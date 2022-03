Hendrika (100 jaar): ‘Je moet niet te moeilijk denken, want dan wordt het allemaal te veel’

Beeld Aurélie Geurts

Ze oogt broos, en dat is Hendrika Hoefsmit-Gosewehr ook. Het lichaam werkt niet meer zo mee, maar geestelijk is ze topfit. Haar stem is fragiel, en ze articuleert zorgvuldig. Het meegebrachte stuk appeltaart peuzelt ze in drie uur tijd kruimel voor kruimel op. Het grootste deel van de dag zit de geboren en getogen Haarlemse op een stoel aan de eettafel in haar tweekamerappartement van een verzorgingshuis, omringd door leesvoer. Haar dochter Wil (66) had vooraf aangekondigd: ‘Mijn moeder is een kind van haar generatie: een gesloten vrouw.’

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘Mijn moeder was gescheiden. Ze hertrouwde met een man die al tien jaar weduwnaar was en vier kinderen had, die hij na de dood van zijn vrouw in een weeshuis had ondergebracht. Toen mijn moeder in 1919 met hem trouwde, had ze al een dochter van 8 jaar en kreeg er ineens vier kinderen bij. Dat zal best druk voor haar zijn geweest. Twee jaar later werd ik geboren. Mijn vader was een echte rooie, ik ook nog steeds, als enige in de familie denk ik. Vader was meubelmaker, hij bekleedde banken in de trein. Ik ben liefdevol maar streng opgevoed, en mocht bijna niks. ’s Avonds na het eten moest ik altijd binnen blijven.’

Een echtscheiding was uitzonderlijk in die tijd.

‘De man van mijn moeder is weggelopen. Hij had een kapperszaak, ze woonden in Amsterdam en hadden een dochter. Op een dag ging mijn moeder met de trein naar Haarlem om haar ouders op te zoeken. Haar man zei dat hij haar aan het eind van de middag zou ophalen van het station. Terwijl ze stond te wachten, zag ze de jongen die in de zaak altijd de klanten inzeept voor het scheren, verschijnen. Hij zei dat hij haar kwam ophalen. Heel gek vond mijn moeder dat. Eenmaal thuis bleek haar man de benen te hebben genomen. Hij kwam niet meer terug en toen is mijn moeder maar van hem gescheiden. Om rond te komen, moest ze aan het werk, ik denk in de huishouding, want een andere keuze had een vrouw zonder opleiding niet.’

Werd uw moeder als gescheiden vrouw met de nek aangekeken?

‘Daar weet ik niks van. Mijn moeder heeft er nooit iets over gezegd. Het is natuurlijk ook niet leuk om over te praten. Ik ken alleen de feitelijke gebeurtenissen. Vragen heb ik er nooit over gesteld. Misschien had ik dat wel moeten doen, maar dat durfde je niet in die tijd. Je wist dat je ouders dat niet op prijs stelden. Een kind moest zijn mond houden, aan tafel werd niet gepraat. Gek hè, in die jaren waren de mensen niet zo vrij.’

Wat vindt u ervan dat tegenwoordig veel meer mensen dan vroeger hun relatie verbreken?

‘Ik heb er niet zo’n moeite mee en snap het wel. Ze kunnen niet meer met elkaar overweg of de een wordt verliefd op een ander. Als het niet meer lukken wil, is het knudde om bij elkaar te blijven. Dan kun je maar beter scheiden.’

Had u een meisjesdroom en wat is daarvan terechtgekomen?

‘Ik wilde graag in een winkel werken, het liefst bij Vroom & Dreesmann. In zo’n warenhuis is de hele dag reuring. Op mijn 12de kwam ik van de lagere school, doorleren zat er niet in. Na een jaar zei mijn moeder dat ze niet wilde dat ik nog langer ronddraaide op straat en hielp ze mij met werk zoeken. Eerst gingen we langs bij V&D, maar daar hadden ze geen baantje voor mij. Ze zagen het ook niet zitten zo’n jong meisje op te leiden, dan ben je alleen maar een lastpak. Bij andere winkels konden ze ook niemand gebruiken. Het was een moeilijke tijd om werk te vinden, het waren de crisisjaren dertig.’

Is het uiteindelijk nog gelukt?

‘De enige optie was huishoudelijk werk. Via een advertentie in de krant kwam ik terecht bij het gezin van een tandarts, waar ik voor 7,50 gulden in de week de huishouding deed. Het was hard aanpoten. Eerst alleen in de ochtend, maar toen ik 15 was hele dagen, en ging ik ook koken. Ik heb dit werk heel lang gedaan. Toen de kinderen kwamen stopte ik, maar ik pakte het weer op, bij dezelfde tandarts, zodra ze naar school gingen, tot 12 uur want dan stonden ze al weer buiten. We konden het extra geld goed gebruiken. Mijn man was broodbakker. Hij is jong gestorven, op zijn 52ste. Mijn zoon was net het huis uit, mijn dochter van 18 woonde nog thuis. Uit financiële noodzaak ben ik meer uren gaan werken. Nog steeds bij dezelfde tandarts. Het was een fijne man. In de oorlog liet hij een Joods stel in zijn huis onderduiken. Op zolder zat Piet, een man die aan de Arbeitseinsatz wilde ontkomen. Dus het was voor mij: mondje dicht houden.’

Hoe heeft u het vroege verlies van uw man verwerkt?

‘Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Het overkomt je en je moet erdoorheen.’

Kon u, anders dan uw moeder, wel praten over uw verdriet?

‘Mijn moeder was een stille vrouw en ik ben zelf ook niet zo’n prater. In het begin kreeg ik wel veel bezoek, maar iedereen praat over zijn eigen zorgen. Mijn kinderen zijn altijd vaak langsgekomen en namen mij mee als ze gingen kamperen. We hebben het goed met elkaar, nog steeds.’

Denkt u dat het beter is te zwijgen over pijnlijke ervaringen?

‘Achteraf had ik het misschien beter wel kunnen doen. Dan is het contact niet zo afstandelijk.’

Als u nu jong was geweest, welk beroep zou u dan hebben gekozen?

‘Ik zou zeker een opleiding zijn gaan volgen om meer kennis op te doen. Dat ik niet kon doorleren ervaar ik als een gemis. Misschien zou ik wel journalist zijn geworden, want ik ben erg nieuwsgierig naar andere mensen.’

Hendrika met haar man Ko in 1948. Beeld Aurélie Geurts

Ziet u parallellen tussen uw jonge jaren en deze tijd?

‘Er is nu weer woningnood. Mijn man en ik konden na ons huwelijk geen woning vinden en hebben toen zes jaar ingewoond bij de tandarts waar ik werkte. Ons eerste kind, mijn zoon, is daar geboren. Maar een groot verschil is dat je toen moeilijk werk kon vinden en nu zijn er banen in overvloed en is er personeel te weinig. Er is vooral veel veranderd. Toen mijn man en ik na ons huwelijk gingen kamperen op de Veluwe, moesten de mannen en vrouwen apart slapen, terwijl we getrouwd waren. Zoiets kun je je nu niet voorstellen.’

Heeft u zich weleens afgevraagd hoe u 100 jaar heeft kunnen worden?

‘Ik heb heel wat operaties gehad, heb twee nieuwe heupen, de laatste vorig jaar nog. Dat doen ze meestal niet meer hoor als je zo oud bent, maar de arts vond dat het kon. Het is goed gegaan, dus ik denk dat ik gezond heb geleefd. En ik ben een simpel mens. In alles ben ik matig en sober, met eten en met spullen. Een mens hoeft niet meer te hebben dan hij nodig heeft. En ik heb nooit gerookt en er altijd voor gezorgd dat mijn huis netjes is. Het is belangrijk geen viespeuk te worden.’

Wat mist u wat u niet meer kunt?

‘Ik mis niks. Ik accepteer zoals het nu is.’ (Na een denkpauze:) ‘Het zou fijn zijn als ik nog kon lopen. Opstaan kan ik alleen met hulp. Ik heb versleten knieën. Maar ik heb mij erbij neergelegd. Je moet niet te moeilijk denken, want dan wordt het te veel.’

Verveelt u zich weleens?

Schaterlach: ‘Nou, ik doe niet zoveel meer hoor, maar toch verveel ik mij nooit. Ik heb altijd een roman, de Libelle en mijn krantje, het Haarlems Dagblad, bij de hand. Je moet wel op de hoogte blijven, anders word je dom. En er is hier in huis van alles te doen. Elke zondag ga ik rummikubben met drie dames. Op woensdagmiddag is hier een muziekmiddag, voor 5 euro krijg je bitterballen, een drankje of een advocaatje met slagroom. Je mag een plaatje aanvragen. Ik vraag dan om een nummer van André Hazes, daar was mijn kleinzoon Michel zo gek op. Hij is maar 31 jaar geworden.’ (Ze raakt geëmotioneerd). ‘Zo’n jonge jongen, dat mag toch niet? Hij werd ziek en is in drie ziekenhuizen geweest, maar ze konden niks vinden.

‘Ik had niet gedacht dat ik het zo naar mijn zin zou hebben in een verzorgingshuis. Ik ben een bofkont. De meisjes hier zijn aardig, ik heb een mooie kamer, en mijn kinderen komen vaak langs. Ik denk dat ik het goed heb gedaan, de afgelopen honderd jaar. Ik heb niet zoveel noten op mijn zang en ben een tevreden mens. Ik ben vrij cool, op zijn Engels ja: C. O. O. L.’