Dat zij in de stromende regen achteruit moet inparkeren op een drukke weg met een bocht erin, terwijl hij op de stoep staat om aanwijzingen te geven – het had nooit zo moeten lopen en toch loopt het zo.

Als hij ‘tégen!’ roept, en kolkende bewegingen maakt met zijn hand, ziet zij alleen het ongeduldige vingertje dat haar al zolang ergert. Misschien dat ze daarom het stuur juist de andere kant op draait, waarop hij binnensmonds vloekt dat ze ook nooit naar hem luistert. Eenmaal midden op de rijweg beland, wordt zij overvallen door de vraag wat ze ooit heeft gezien in dat verzenuwde hoofd. Zijn oog blijft haken aan de ontevreden groeven rond haar mond.

In de kakofonie van toeterende auto’s is geen plek voor het besef dat moeizaam inparkeren hun echte probleem niet is. Gelukkig maar, want dan zouden ze begrijpen dat ze elkaar haten. Niet nu plotseling, maar al een tijdje.