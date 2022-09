‘Het is fijn om een gesprekspartner te hebben die iets van het leven weet’

Femke van der Laan Beeld Frank Ruiter

Twijfel of direct ‘ja’?

‘Ik liet hoofdredacteur Willem van Zeeland niet eens zijn zin afmaken. ‘Je hebt vast al gehoord dat Pieter van der Wielen ermee ophoudt...’, zei hij. Ik onderbrak hem meteen: ‘Ja, dat wil ik!’ Voor mij is dit de mooiste baan ter wereld: mezelf onderdompelen in kunst en cultuur en daar vier keer per week met inspirerende mensen een mooi gesprek over voeren.’

‘Ze zochten naar een nieuwe presentator en daarvoor is de eindredacteur Paula van den Elsen ook de lijst met mensen die al eens te gast waren geweest langsgelopen. Naar aanleiding van mijn boek Aan de randen van de dag (over haar liefdesgeschiedenis met de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, red.) ben ik afgelopen februari met Pieter in gesprek gegaan, dus daar kwam ze mijn naam tegen.’

‘Ik was net met een roman begonnen, maar dat project heb ik met liefde op pauze gezet. Ik heb niet het idee dat ik hier nog iets naast kan doen.’

‘Paula zei dat mijn stem geschikt is voor de nacht. Maar ze zou me nooit voor de ochtend hebben gekozen.’ Lachend: ‘Wat zou er in godsnaam met mijn stem zijn dat die niet in de ochtend kan? Dat weet ik oprecht niet.’

‘Vrienden van me zeggen dat ik ‘grote oren’ heb; heel goed kan luisteren. Maar natuurlijk moet ik nog veel leren. Ik heb het gevoel dat ik de ruimte krijg om te groeien in mijn rol.’

Avond- of ochtendmens?

‘Ochtendmens – dat weten ze niet bij de VPRO, haha. Ik sta elke dag om zes uur ‘s ochtends op. En om kwart over tien lig ik er meestal al in. Dat is nu het tijdstip waarop ik naar de studio ga. Vermoedelijk lig ik dan om een uur of twee pas in mijn bed. Maar om me daar nou druk over te maken – dat ritme past zich wel aan.’

‘Het heeft onmiskenbaar een meerwaarde dat het gesprek ‘s nachts plaatsvindt. Dat ís gewoon anders. Behalve een regisseur, een technicus en de interviewer is er niemand in de studio. Het is er donker en dat zorgt voor een intieme, veilige sfeer.’

‘Dat merkte ik zelf ook tijdens mijn gesprek met Pieter. Ik vertelde hem dat toen Eberhard was gestorven thuis en hij werd meegenomen om opgebaard te worden, ze de rits helemaal over zijn hoofd heen hadden getrokken en dat ik daar moeite mee had gehad. Zo kon hij toch niet meer ademen? Dat was een persoonlijk verhaal dat ik niet eerder met iemand had gedeeld en het verbaasde me al tijdens het gesprek dat ik het aan het vertellen was. Maar het voelde vertrouwd. Overdag zou dat misschien toch anders zijn geweest.’

Schijnwerpers of luwte?

‘In de luwte. Ik ben vrij verlegen, en liever observator en vragensteller dan dat ik op de voorgrond treed. Ik ben blij dat Nooit meer slapen radio is en geen televisie. Het is ook fijn dat het programma nadrukkelijk níet over mij gaat.’

‘Ik heb me er nooit druk om gemaakt dat ik vaak gezien werd als ‘de vrouw van’. Het is gewoon een feit: ik was getrouwd met Eberhard en hij is gestorven in de schijnwerpers. Dat mensen zich dat nog herinneren en er met mij over praten, daar kan ik moeilijk over doen, maar het zou veel erger zijn als niemand er ooit naar vroeg of er iets over zei.’

‘Ik hoop alleen dat dit gegeven niet afleidt van het programma dat ik ga maken. Maar misschien kan het ook een kracht zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen het fijn vinden om een gesprekspartner te hebben die iets van het leven weet en die dingen heeft meegemaakt.’

Soepfolders of de ondertiteling van teletekst schrijven?

‘Teletekst. Ik heb van alles en nog wat gedaan nadat ik weg was gegaan bij het advocatenkantoor van Eberhard (waar ze elkaar leerden kennen). Ik maakte debatprogramma’s voor MTV, zat bij een denktank voor het kabinet over de informatiesamenleving en werkte als communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam.’

‘Bij Teletekst deed ik de ondertiteling voor doven en slechthorenden op pagina 888. Mensen die doof of slechthorend zijn hebben vaak – zeker wanneer ze dat vanaf de geboorte zijn – een iets lager leestempo. Als je letterlijk gaat opschrijven wat mensen allemaal zeggen, kunnen ze dat niet bijhouden én past dat niet in beeld. Ik heb leren inkorten en samenvatten. Dat heeft mij later als schrijver enorm geholpen.’

‘Daarna begon ik als freelance journalist met schrijven. Daar deed ik, net als veel collega’s, commerciële klussen bij. Ook heb ik weleens reclameteksten voor soepfolders van Knorr geschreven. ‘Knorr Professional Demi Glace biedt u een podium voor uw eigen creativiteit’, dat soort teksten. Als het overdreven voelt, dan is het goed. Maar zo nuttig als 888 is het natuurlijk niet.’

‘Mooi stadje, hè’ of ‘Ik ga het rustiger aan doen’?

‘Ik ga het rustiger aan doen’, heeft Eberhard gedurende een langere periode gezegd. Elke zomervakantie in Italië was het raak. Ik geloof dat hij werkelijk die overtuiging had. Maar wie heeft dat niet op vakantie? Na de derde vakantie geloofde ik het in ieder geval niet meer.’

‘Mooi stadje, hè’, heeft hij uiteindelijk vaker gezegd, in zijn tijd als burgemeester bijna dagelijks. En ook op de gekste momenten. Dan hadden we weer eens haast en reden we noodgedwongen stapvoets over de Stadhouderskade – de hele stad stond, godbetert, muurvast – en dan zei hij het weer.’

‘Met die uitspraak doelde hij denk ik vooral op de mensen. Hij vond Amsterdammers lieve mensen, die hard werkten en hun bijdrage leverden aan de stad. Laten we wel wezen: hij was natuurlijk een totale chauvinist. En hij was van de school die vindt dat er veel goede, welwillende mensen op de wereld zijn. Net als ik, overigens.’

Is rouw eindig of zijn er slechts stadia?

‘Dat weet ik niet. Ik denk: stadia. Ik denk niet dat het ooit klaar zal zijn. Rouw verandert steeds van vorm en kleur. Maar nee: het hoeft voor mij niet klaar te zijn. Dat is niet iets waar ik naar uitkijk. Want je wil iemand bij je houden en daar hoort dan bij dat je iemand mist.’

‘Het gaat goed met mij. In de beginfase ben je voortdurend bezig met het verlies en is er weinig ruimte voor andere dingen. Nu is de lichtheid teruggekeerd. Ik ben van nature licht en niet zwaarmoedig. Dat besef heb ik ook altijd wel gehad, hoor. Ik was ongelooflijk verdrietig, maar niet ongelukkig. Snap je het verschil? Dat voelde ik echt zo. En dat was ook wel troostend.’

Eén of meerdere grote liefdes?

‘Meerdere. Dat weet ik en ervaar ik nu. Misschien is het vergelijkbaar met de liefde voor je kinderen. Bij de eerste denk je: ik ga vast niet zo veel van de tweede houden. Maar jawel hoor.’

‘Als je nieuwe liefde een slap aftreksel zou zijn van je eerste grote liefde, dan zou je er niet eens aan moeten beginnen. Dan zou het alleen maar voortkomen uit de wens om niet alleen te zijn.’

‘Verliefd worden is leuk! Het is fijn. Het betekent ook niet dat je niet meer verdrietig bent of iemand niet meer mist. Die werkelijkheden kunnen naast elkaar bestaan.’