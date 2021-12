Het geheim van Colonel Parker is een fijne roadtrip met veel Elvis-muziek, maar ook met veel giswerk ★★★☆☆

Podcast Het geheim van Colonel Parker

Hij heette eigenlijk Dries van Kuijk en kwam uit Breda, maar werd als Colonel Tom Parker bekend als de manager van Elvis Presley. Over zijn Nederlandse wortels deed hij geheimzinnig. Waarom hield hij het contact met zijn familie af? Waarom ging hij nooit eens terug naar Nederland? Waarom trad Elvis nooit op buiten de VS? Durfde Colonel Parker geen Amerikaans paspoort aan te vragen omdat hij een moord had gepleegd in Breda?

Daar draait het om in de zesdelige podcast Het Geheim van Colonel Parker, gemaakt door de journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin. De Bruin is bovendien groot Elvis-fan: hij won als kind een Elvis-playbackshow en koestert thuis op zolder een stuk hek dat om Graceland heen heeft gestaan, een dekbedovertrek waar Elvis onder heeft geslapen en een nietmachine waarmee Colonel Parker de blaadjes van zijn lucratieve contract met Elvis zou hebben vastgemaakt.

Assink en De Bruin willen weten wat Colonel Parker (1909-1997) te verbergen had. Hun zoektocht brengt ze naar Breda, Memphis en Las Vegas. Ze praten met kenners en ooggetuigen. Zoals met Norbert Putnam, de bassist die meer dan 120 nummers met Elvis heeft opgenomen. Met tourmanager Charles Stone, die Colonel Parker de hemel in prijst. En met Larry Geller, de kapper annex ‘spirituele gids’ van Elvis die nog de nodige appeltjes met the colonel te schillen heeft.

Dat alles leidt tot een fijne roadtrip met veel Elvis-muziek (de complete playlist staat op Spotify). Helaas kunnen veel sprekers er slechts naar gissen hoe het nou precies zat met Colonel Parker. In Graceland is hoofdarchivaris Angie Marchese wel heel zuinig met informatie. Ronduit speculatief is popjournalist Alanna Nash, die in 2010 de biografie van Colonel Parker schreef. Nee, ze kan niet bewijzen dat de Nederlander een moord heeft gepleegd, maar ze acht hem er zeer wel toe in staat.

Zo cirkelen Assink en De Bruin lang om de ‘mysterieuze manager’ heen. De zoektocht is daardoor minder spannend dan hun eerdere podcasts De Showbizzmoord en Mathilde’s Mysterie. En het leidt af dat ze het Engelse woord colonel (fonetisch: kùrnul) geen enkele keer goed uitspreken.

Toch komen in de slotaflevering wel degelijk nieuwe inzichten aan het licht. Ze vragen Lara Bergers, gespecialiseerd in ‘antieke moorden’, het politiedossier van de moord in Breda te onderzoeken. En in Memphis nuanceren ‘van de vrachtwagen gevallen’ documenten de inhaligheid van Elvis’ manager. Zoals de eerlijke vinder zegt: ‘That’s why you read documents, not books.’