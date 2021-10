Het artistieke varken schildert een trauma van zich af

In het straatje waar ooit uitsluitend antiekwinkels zaten is een hippe galerie geopend. De schilderijen die hier worden verkocht zijn gemaakt door een inmiddels wereldberoemd varken, Pigcasso genaamd. Op een video zie je er hoe zij, kwast in de bek, met gusto haar zieleroerselen aan het canvas toevertrouwt. Een snuitafdruk garandeert de authenticiteit van haar werken. Een geslaagde Pigcasso doet duizenden euro’s.

Je kunt hierop tegen zijn, bijvoorbeeld omdat varkens liever in modder wroeten dan in verf, of omdat er talloze tweevoetige kunstenaars zijn die nooit media-aandacht krijgen, maar toch is dat moeilijk, want het begeleidende verhaal is dat Pigcasso op het nippertje uit het slachthuis werd gered. Haar onvermoede talenten kwamen daarna aan het licht, en wortelen natuurlijk in deze traumatische ervaring. Een deel van de opbrengst gaat bovendien naar een ‘farm sanctuary’. De varkenskunstminnaar koopt óók een stukje awareness.

Dus vroeg ik een ander leuk dier maar om haar mening. Clara43 zei boe!