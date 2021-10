Het gaat acteur Patrick Stoof zelden snel genoeg, maar zijn dochter werd deze week opeens wel erg snel volwassen

Patrick Stoof Beeld Ivo van der Bent

Over groei zijn een heleboel ‘blèh’ tegeltjeswijsheden te vinden (‘Groeien is springen in het onbekende, telkens weer’), maar het zien gebeuren bij je eigen kind, live, gewoon onder je neus: dan kloppen ze verdorie toch echt allemaal als een bus. De dochter van Patrick is 14. ‘Gisteren heeft ze voor het eerst opgepast. Hoe ze daarna thuiskwam, met een gezicht alsof ze net terug was van haar werk: ik zie hoe ze onderweg is naar zelfstandigheid en dat is zó leuk.’ Daarna het gemijmer: het besef dat de stappen in groei geleidelijk gaan op de momenten zelf, maar terugkijkend lijken te zijn gezet met zevenmijlslaarzen. De tussenstand van je rol als opvoeder (‘Het klinkt een beetje stom, maar wij zijn best wel gebalanceerde ouders’), de dit-heeft-ze-niet-van-mij’s (‘Zij is heel georganiseerd, ik ben veel chaotischer’) en ten slotte, onvermijdelijk, de blik die vervolgens naar binnen wordt gericht.

Want als je kind de helft van jou is, wie ben jijzelf dan? Nou, die confrontatie moest hij deze week sowieso aangaan. ‘Ik heb twee problemen, waar ik vooral bij werk tegenaan loop: ten eerste gaat het bij mij nooit snel genoeg als ik iets wil, en ten tweede heb ik altijd het gevoel dat ik andere mensen nodig heb. Ik heb bijvoorbeeld net een idee voorgelegd aan een producent. Maar nu zit ik te wachten op zijn reactie. Kom op, bel dan, denk ik steeds. O man, daar word ik gék van. Want daardoor sta ik stil – en dat is mijn eigen schuld.’

Ja, tuurlijk is dat onzekerheid, en hij wil ook nog eens altijd aardig gevonden worden, dus dat zet een extra rem erop, terwijl zijn vrouw juist minder bang is voor verandering en zichzelf meer uitdaagt dan hij. Gelukkig is de dochter ook een kind van haar moeder, dus onder de streep zit het wel snor met de jongste Stoof. Immers: balans is niet iets wat je vindt, het is iets wat je creëert. En daar is niks blèhs aan.