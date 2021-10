Het bakkersmeisje in het stervende dorp

In gedachten is zij influencer. En misschien ís ze dat ook wel, ’s avonds in haar eigen kamer. Maar overdag bestiert ze bakkerij Au Bon Pain, in een stervend Frans dorp waar morsige mannen ’s ochtends voor tienen aan de wijn zitten en stokoude vrouwen hun baguettes afrekenen met een bergje stuivers. Altijd staat zij daar in vol ornaat – panternagels, perfecte coupe, gewaagde outfit en een glimlach die ongenoegen uitstraalt.

Over haar pinapparaatje wellicht, dat zo traag is dat ze elke ochtend noodgedwongen een praatje moet aanknopen met deze Hollander die nooit cash heeft. Tergende momenten, waarin ze de rug kaarsrecht houdt en de lippen getuit, omdat een barst in het plaatje onverdraaglijk zou zijn. En altijd maar het besef dat de achtergrond niet uit wuivende palmen bestaat, maar uit stokbrood.

‘Ça va arriver’, zegt ze, met de blik op het machientje. En ik weet dat ze eigenlijk doelt op haar toekomst, die toch niet hier kan zijn.