee zonnen. Te veel, de aarde zou verschroeien. Alle goden kwaad op die weifelende god die ineens ook zo nodig moest. En dus - ik parafraseer de verteller van een film die vertoond werd – gooiden ze hem een konijn in het gezicht, zodat hij de maan werd. Je kunt de afdruk van het konijn nog altijd duidelijk zien.

Hilariteit in de filmzaal; deze plotwending zagen we niet aankomen. We waren even vergeten dat wij hier geconditioneerd zijn om in diezelfde maan een ‘mannetje’ te zien, van wie niemand ooit heeft geprobeerd te verklaren wat hij daar in hemelsnaam doet.