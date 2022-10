‘Het feest na de dood van mijn man was een viering van een nieuwe toekomst’

Beeld Max Kisman

Zita (60): ‘Een jaar en drie maanden nadat mijn man was overleden gaf ik ter afscheid een groot feest in het gebouw waar ik hem had ontmoet en dat inmiddels een feestzaal was geworden. Het was 2013, ik keek om me heen, zag zijn vier volwassen kinderen en zocht onze zoon. Vast buiten met zijn vrienden, dacht ik.

Aan een tafel waren mijn moeder en schoonmoeder in gesprek. Een groep Amsterdamse vrienden klitte samen aan de hoge statafels die goddank niet gerokt waren, wij maakten daar altijd grappen over, het toppunt van wansmaak vonden we die. De oesterkoning liep rond met een groot schort voor en serveerde zijn oesters, iemand had me hem cadeau gegeven, maar ik was vergeten wie. Er kwamen wat losse vrienden binnen die ik voorstelde aan de anderen.

Geen behoefte om te praten

Mijn broer, mijn zus, de hele familie en al mijn vrienden waren er en niemand vond het raar dat ik ruim een jaar na de dood van mijn man wilde dansen, dat ik de muziek nog harder zette. Er zijn mensen die na de dood van een geliefde één keer een jaar lang willen rouwen, er zijn mensen die aan tien jaar nog niet genoeg hebben. Ik gaf het feest als afsluiting, ik wilde niet blijven hangen in verdriet. Wie wilde praten moest maar naar beneden gaan, zelf had ik er geen behoefte aan. Ik vroeg even de aandacht, zong Life on Mars, een nummer dat ik ook op zijn crematie had laten horen. Wat dapper, zei men, wat goed. En nee, ik voelde me niet bevrijd. Ik was vijftien jaar samen geweest met een aan alcohol verslaafde man, een man van wie een zware last leek te vallen toen hij hoorde dat zijn leven snel afgelopen zou zijn. Bevrijding is niet het goede woord.

Toen we 21 waren, hadden we kort een relatie gehad en toen ik 35 was belde hij me zomaar ineens op en spraken we af. Hij was grappig, schreef mooie liedjes en speelde geweldig piano. Die eerste keer vertelde hij niet dat hij inmiddels vier kinderen had, dat kwam later. En weer later, we waren zes jaar getrouwd, kwamen ze alle vier bij ons wonen toen hun moeder in 2006 overleed. Ik had veel van mijn leven aan hem gegeven. En nu was het klaar, nu moest ik verder.

Het echte afscheid

Nadat zijn verslaving de overhand had gekregen, heb ik diverse malen geprobeerd met hem te breken, in het belang van ons allemaal. Eén keer heb ik hem het huis uit gezet en woonde hij een tijdje op een zolderkamer. Maar de kinderen dan? Ze hadden geen moeder meer en bij hun verhuizing hadden ze al hun vrienden moeten achterlaten, hun vader was de enige die ze nog hadden. Dus toen hij in zijn eentje op die zolder alleen maar verder achteruitging, heb ik hem weer teruggenomen.

Dat feest na zijn dood betekende voor mij: ik ga door. Mijn man was te vroeg vertrokken, maar ik had nog minstens dertig jaar en moest weer opnieuw beginnen, wat lastig was op mijn leeftijd. Dit feest was het echte afscheid. Hoeveel eerdere keren waren er niet aan voorafgegaan. In de weken voor zijn dood waren zijn kinderen en ik tot drie keer toe opgetrommeld. Met zijn allen zaten we om het bed, denkend dat hij ieder moment zijn laatste adem kon uitblazen, maar telkens opende hij ineens zijn ogen en schrok iedereen zich lam. Op het laatst woog hij niks meer, ik kon hem met een hand optillen. Toen hij nog in het ziekenhuis lag, lachten we als familie om die zakken dure chemo; weggegooid geld. Met zijn infuus stond hij voor de ingang te roken. De man had zich allang met zijn lot verzoend. Eenmaal thuis kreeg hij naast zijn bed een belletje dat hij zwakjes heen en weer bewoog als hij wat te eten beliefde. Daarbij lette hij er goed op dat de biefstukjes precies zo gebakken werden zoals hij ze lekker vond.

Ik speechte op het feest, zei hoe fijn ik het vond dat iedereen er was en dat dit voor mij na achttien maanden het begin van een nieuwe episode in mijn leven was. Sommigen dachten dat het een feest was voor mijn 50ste verjaardag. En dat was het óók, de viering van de tweede helft. Ik droeg een blauwzwart zijden jasje en was vastbesloten alle vitaliteit die ik nog in me had te mobiliseren. Niet omzien, doorgaan. In al die jaren met mijn echtgenoot was ik vaak ik mijn eentje geweest, ook toen hij nog gezond was. Hij was heel geestig maar erg in zichzelf gekeerd, had allerlei fobieën, waaronder mensenvrees.

Geen moeder-moeder

Ik was opgelucht, net als hij, maar bevrijding is niet het juiste woord. Na een tijdje in het hospice wilde hij toch liever naar huis waar ik één keer zijn luier heb verschoond. Ik kon het niet. En hij stond het niet toe. Zo veel tegenstrijdigheden gebundeld in dat ene uitgeputte lichaam. Raak me niet aan, zei hij als ik mijn handen even op zijn schouders legde. Maar hij had ook empathische momenten. Toen duidelijk werd dat hij niet meer beter zou worden, nodigde hij al zijn kinderen uit en mochten ze alles vragen wat ze maar wilden. Waarom heeft mama je de deur uitgezet, vroeg een van hen en zorgvuldig gaf hij antwoord. Die kant had hij ook. De kant van de goedkope huiswijn vanaf half 5 ’s middags, de verborgen flessen, door de pianostemmer gevonden in de piano, maar ook het buitengewone.

Ik voel me schuldig. Heb ik zijn kinderen wel genoeg kunnen geven toen hun moeder overleed? Voor haar dood heb ik haar nog een keer gezien. Ik had gehoopt dat ze aanwijzingen zou geven. Handvatten voor elk van de kinderen, maar ze wilde niet praten. Ik ben niet het type moeder-moeder, zei ze. Haar kinderen konden nergens heen, ze waren veroordeeld tot ons, maar ze zaten niet te wachten op die eenzelvige alcoholische vader en zijn nieuwe vrouw. Het feest na zijn dood was een viering van een nieuwe toekomst, maar ook de viering van het legitieme falen. Bijna tien jaar later probeer ik nog steeds te accepteren dat niet alles te regelen en te controleren valt, dat ik niet iedereen kon redden.’