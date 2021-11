Het enige wat je kunt doen tegen klantenservicechatbots is ze verrot schelden

Moderne verschijnselen, we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Neem nou deze week: de chatbot van de klantenservice.

Weet u nog, de robots die ons een paar jaar terug in het vooruitzicht werden gesteld? Qua slimmigheid waren ze de schaakgrootmeesters natuurlijk al lang voorbijgestreefd, maar ook in de menselijke sfeer zouden onze AI’s tegen deze tijd onze steun, toeverlaat en slaaf zijn: ze zouden onze psychologen worden, onze masterscriptie voor ons schrijven en de kinderen bijles geven. De mogelijkheden waren eindeloos en Stichting de Zonnebloem kon ook wel inpakken. Er werd een film gemaakt over een man die verliefd werd op zijn robot, een virtuele assistent met de stem van ScarJo, en mensen voerden in debatcentra gewichtige gesprekken over deze wondere toekomst vol onvermoeibare, sexy digitale partners. Ze zouden ons begríjpen.

Dus als ik weer eens een slimme klantenservicebot aantref, omdat ik weer eens geld heb overgemaakt aan een malafide verkoper op Marktplaats, dan heb ik díé toekomst in mijn hoofd, snap je? Voor ik bij de chatbot kom, bij het kopje ‘Help en info’, word ik eerst nog het grote veelgestelde-vragen-bos in gestuurd (Heeft deze pagina u geholpen? Nooit), en dán pas mag ik naar de bot, waar het bedrijf vaak genant trots op is.

Natuurlijk zit er nergens een ademende persoon, ook al doen die smiechterige bots nog zo menselijk en vrolijk (‘Klets met Billie!’) – daaraan zie je al dat het geen échte klantenservicemedewerker kan zijn. Dus ik dat hele verhaal ophangen, Wacht u op de betaling van een koper?, vraagt de bot. Nee zeg ik, en typ opnieuw, nu met synoniemen, ik vraag me af wat de robot van me wil horen, ik probeer me in te leven in zo’n machine. Ik snap niet wat je bedoelt, zegt de bot. Ik zoek door naar de magische bewoording, ik ram steeds harder op de toetsen, maar de bot kent maar een paar routes en die leiden allemaal naar de verkeerde antwoorden. Ik begrijp niet wat je bedoelt, zegt de bot, en ik zeg dat hij dommer is dan de liefdesbaby van Holle Bolle Gijs en robot Robin uit Bassie en Adriaan, maar de bot is zelfs te dom om zinloze beledigingen te herkennen.

Uit onderzoek naar chatbots, lees ik nu, blijkt trouwens dat mensen vroeg of laat altijd op bots gaan schelden. Kennelijk vervalt bij de mensen de vormelijkheid, als er geen consequenties aan wangedrag zijn verbonden. Daar moet het ergens zijn misgegaan, dat de bots nog van ons moesten leren hoe ze mens moesten worden. Ik herinner me de zachtmoedige Microsoft-bot Tay, die binnen 24 uur leren van de Twitterende mens een fascistische teringlijer werd. Om domme bots te bedienen, werkt het nu andersom: wij moeten van de robots leren hoe we hén moeten aanspreken.

"Tay" went from "humans are super cool" to full nazi in <24 hrs and I'm not at all concerned about the future of AI pic.twitter.com/xuGi1u9S1A — gerry (@geraldmellor) 24 maart 2016

Kan ik nog iets anders voor je doen?, zegt de bot voor de vierde keer, en dat is het moment dat al die slaafse vriendelijkheid bij mij een blinde toetsenbordterreur losmaakt, gevolgd door lichte gêne dat ik hier op vrijdagavond in een zwart gat zit te schreeuwen. Ik ben er overigens nog niet uit of de dodelijkheid van de ziekten die ik de chatbot toewens invloed heeft op de snelheid waarmee ik door een échte klantenservicemedewerker word geholpen. Helaas ontbeer ik de zelfbeheersing om dat te ontdekken.