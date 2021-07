Het besef dat je ineens door de halve wereldbevolking wordt bekeken weegt zwaarder dan welke pot voetbal dan ook

Veel voetbalfans die tijdens het EK in beeld werden gebracht, zaten te nagelbijten van de spanning of alvast te treuren om de aanstaande uitschakeling van hun land. We zagen oprechte emotie. Maar zodra die fans zichzelf herkenden op een videoscherm in het stadion, sloegen gierende zenuwen en verdriet onmiddellijk om in euforische uitsloverij. Ook oprecht, zou je kunnen zeggen. In de rangorde van 21ste eeuwse emoties weegt het besef dat je ineens door de halve wereldbevolking wordt bekeken zwaarder dan welke pot voetbal dan ook.

Alleen kinderen snappen dat niet. Een Duits meisje bleef na het verlies tegen Engeland hartverscheurend huilen, vol in beeld. Zeer 21ste eeuws werd ze uitgescholden op sociale media, waarna een inzamelingsactie volgde die 42 duizend euro opleverde. Ze deed me sterk denken aan mezelf, op een inktzwarte dag in juli 1974. Ik huilde harder, maar daar zijn geen beelden van. Wel is mijn rekeningnummer bekend bij de redactie van deze krant.