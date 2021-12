Henk van der Linden, vader van de Nederlandse kinderfilm, overleden

Henk van der Linden tijdens de binnenopnamen van ‘Sjors en Sjimmie op Pirateneiland’ (1962) in de studio in Thull.

Hij was de doe-het-zelver van de Nederlandse film. Henk van der Linden, afgelopen zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden, bouwde in de jaren vijftig een kinderfilmimperium op vanuit het Limburgse Thull. Hij was regisseur, producent, scenarist, cameraman en editor van meer dan tachtig kinderfilms, waarvan er vorig jaar nog vier opnieuw werden uitgebracht op dvd bij de publicatie van Van der Lindens vuistdikke autobiografie Tussen de filmrollen. Gerestaureerde kopieën waren dat, van de hits Vier rakkers en een oude jeep (1959), Avonturen van een zigeunerjongen (1960), De avonturen van Pietje Bell (1964) en Sjors en Sjimmie en de ­gorilla (1966).

Rex Film Productie, Van der Lindens productiemaatschappij, bracht een Hollywoodstudiowaardige hoeveelheid titels uit, maar was in de kern een eenmansbedrijf. Er werd slim gebruik gemaakt van de natuurlijke bronnen in de nabije omgeving: zoon Cor van der Linden speelde 35 filmrollen voor zijn vaders camera, dochter Jos 24. Echtgenote Mary deed de catering en indien nodig ook de schmink. Westerns en avonturenfilms kon je ook om de hoek filmen, zo bleek, op de Limburgse zandgronden en in de heuvelachtige bossen. Stunts behoefden geen professionele stuntmannen, maar gewoon wat lenige durfals. Die productionele eenvoud werd aanstekelijk verpakt door Van der Linden, waarbij de filmmaker altijd over die ene filmwet waakte: laat het (jonge) publiek meeleven met de personages. Hoe dat níét moest leerde Van der Linden in de late jaren veertig, toen hij als reizend bioscoopexploitant door Limburg trok met stichtelijke jeugdfilms van katholieke opdrachtgevers. Over de missie gingen die. Of, zoals Van der Linden graag grapte: ‘over de coloradokever’. Nogal wiedes dat de kinderen zich stierlijk verveelden. Dat kan leuker en spannender, dacht Van der Linden. Bij gebrek aan geschikte films ging hij ze zelf maken.

Jan Kruyk, Tom Jansen, Richard Vroomen en Frank Keulen in 'Billy Turf het dikste studentje ter wereld'

In een typische Van der Linden-productie raken eerlijke en dappere Hollandse boerenkinderen verwikkeld in een strijd met booswichten, die bij de uitvoering van hun snode plannen vaak niet erg lief zijn voor dieren. Later boekte de filmmaker ook grote successen met zijn bewerkingen van Hollandse jeugdboeken en strips: Billie Turf, Sjors en Sjimmie, Dik Trom. Alle bezoekersaantallen van zijn films opgeteld, bleek Van der Linden zelfs succesvoller dan zijn collega’s Fons Rademakers en Paul Verhoeven. Zijn Nieuwe avonturen van Dik Trom (1956) draaide bijna dertig jaar onafgebroken in de bioscoop en oogstte zo een vermelding in het Guinness Book of Records als de ‘langslopende film in de Nederlandse bioscopen’.

'De avonturen van Pietje Bell' (1964) Beeld EYE Film Instituut Nederland

‘Ik zou niet weten waarom dat voor mij zou moeten’, zei de film­maker toen de Volkskrant hem bij het verschijnen van zijn autobiografie vroeg of hij er belang aan hechtte dat zijn films nog worden gezien door nieuwe generaties kinderen. ‘Die films zijn niet meer van deze tijd, zo zie ik het.’

Maar dat zijn films nog niet vergeten waren, bleek uit de fanpost die nog bijna dagelijks arriveerde in zijn latere woonplaats Tüddern, vlak over de grens. Ouders, of opa’s en oma’s, die Van der Linden lieten weten dat ze hun liefde voor zijn werk toch heus overdroegen aan hun kinderen en kleinkinderen.

‘Henk van der Linden (1925) is letterlijk geboren in de bioscoop’, zo luidt de flaptekst van Tussen de filmrollen. Vader Cor van der Linden bezat een bioscoop in Hoensbroek, die tevens diende als gezinswoning: Henks wieg stond in het kamertje naast de ratelende projector. De bioscoop bleef open tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd gevorderd door de Duitsers voor vertoningen, terwijl vader en verzetsman Cor heimelijk Britse piloten verborg in een ruimte onder de zaal. Daar zat een mooi drama in, dat filmtheater in oorlogstijd. Maar zo’n persoonlijke film wilde Van der Linden dan weer niet maken. De Limburgse filmpionier, een jaar voor zijn overlijden: ‘Ik ben bij de kinderfilms gebleven.’