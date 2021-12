Hét gefossiliseerde anachronisme in uw lijfblad neemt afscheid. Adeus amigos

Dit is mijn allerlaatste cursiefje voor de Volkskrant want na tien jaar trouwe dienst als letterknecht, inkthoer en schrijvende aap sta ik dit begeerde plekje geheel vrijwillig af aan een fris & fruitige, non-binaire millennial van kleur.

Ik was hét gefossiliseerde anachronisme in uw lijfblad: van toegewijd dooplid der Linkse Kerk verworden tot Boze Blanke Oude Man, vechtend tegen woke windmolens en uitblinkend in trivia over honden, stoelgang, masturbatie, vraatzucht, alcoholisme, narcotica, GroenLinks, klimaclown Frenske, krekhuisjes, kommersjele sekswerkers en aanverwant vermaak, aangevuld met erudiete kwinkslagen naar de literatuur want we zijn natuurlijk niet van de straat.

Ik zaai graag verwarring en het liefst had ik als mijn held Kurt Tucholsky onder verschillende pseudoniemen geschreven, maar ik heb slechts één alter ego en dat is G.H.B. Hiltermann in HP/De Tijd, met tekeningen van Gabriel Kousbroek die ook de schitterende prenten bij deze column verzorgde.

Men dacht vaak dat ik schuimbekkend van woede deze stukjes tikte maar ik poepte ze schaterlachend uit want niets is verrukkellukker dan de lezer bij zijn ontbijt te verrassen met zalige viezigheid waar Gods zegen op rust. Mijn bijbel is de autobiografie van Lenny Bruce: How to talk dirty and influence people en mijn favoriete lezer is de GroenLinkser die briesend naar zijn vrouw in de keuken brult: kom snel lezen wat die abjecte vuns van een Van Amerongen nou weer heeft uitgebraakt in onze krant!

In mijn afscheidsbrief aan hoofdredacteur Pieter Klok schreef ik dat ik mij tien jaar lang naar hartenlust en in totale vrijheid kon ontplooien in het columngenre – de allermoeilijkste en de hoogste vorm van journalistiek – en dat ik hem en zijn voorganger Philippe Remarque daar zeer dankbaar voor ben. Nooit werd er ook maar één woord gecensureerd.

Ik veroorzaakte vooral als twitterende trollenkoning @DonArturito tumult op de Volkskrant-burelen maar mijn opgewekte hersenscheten leidden nooit tot opzeggingen, ondanks het aandoenlijk gejeremieer van een handjevol staatsruivenierende querulanten en cancelzieke, gediazepamiseerde sneeuwvlokjes die de krant toch nooit kopen, laat staan lezen.

Maakt u zich over mij geen zorgen want vanaf januari trein ik eersteklas door heel Europa voor mijn nieuwe boek Safari Eurabia, de langverwachte opvolger van Brussel Eurabia. GeenStijl zal mijn avonturen als feuilleton publiceren én bekostigen, evenals mijn wekelijkse Deysseliaanse scheldkritieken. Voor TPO schrijf ik iedere zondag de Portugal Post, die ik ooit oprichtte met Gerrit Komrij.

Adeus, amigos, en gedenk het motto van Reve:

Een kut met slijm, Een reet met stront: Overal woont God.