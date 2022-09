Het appartement van Thomas van Aalten moest ‘hotelchic’ op Funda

De 'ruime en lichte etage in een modern appartementencomplex' van Thomas. Beeld Jaap Scheeren

Mocht er ooit een Quote 500 van levende schrijvers worden opgesteld, dan is er een kans dat ik op die lijst terechtkom. Niet omdat ik zoveel verdien met schrijven, helemaal niet, maar omdat schrijvers over het algemeen nu eenmaal zeer weinig verdienen (dichters zijn trouwens de hekkensluiters). Voor velen is het kunnen rijden of bezitten van een auto iets surrealistisch, laat staan het hebben van een eigen huis. Onlangs diende zich een buitenkans aan.

Met de demonische sprookjes in mijn achterhoofd, waarin mensen tonnen overboden op Amsterdamse kerkers, was dit het kosmische bewijs ‘dat het zo moest zijn’. Een huis van bijna 150 vierkante meter met zes slaapkamers, twee badkamers en een volledig toegerust tuinhuis (waarin vaderlief natuurlijk uren kon zitten tikken). Perfect voor ons grote gezin. Daar moest ik alleen wel wat voor doen: mijn huidige appartement gereed voor verkoop maken zodat de fotograaf de foto’s voor Funda kon maken.

Al vroeg in mijn schrijverscarrière verlangde ik naar een anker, een reling om me aan vast te kunnen grijpen. Fictie schrijven is al gekmakend genoeg, waarom moet ik dat barrevoets doen, waarbij het bovendien dikwijls zo beroerd verdienen is, dat je op den duur de bedelstaf maar gaat opeten? Na de geboorte van mijn eerste dochter in 2007 en een handjevol boeken als oeuvre besloot ik: alles voor de kunst, maar wel comfortabel achter dubbel glas met een maandelijks loon. Hypotheekverstrekkers houden van vaste contracten.

Taaldocent

Na redactie- en schrijfwerk bij de VPRO en Volkskrant Banen en los-vaste klussen in het beroepsonderwijs, kreeg ik rond 2009 een contract als docent (en later nog veel meer) bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik volgde een master en kreeg allerlei andere taken toebedeeld. Sinds februari van dit jaar werk ik als taaldocent bij de iPabo in Amsterdam. In 2010 kocht ik mijn eerste huis met Karin, en na mijn scheiding in 2016 mijn tweede, met Bip. Driemaal is scheepsrecht: het derde kocht ik anno 2022 met Lotte.

De Funda-foto’s van ons toekomstige huis toonden een verhaal: het tuinhuis had zelfs een eigen keuken, een houtkachel en een boksbal – misschien de laatste poging om de vrede binnen de betegelde muren te bewaren. Het mocht niet baten. Ons bod was geaccepteerd, ik wilde alleen de bouwtechnische keuring nog doen voordat ik het voorlopige koopcontract zou tekenen.

Mijn eigen ‘voor Amsterdamse begrippen’ (de beste disclaimer in makelaarsteksten) ruime en lichte etage in een modern appartementencomplex moest ik van de verkoopmakelaar helemaal ‘hotelchic’ maken, vertelde de voorlichtingsvideo die ze had doorgestuurd.

De verkopers van ons toekomstige huis hadden een krijsvogel (die in een kooi onder een handdoek van zich liet horen), twee katten en een hond. Ik ben vrij gevoelig voor het karma van honden (en sowieso elk huisdier), ik zou bijna rechtsomkeert maken als ik zou weten dat er ergens een grote labrador op die bank had gelegen. Monsterlijke meubels, slechte boeken (of geen boeken!), sierhaarden, de geur van tabaksrook en jarenlang frituren: daar prik ik doorheen. Maar de minieme kans op aanwezigheid van sporen van andermans huisdieren doet me terugdeinzen, net als opzichtige attributen van verre reizen (maskers, kralenkettingen, wandtapijten) en poppen (met name eenzame porseleinen clowns, bungelend aan een spijker, getimmerd in een schroten wand).

Natuurlijk vond ik mijn eigen huis zelf allang ‘hotelchic’, maar tijdens het opruimen hoorde ik steeds de stem van Kees Tol (presentator van het woonprogramma Weer verliefd op je huis) in mijn achterhoofd: ‘Thomas, dit is zeker jouw idee, zo’n stuk hout als bijzettafel? Dat zou Lotte nooit doen! Of het was de stem van aannemer Rob of stylist Roos of weer iemand anders uit een vergelijkbare categorie die me op de knieën dwong vanwege mijn belachelijke rek voor mijn kostuums of de kunst aan de muur. Ik had zoveel te verstoppen voor al die middelmatige expats en onuitgesproken dertigers die straks mijn huis kwamen bekijken.

Verhuisdozen

Via Marktplaats kocht ik zestig verhuisdozen van een net verhuisd koppel, dat zijn toevlucht had genomen tot een jarendertighuis in Haarlem. Met mijn jongste dochter Emmie (7) toog ik naar het stel en propte de auto helemaal vol met het karton, dat beschreven was door een kordaat persoon met een helder handschrift: ‘Kleding Jos, speelgoed Julia’. Emmie zat ingebouwd tussen het karton op de achterbank. Ze zag niets. ‘Hallo papa, dit is mijn huis.’

Voor de Funda-fotograaf en de naderende bezichtigingen voerde ik klussen uit die ik veel eerder had moeten uitvoeren: de vettige en stoffige bedrading boven op de keukenkastjes aanpakken. Zwarte korsten in de oven wegbikken. Vingerafdrukken op een raam wegpoetsen. ‘Je lijkt wel een huisvrouw op benzedrine’, zei Lotte toen ik steeds via WhatsApp updates stuurde van uitgesopte laden en ontvette meubels.

Een iglo aan verhuisdozen belette de ‘hotelchic’-look voor de Funda-fotograaf, en dan had ik ook nog eens vijftig nog niet uitgevouwen dozen midden in de kamer. Dit was bijna conceptuele kunst: een opgeruimd huis met een lading karton in de woonkamer.

Een deel van de niet-uitgevouwen dozen kon ik vakkundig verstoppen onder bedden en achter de bank, maar de rest én de volle dozen niet. Trots was ik dat het de fotograaf niet was opgevallen dat onder het dekbed van mijn slaapkamer nog een stapel platgemaakte dozen lag.

Midden in de nacht sloot ik een contract af voor zo’n opslag-unit, gevestigd op een tochtig industrieterrein. Net als de huizenprijzen waren ook deze tarieven raadselachtig: voor 100 euro per maand kon ik niet meer dan een kast krijgen.

Het voorlopig koopcontract kregen we per mail van de notaris, met in de cc behalve de makelaars ook het mailadres van de verkopers: een mailadres dat leidde naar een onderneming in, hoe kon het ook anders, tegels. Een ondernemer in tegels met boksen als hobby. Funda herbergt vele verhalen. En vanaf toen ook het mijne.