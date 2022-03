Het allerliefst zijn mij klungelige posters die niemand echt begrijpt, maar waarvan je voelt dat juist daarover lang is vergaderd

Er schijnt iets met gemeenteraadsverkiezingen aan de hand te zijn; ik voel het niet echt, maar af en toe zie ik een affiche van een politieke partij op het raam van een actief mens hangen – ik vind mensen actief als ze aan een poster van hun partij kunnen komen en ergens in hun huis een rol plakband kunnen vinden.

Ik heb in diverse media gelezen dat de poster van een politieke partij ongeveer het laatste is waar mensen nu op aanslaan, je moet iets met TikTok en Instagram en in de wijk zijn, ik geloof zelfs dat het helpt om mensen een hand (een echte hand, gadverdamme) te geven op een markt en dat te laten filmen.

Maar de verkiezingen leven bij mij vooral door die posters. Omdat ik dan denk: kennelijk boeit het bepaalde mensen genoeg om die poster op te hangen.

De opvallendste poster in mijn eigen woonplaats is die van de PvdA en daarop is prominent Marjolein Moorman te zien, die beroemd is geworden als ‘die ene wethouder van Klassen’. Ze zit vaak in talkshows en dat is natuurlijk fijn voor haar partij, zo fijn dat ze een opvallende keuze hebben gemaakt; alle speerpunten van Marjolein Moorman hebben ze áchter Marjolein Moorman op het affiche gezet. Dus ‘gelijke kansen’ kun je nog lezen, en daaronder iets van ‘dezelfd echten’, en daarna worden het ‘groen omst’ en ‘eer on’, want Marjolein Moorman staat dus vóór die woorden. Vooral het speerpunt ‘eer on’ houdt me bezig. Het zal wel iets met eerlijk zijn, maar wat is on? Karton? Carbon? Ballon?

Volt heeft ervoor gekozen om ‘Buiten je grenzen denken’ op zijn affiche te zetten. Pijnlijk. De andere Voltposter die ik tegenkwam was het kokette ‘We komen net kijken. Dat helpt’. Daar denk je, als je er met de fiets langsracet, automatisch meteen bij: ‘En we hebben nú al een schandaal te pakken. Dat helpt niet.’

Eigenlijk moet je het klein en simpel houden. Een beetje oelig. Liefs met een woordspeling. ‘Alle kleine beestjes helpen.’ Daar ga je bijna van op de Partij voor de Dieren stemmen.

Het allerliefst zijn mij de klungelige posters die niemand echt begrijpt. Waarvan je voelt dat juist daarover lang is vergaderd, laat op de avond, onder tl-licht, met notulen en zwarte, ietwat bittere koffie, met weinig richting en al helemaal geen reclamebureau dat heeft gezegd dat Marjolein Moorman voor een speerpunt moet gaan staan dat eindigt op ‘on’.

Ik voel het meest bij een poster van het CDA in Moerdijk, waarop vier struise mensen op de fotograaf aflopen en daaronder staat dan: ‘Geworteld in alle kernen’.