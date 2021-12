Wat je als kind alleen maar adorerend bij anderen hebt gezien, daar kun je als groot mens een lichte obsessie voor ontwikkelen. Zie Jort Kelders relatie tot oud geld, zie mijn relatie tot Kerstmis.

Wat heb ik nu het allermeest nodig, dacht ik een van deze lockdownochtenden. Het allermeest had ik het nodig om twee Britten op niveau over de bereiding van hun kerstdiners te horen praten. Ik typte op mijn podcastapp de twee gezelligste woorden in die ik kon verzinnen – BBC en Christmas – en daar doken chefs Tom Kerridge en Orlando Murrin op, die een hele serie over Christmas blijken te maken en aanhoudend geruststellende dingen zeiden als: ‘Je moet nooit proberen zelf bladerdeeg te maken’ en: ‘Waarom zou je eigenlijk zelf cranberrysaus maken?’

Aan het eind van de aflevering over gevogelte, toen ze alles van de kalkoen tot de kip hadden besproken, en vooral de vraag hoe gevogelte niet te veel uitdroogt in de oven, kwamen ze op de kwestie hoe je eten moet opdienen. Orlando, met wie ik me tijdens het luisteren al snel op vertrouwde voornaambasis voelde, stelde een belangrijke kwestie aan de kaak, die ik al mijn hele leven intens voel maar nog nooit goed besproken had horen worden: het afkoelen van eten tijdens het opdienen.

Wat ik haat, is als je lekker eten opgediend krijgt, dat de hele tafel wacht tot iedereen zijn bord heeft, inclusief de te lang redderende kok, en dat je dán pas mag eten. Daar horen ook de momenten bij dat iedereen al zit, maar niemand als eerste zijn vork in het eten durft te steken. Dit is kostbare tijd, waarin alles ijskoud wordt. En als er één ding is wat niet lekker is, is het ijskoud eten. Of zelfs lauw eten. Of zelfs best warm eten.

Orlando had een oplossing: je moet alles in voorverwarmde schalen opdienen en de anderen aansporen om het onmiddellijk op hun bord te gooien en vooral niet op elkaar te wachten. Dit noemde hij ‘family style’. Volgens Tom, met wie ik me ook nauw verwant voelde, hoorde een zeker vorm van chaos bij deze manier van opdienen: dat er glazen omvielen en mensen te veel van iets namen. Volgens Orlando hoorde het er ook nog bij dat er een wiebelige tafel aan het eind van de normale eettafel stond, om hem te verlengen, met wiebelige tuinstoelen eraan.

Dit – de omvallende glazen, de tuinstoelen – gaf mij al zo’n intens kerstgevoel dat ik amper nog Kerst hoef te vieren, en de hele dag doorkwam zonder lockdown-down. Ik ga die kip, waarvan ze de bereiding hadden uitgelegd, misschien niet eens bereiden. Waarom zou je zelf een kip bereiden als je er ook twee mensen over kunt horen praten?