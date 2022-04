Het blauwe uur is het meest paradoxale moment van de dag: melancholiek en hoopvol tegelijk

Het Blauwe uur Beeld Henk Wildschut

De zon staat laag aan de horizon wanneer we de Erasmusbrug in Rotterdam oversteken, de Utrechtse straatfotograaf Joep Hijwegen (1994) en ik. Met de minuut worden de stralen zwakker, de kleuren van de wereld dieper. Wandelaars, hun schaduwen langgerekt als Giacometti-sculpturen, doen wat ze meestal doen in dit late licht: ze pakken hun telefoons en fotograferen de zon (soms) of zichzelf (meestal). Ook de vijftig dispuutmeiden voor Hotel New York op de kop van de Wilhelminapier maken groepsselfies: een werveling van rode hakken en avondjurken. Hijwegen houdt van kleur, aan stijlvolle details ontbreekt het in z’n foto’s evenmin, en dus gaat de camera naar zijn oog: klik... klik! Ik sta er een beetje bij als de jongen wiens maat bij het uitgaan een meisje staat te zoenen: half afzijdig, maar niet onopmerkzaam.

‘Wij zijn geen creeps, hoor’, zegt Hijwegen tegen de twee lodderige jongemannen die ons de hakkenparade zien gade slaan, biertje in hun hand.

‘Wij ook niet’, antwoorden de jongens. Ze lachen.

Dit alles – de hakken, het onwezenlijke licht – is voorprogramma. Het gouden uur, dat door speciale sunsetlampen en weerapps met gouden uur-notificaties recentelijk iets van een hype kreeg, is in feite bijvangst. We kwamen niet naar de Kop van Zuid om de zon nog eens met haar spieren te zien rollen, maar voor wat er op het rollen volgde: het subtiele uitdoven van het licht. Wat een Amerikaan twilight noemt, en een Drentenaar twiefeldonker, waaraan fotografen als Hijwegen refereren als het blauwe uur, daarvoor wandelden we vanmiddag naar de Nieuwe Maas.

U kent dat moment, zelfs als de naam – een afgeleide van het Franse l’heure bleue – u vreemd is. Het gaat om de fase vlak na zonsondergang en vlak voor zonsopkomst, wanneer de lucht een aanzuigende kobaltblauwe kleur heeft. Anders dan het gouden uurtje wordt de zichtbaarheid van het blauwe uur maar ten dele bepaald door het weer. Ook wanneer het bewolkt is kan men het ervaren (en fotograferen), al is het effect het sterkst op half bewolkte en heldere dagen. In de avond begint het tijdens de zogeheten civiele schemering, wanneer het middelpunt van de zon minder dan 6 graden onder de horizon staat, en automobilisten hun koplampen aandoen, en eindigt het tijdens de astronomische schemering, als de zon zich 12 tot 18 graden onder de einder bevindt, en ook de zwakkere sterren zichtbaar zijn. The crack between the worlds noemen de Britten dit magische moment, maar in werkelijkheid is het geen breuk. Eerder een brug. Een overgangsgebied waarin je zowel proeft van de dag als van de nacht. In die zin lijkt het blauwe uur wel een beetje op de hallucinante momenten tussen waken en slapen. Je hebt een wereld van feiten en een van dromen, en ertussen zit iets blauws.

Om te begrijpen hoe dat opvallende kobaltblauw ontstaat, moet je eerst weten hoe de lucht aan zijn normale blauwe kleur komt. Dat vertelt Jan Fokke Meirink, onderzoeker bij het KNMI, me later over de telefoon. Laat hem beginnen met het zonlicht zelf. Dat bevat alle kleuren van het spectrum: rood, geel, groen, blauw, en zelfs enkele die we niet kunnen waarnemen, zoals ultraviolet. Maar wanneer het in de atmosfeer komt, wordt het blauwe deel ervan het meest verstrooid – dit ten gevolge van de door Lord Rayleigh bedachte Rayleigh-verstrooiing: ‘Het verstrooide blauw komt uit alle richtingen op ons af. Daardoor zien we, als we naar een willekeurige plek aan de hemel kijken, een blauwe kleur.’

In de periode voor en na zonsondergang, zegt Meirink, blijft dit proces hetzelfde, alleen schijnt de zon nu niet loodrecht, maar scheef of horizontaal de atmosfeer in. De lichtstralen leggen daardoor een langere weg af, waardoor ze meer luchtdeeltjes tegenkomen, en dus meer verstrooid worden. Tijdens het blauwe uur is het lichtpad zelfs zo lang dat ook het geel en groen worden verstrooid. Op grond daarvan zou je verwachten dat we het uur na zonsondergang een groengele hemel zien, maar nee. De verklaring, zegt Meirink, schuilt in de ozonlaag. Deze laag op 20 kilometer hoogte absorbeert zonlicht, en dan vooral in het rode, gele en groene deel van het spectrum – in alle delen eigenlijk, behalve het blauwe. Overdag speelt deze absorptie geen waarneembare rol, maar wanneer het lichtpad zo lang is als net na zonsondergang wel. Dan creëert ze het blauwe uur.

De naam is overigens bedrieglijk: het blauwe uur duurt zelden precies zestig minuten. Zijn lengte is flexibel, en wordt bepaald door het jaargetijde en de plaats waar het wordt waargenomen. In de tropen duurt het blauwe uur bijvoorbeeld slechts twintig minuten. In het noorden van Noorwegen duurt het dan weer enkele uren. Op de Noordpool kan het in theorie weken aaneen het blauwe uur zijn. In Nederland, eeuwig het onopvallende midden, duurt het thans een minuut of vijftig.

Het blauwe uur aan de Maas in Rotterdam Beeld Henk Wildschut

Hier aan de Nieuwe Maas moet het nog beginnen. De zon is nog niet onder, zij is slechts verdwenen achter de gebouwen aan de overkant van het water, de pier hullend in schaduw. Het populaire spraakgebruik wil dat de avond valt, maar in werkelijkheid, stel ik vast, stijgt hij op. Hij begint aan de grond, en zuigt zich vervolgens in de bomen en gebouwen omhoog, als koffie in een suikerklontje. Hij drijft het zonlicht naar de bovenste etages van appartementencomplex De Rotterdam, waar het oranje weerkaatst in de ramen, en dan er voorbij: nu is de zon wel onder.

De Britse kunstcriticus John Ruskin zocht naar verluidt zijn hele leven naar een typering voor de lucht boven de horizon op dit specifieke tijdstip, om zich uiteindelijk tevreden te stellen met het niet onverdienstelijke ‘translucent blue turning into gold.’

Maar westwaarts moeten we niet kijken.

Aan de oostelijke horizon, waar de Erasmusbrug door een platte, stil hangende wolk tussen de pijlers is veranderd in een gigantische A, daar gebeurt het.

Je ziet er het blauw opkomen, zoals je ‘s ochtends de zon ziet opkomen: de duisternisopkomst, noemt de Canadese dichter Christopher Dewdney dit. Het lichtblauw van de hemel gaat over in een laag wit, die overgaat in een band van roze, de Venusband, die weer overgaat in een dunnere band blauw-paars. Die dunne, onderste band is de schaduw van de aarde. Kijken we ernaar, dan kijken we in de toekomst. Dat diffuse blauwviolet zien we straks namelijk ook boven onze hoofden. Het komt niet geleidelijk op, zoals de maan. Het is er ineens, als een storm. Het blauwe uur benadert je als de middelbare leeftijd: van een afstand, tot je er opeens middenin zit.

‘Ja, dat alomtegenwoordige van het blauwe uur,’ zal Barbara Collé later zeggen door de telefoon vanaf Terschelling, ‘dat vind ik heel aantrekkelijk…’

Collé is kunstenaar en filosoof gespecialiseerd in fenomenologie: de studie die zich bezighoudt met perceptie en bewustzijn. Ze is geïnteresseerd in kleur, en dan vooral in onze ervaring ervan, en recentelijk hield ze zich bezig met het blauwe uur. ‘Bezighouden’ is eigenlijk te zwak uitgedrukt: Collé is in de ban van het blauw, net zoals Bluets-auteur Maggie Nelson. Als een blauwe spotvogel verzamelt ze dingen die ermee te maken hebben. Mede vanwege het blauw verruilde ze onlangs haar atelier in de Amsterdamse Jordaan voor een ruimte op de vijftiende verdieping van een gebouw in de buurt van het meer perifeer gelegen Station Sloterdijk. Het heeft zicht op het zuiden, waardoor Collé de zon kan zien opkomen én ondergaan. Dat doet ze gretig. Al anderhalf jaar staat ze voor dag en dauw op om het blauwe uur te beleven. Eerder maakte ze een boek geheel bestaand uit blauwe vlakken , naar een liedje van Jan Pieter Heije. Nu werkt ze aan een boek over het blauwe uur.

Bluets van Maggie Nelson

In tegenstelling tot de meeste mensen, vertelt Collé, associeert ze het blauwe uur in de eerste plaats met de ochtend. Het blauw voor de dageraad is haar favoriet. Vanwege de stilte, maar vooral vanwege de subtiliteit. Op ‘de heenweg’, zegt ze, is het begin van het blauwe uur moeilijker vast te stellen dan op ‘de terugweg’.

Toen ze zich er net voor begon te interesseren, kwam het blauwe uur haar sowieso onvoorspelbaar voor. Terwijl de hemel de ene avond kobalt oplichtte, leek hij de volgende avond non-descript grijs. Op zulke momenten begon ze te twijfelen of het blauwe uur geen illusie was: ‘Ik dacht: ik hou me bezig met iets dat helemaal niet bestaat.’ De verklaring voor die onzichtbaarheid bevond zich niet ver weg, in de lucht, maar dichtbij, in haar (en onze) ogen. Die kennen twee typen fotoreceptoren: kegeltjes en staafjes. De laatste hebben een lage drempelwaarde voor licht, waardoor we er behoorlijk mee kunnen zien in het donker. Echter, we onderscheiden er geen kleuren mee. Wie in een onverlichte kamer staat te wachten op het blauwe uur ziet daarom vooral grijs. Maar knip de lampen aan en je kegeltjes worden geactiveerd, en het majestueuze blauw wordt zichtbaar. ‘Het zou een reden kunnen zijn waarom je in teksten uit de oudheid amper verwijzingen naar het blauwe uur aantreft’, zegt Collé. ‘Al had men toen natuurlijk ook al kaarsen.’

Het blauw, weet ze, bevat een eindeloze hoeveelheid schakeringen. Over de tint op het hoogtepunt bestaat geen discussie: dat is kobalt, uitlopend naar oceaanblauw in het westen. Maar bij de opkomst en aftocht ervan zien we andere kleuren, waaronder violet, azuur en marine. Net als de zonsondergang (en -opkomst) wordt het blauwe uur sterk beïnvloed door het weer, de wolken en het gemoed van de kijker. Geen twee blauwe uren, ondervond Collé, zijn hetzelfde.

Ze is niet de eerste kunstenaar die verknocht raakte aan het moment. Landschapschilders, in het bijzonder 19de-eeuwse landschapschilders als James McNeill Whistler en Richard Bergh, legden onvermoeibaar vast hoe het geel en oranje van kampvuren en olielampen contrasteerde met het blauw van de hemel, al kwamen hun schilderijen vaak pas later, bij daglicht tot stand. Onze eigen Piet Mondriaan schilderde de schemering enkele decennia later wel en plein air. Als student aan de Rijksakademie fietste hij vaak naar het Gein bij Abcoude, waar hij gezeten op een vastgezette fiets landschappen met een paarse hemel maakte. Een paar jaar daarna, toen zijn werk in een overgangsfase zat, dook ook het echte blauwe uur op in zijn kunst. Op zijn Domburg-schilderijen (De rode molen, De rode boom) tref je een toepasselijk kobaltblauwe lucht, al schilderde hij die werken dan weer niet ter plekke.

Fotografen werken sowieso on the spot – al is het pas sinds de intrede van digitale camera’s, met hun extreem hoge lichtgevoeligheid, dat ze tijdens het blauwe uur volledige artistieke vrijheid hebben. Sindsdien werd het blauwe uur steeds geliefder. Bij portretfotografen vanwege de zachtheid die het geeft aan de gezichten van hun modellen. Landschapsfotografen waarderen de talrijke lichteffecten tijdens het moment. The crack between the worlds biedt ook het beste van twee werelden: je hebt én het gloeiende blauw van de hemel, oplichtend als een James Turrell, én het geel van de straatlantaarns, kleuren die ook nog eens complementair zijn. Op internet staan ontelbare tutorials met titels als Vijf tips voor het fotograferen van het blauwe uurtje, waarin wordt uitgelegd hoe je zulke effecten kunt vastleggen, vaak met ontmoedigend generieke resultaten. Maar recentelijk verschenen er ook enkele oorspronkelijke fotoboeken die vooral tot stand kwamen in het blauwe uur, waaronder Dark City van Lynn Saville en Blue Hours van Joep Hijwegen.

Impressionistische kijk op de grote stad Beeld Joep Hijwegen

Hijwegens foto’s zijn on-Nederlands, maar niet in de bewierokende, clichématige zin van het woord. De meeste zijn gemaakt in Utrecht en Amsterdam, maar had iemand je verteld dat ze in Hong Kong waren geschoten: je had het ook geloofd. Ze tonen mensen, of eigenlijk fragmenten van mensen, vaak verzonken in gedachten, en meestal gezien door of langs een ruit, parasol of ander structurerend element. Het zijn toegankelijke, kleurrijke beelden waaruit iets ontheemds spreekt, en die getuigen van grote affiniteit met de meesters van het medium, Saul Leiter, William Eggleston, Gueorgui Pinkhassov. Twee boeken stelde hij ermee samen, waaronder Blue Hours.

Een prachtboek. Het biedt een impressionistische kijk op de grote stad rond zonsondergang. De chronologie van de foto’s, vijfenveertig in totaal, volgt het verloop van het natuurverschijnsel: we starten in het licht, en eindigen in het donker, en onderweg zien we gebouwen, bomen, verkeerslichten, treinkabels en hijskranen. Die prozaïsche woorden doen geen recht aan de manier waarop ze hier figureren: gespiegeld, verdonkerd, in silhouet of juist scherp uitgelicht. Verdicht, kortom. Het zijn deze verdichtsels (het uitgesmeerde neon op een natte ruit, de rode puntjes van stoplichten in verder pikzwarte straten, de interpunctie van het boek) die Blue Hours zijn stemmige schoonheid geven, en wellicht ook z’n gastvrijheid. Het boek geeft ons, kijkers, de ruimte. Hijwegens vaardigheden staan buiten kijf, maar de aandacht wordt er amper op gevestigd. De foto’s kennen geen beslissende momenten, geen dwingende composities, soms hebben ze nauwelijks een aanwijsbaar centrum, en juist daardoor krijgt de geest erin vrij baan. Je kunt er in dwalen, en misschien zelfs verdwalen, zoals de fotograaf deed toen hij ze maakte. En al dwalende wordt de aandacht gevestigd op een door de zon beschenen stuk wolk of ander fraai effect. Daarmee is het boek een hoogstpersoonlijk verslag van de lockdownperiodes. Een die op geen ander moment tot stand had kunnen komen dan tijdens het blauwe uur.

Op de pier is dat moment inmiddels ook aangebroken. Daar contrasteert het rode neonlicht van Hotel New York aanlokkelijk met het kobalt boven onze hoofden. ‘Amateur ben ik, dat ik dit eerder miste’, zegt Hijwegen wanneer we het doorkijkje voor het hotel nogmaals passeren. Opnieuw klinkt de metalige klik van de Leica.

Grappig genoeg, vertelt Hijwegen, terwijl boven ons hoofd het kobalt alweer verdonkert tot marine, wist hij lang niet goed wat hij met het blauwe uur aan moest. Het was zo subtiel. Vergeleken met het gouden uur, waarin gezichten dramatisch worden verlicht door de ondergaande zon, of de nacht, waarin verkeerslichten fungeren als lichtbron, bood het weinig contrast. Dat veranderde tijdens de eerste lockdown. Hij had liefdesverdriet, en zag het leven in de binnensteden en op treinstations, zijn voornaamste jachtgebieden, opdrogen. Om therapeutische redenen had hij altijd al veel gewandeld, en ook nu maakte zijn stappenteller overuren. Vanaf Utrecht Centraal liep hij de zon tegemoet, net zo lang tot die onder de horizon was verdwenen; op dat moment vond hij zichzelf terug op Kanaleneiland of het platteland.

Uit het boek Blue Hours Beeld Joep Hijwegen

De schemering, ontdekte hij, kent ‘een vreemde dualiteit’. Het licht verdwijnt uit de wereld, maar er komt kleur voor terug. Koel blauw, aanlokkelijk oranje. In het blauwe uur, ondervond hij, trekken de dingen ook meer naar elkaar toe. Ze laten zich beter verenigen: ‘Ik hou niet van bomen in foto’s, de kleur groen heeft me altijd tegengestaan, maar tijdens the blue hour kon ik ze opeens wél fotograferen. Ze veranderden in verticale silhouetten die ik kon integreren met de architectuur.’

Maar misschien nog belangrijker dan zulke artistieke mogelijkheden, was de inspirerende werking die uitging van het blauwe uur. Het heeft te maken met de onbestendige staat van het fenomeen, zegt hij. ‘Tijdens het blauwe uur verandert het licht sneller dan op welk ander moment. En pas wanneer iets verandert krijg ik er als fotograaf oog voor.’ Zelf, zegt hij, voelde hij door die veranderlijkheid ook meer dat hij leefde. Het treurigste moment, bleek tegelijk het meest beloftevolle.

Herkenbaar. ‘Blauw is de meest paradoxale van alle kleuren’, betoogt de Amerikaanse schrijfster Carol Mavor in Blue Mythologies – een bewering die ze staaft met een reeks voorbeelden zoals het pure blauw van de Madonna’s mantel versus het obscene blauw van blue movies. Hetzelfde geldt ook voor het blauwe uur. Absoluut, het blauwe uur is de periode waarin het verstrijken van de tijd het meest tastbaar wordt: op geen enkel moment worden we zó geconfronteerd met de eindigheid van alles als tijdens de schemering. Velen associëren het blauwe uur daarom met melancholie, verdriet en rouw. Maar dat is slechts het halve verhaal. Van nacht naar ochtend vertegenwoordigt het blauwe uur juist het tegenovergestelde: dan treft het ons als hoopvol, beloftevol, het spreekwoordelijke licht aan het eind van de tunnel. Zo bekeken belichaamt het blauwe uur niet één gemoedstoestand, maar de ruimte ertussen. Het is de kleur geworden metamorfose die bevestigt dat alles stroomt. Wie daaraan twijfelt, hoeft enkel maar naar boven te kijken.

Blue hours, Joep Hijwegen, €85,-

DE NACHTCORRESPONDENT ‘We zijn ons halve leven blind’ observeerde de filosoof Jean-Jacques Rousseau over de nacht. En inderdaad: lang werd de nacht slechts beschouwd als het residu van de dag. Maar de nacht is een volwaardig dagdeel, met zijn eigen bewoners en wetmatigheden, zijn eigen schoonheid en gevoelswaarde. Een plek die kan zorgen voor angst en ongemak, maar ook voor bevrijding en verlichting. De Nachtcorrespondent verkent de nacht in de 21ste eeuw: wie leven er in de nacht? Wat houdt hen wakker? En wat maakt de nacht nog de nacht, nu het donker door kunstlicht steeds verder wordt teruggedrongen?

Dark City van Lynn Saville