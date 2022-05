Op de kade lag een roestige berg schroot, achtergelaten door magneetvissers. Een buurtgenoot mopperde erover, maar ik deed niet mee, want ik vind het wel een mooie, vagelijk poëtische hobby. Lukraak hengelen naar een geschiedenis die, in theorie althans, eeuwen teruggaat.

Meestal is de geschiedenis een wrakke fiets, steeds vaker zijn het helaas pistolen of niet ontplofte granaten (het kan ook nooit eens gezellig blijven), ditmaal bestond de niet meegenomen vangst uit: een velg, de schroef van een buitenboordmotor, drie moeilijk identificeerbare hompen en een volledig intacte kassa, zonder lade.

Lang niet slecht, vooral die kassa. Het is algemeen bekend dat kassa’s niet zomaar in het water vallen. Had hier ooit een boef zich haastig van het bewijsmateriaal ontdaan? Was het een failliet verklaarde winkelier, die zijn kassa in blinde razernij in de gracht had gekieperd? Een sluitende verklaring was prettig geweest, maar dat is dan weer jammer van de magneetvisserij: die stelt vooral vragen.