Helpt een mannencirkel om in contact te komen met je gevoelens? Haroon Ali nam de proef op de som

In mannencirkels leren mannen stil te staan bij hun emoties en zich niet te schamen voor hun angsten en kwetsbaarheden. Haroon Ali ging op een eendaagse retraite en was diep onder de indruk.

Het is nog een beetje aftasten, als we verzamelen bij een yogastudio aan de rand van Amsterdam, omringd door weilanden. Ik doe op een zaterdag mee aan de Mannencirkel van Sharief Niamut (42), samen met acht andere mannen. De jongste deelnemer is begin 20, de oudste begin 50. Ze komen uit alle hoeken van het land. Het doel van deze eendaagse retraite is mannen in contact te brengen met hun gevoel, via uiteenlopende oefeningen. Sommige deelnemers zijn door hun vrouwen of vriendinnen gestuurd, die hopen dat de mannen hier openbreken en hun pijnlijke, weggestopte gevoelens confronteren. Maar dat vinden we nog moeilijk voor te stellen, als we thee drinken in de tuin. Waarom zou je je kwetsbaar opstellen tegenover totale vreemden?

Als iedereen er is, lopen we onder begeleiding van coach Niamut in opgelegde stilte naar een van de weilanden, de ganzen maken op deze mistige ochtend juist veel kabaal. Op het zompige gras staren we enkele minuten in de verte, om ons hoofd leeg te maken. Daarna vraagt Niamut ons in een kring te gaan staan. Telkens krijgt één deelnemer een blinddoek voor en moet zich vervolgens laten vallen in de groep. Ik voel vooraf een lichte weerstand, want ik ben nogal een controlfreak en vertrouw mensen niet snel. Maar de deelnemers van de Mannencirkel moeten zich aan elkaar overgeven, want we gaan vandaag de diepte in. Dus ik laat me vallen, wordt door vreemde handen alle kanten op geduwd, maar ook opgevangen.

Terwijl we opwarmen in de yogastudio doen we een voorstelrondje. Niamut vertelt waarom hij in 2018 de Mannencirkel oprichtte en wat zijn drijfveren zijn om juist mannen te coachen. Hij heeft zelf een onveilige jeugd gehad. Toen Niamut 2 jaar oud was mondden de ruzies en agressie tussen zijn ouders uit in een vechtscheiding. Zijn vader was daarna een tijd uit beeld. Toen Niamut 17 was, stapte zijn twee jaar oudere zus Shaila uit het leven. Hij kon niet omgaan met dit enorme verlies en verdoofde zichzelf met feesten en drugs. Uiteindelijk kreeg hij zijn leven weer op de rit en ging hij werken in salesfuncties in de media. Hoewel hij carrière maakte, bleef er iets knagen. Wat moest hij met al die emoties, en hoe kon hij die jeugdtrauma’s een plek geven?

Niamut reisde twee jaar door Azië en ontdekte oosterse meditaties. Hij volgde daarna een opleiding tot meditatietrainer, bezocht zen- en stilteretraites, ging met ‘iceman’ Wim Hof op een barre expeditie in Polen en leerde meer over ademhaling en plantmedicijnen. Hij doet momenteel een opleiding voor familieopstellingen. Hij vertelt dat het hem helpt om zijn eigen trauma’s te verwerken. Niamut doet nog dagelijks meditatie- en ademhalingsoefeningen. Ook voert hij kringgesprekken met zijn vriendin en dochters. Vandaag gaan we een aantal van die methoden toepassen, vertelt de coach. Hij kijkt de deelnemers met felblauwe ogen indringend aan, terwijl hij uitlegt dat we gaan ‘verstillen, verdiepen en verbinden’.

Beeld Erik Smits

Rollenspel

We moeten een intentie voor de dag formuleren. Ik zeg dat ik vooral in het moment wil zijn, en niet wil piekeren over alles wat nog gaat komen. Daarna staan we allemaal op, lopen door de ruimte en gaan dan tegenover de dichtstbijzijnde persoon staan. Mijn partner is een paar jaar jonger dan ik, maar ik moet hem vragen of hij mijn vader wil zijn. Daarna leggen we onze armen op elkaar en kijken elkaar minutenlang aan. Ondertussen moet ik tegen hem zeggen wat ik van mijn vader mis (dat hij mijn homoseksualiteit niet accepteert) en wat dat met me doet (dat ik het erg vind dat we geen band meer hebben). Ik heb me hier al jaren geleden bij neergelegd, maar door het onafgebroken oogcontact voel ik toch tranen opwellen. Mijn partner begint ook te huilen en zelfs te trillen. Als de tijd, die eindeloos leek te duren, om is, zegt hij: ‘Ik voelde zo veel verdriet bij je.’

Daarna worden de rollen omgedraaid en vraagt mijn partner of ik zijn moeder wil zijn. Terwijl we elkaar weer aanstaren, zegt hij steeds harder dat ze hem in de steek liet, tot hij nog heviger huilt en trilt dan net. ‘Waar was je nou, ik voelde me zo alleen!’ Hij wordt overmand door een fysieke pijn die al jaren in zijn lichaam zit opgekropt, zal hij later uitleggen. ‘Au, au!’ De groepsleider komt bij ons staan en vertelt mijn partner dat dit goed is en dat hij zijn emoties moet laten gaan, waarna hij langzaam kalmeert. Als de oefening voorbij is, geven we elkaar een stevige omhelzing, geraakt door dit intieme moment dat we met elkaar deelden, maar ook enigszins beschaamd omdat we verder niets van elkaar weten. Dit doe ik niet eens met mijn beste vrienden.

Sinds #MeToo ligt het concept mannelijkheid onder een vergrootglas. Iedere man moet bij zichzelf te rade gaan: ben ik wel goed bezig? De deelnemers zeggen dat ze een druk voelen om te presteren en zich groot te houden, wat ze weer leerden van stuggere vaders uit andere generaties. Daarom maakt het tijdens de retraite niet uit wat voor werk je doet, want de deelnemers voelen zich al gevangen in een ratrace. ‘Het draait vaak om carrière, status en geld’, zegt Niamut later. ‘Mannen moeten zich bewijzen en de kar trekken. Maar er is nooit tijd om stil te staan.’ Ik zie in mijn eigen omgeving ook dat mannen doorploeteren en zelden om hulp vragen. Dat kan in het ergste geval fataal aflopen. Mannen plegen twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen, terwijl vrouwen juist vaker depressief zijn, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut en het CBS.

Ademwerk

Als we weer in de kring zitten, praten we na over de ervaring van zojuist. Het gaat over ouders die ervandoor gingen, ouders die logen. Het gaat ook over de vaders die de mannen zelf willen zijn, en de boosheid die ze niet willen doorgeven aan hun kinderen. Ik maakte me eerst zorgen dat niemand zich naar elkaar zou openstellen, maar ik merk dat we ons juist vrijer voelen om persoonlijke dingen te delen omdat we in een veilige bubbel zitten. Toch zijn er verschillen. Bij sommige mannen komen diepe jeugdtrauma’s naar boven, die niet in één dag verholpen kunnen worden. Twee andere deelnemers voelen nog niet veel, en hebben naar eigen zeggen een muur opgetrokken. Niamut leert ze anders naar hun gevoelens te kijken. ‘Het is mijn taak om een veilige omgeving te creëren waarin mannen dieper durven te gaan’, legt hij later aan mij uit. ‘Maar ik vertel je niet wat je moet doen.’

Coach Sharief Niamut. Beeld Erik Smits

De lunch op het terras geeft wat lucht na alle zware gesprekken. Er wordt gegrapt en gelachen. Maar daarna staat er weer een pittige oefening op het programma: ademwerk. Ik heb weleens kundaliniyoga gedaan, een stijl waarbij je tussen en tijdens de poses ademhalingsoefeningen doet. Ik herinner me dat ik high werd van alle extra zuurstof die je inhaleert. Maar dit gaat nog veel verder. We moet op onze rug liggen, met de armen naast ons lichaam en de ogen gesloten. Het klinkt niet ingewikkeld om alleen door je mond in- en uit te ademen. Maar we moeten dit 30 minuten achterelkaar doen, in een vrij hoog tempo, zonder te stoppen. En dat kan veel losmaken, waarschuwt onze coach. Door die herhaling kom je als het ware in een trance, die wilde geluiden en bewegingen kan opwekken.

Als ik een paar minuten aan het ademen ben, voel ik tintelingen in mijn hoofd en lichaam. Ik merk ook dat ik niet meer bewust in- en uitadem, maar dit op de automatische piloot doe. Ik voel emotioneel alleen wat minder dan bij de eerdere oefening. Niamut merkt dat ook. Hij loopt rond en ik voel zijn vingers op mijn borst drukken, wat een steek geeft. ‘Laat de controle los’, fluistert hij. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat mijn ogen zijn gesloten, hoor ik van alles om me heen gebeuren. Het gejammer en geschreeuw zwelt aan. Er ontstaat een soort collectieve oerkreet. Ik hoor de pijn die de andere mannen voelen. Die primaire, bijna dierlijke ervaring ontroert me, en ik voel de tranen over mijn wangen lopen.

Niamut neemt een kwartier om iedereen terug te halen, en hun ademhaling rustig te krijgen. We komen overeind, wennen met onze ogen aan het licht, en kijken elkaar aan. Sommigen zijn nog steeds ontdaan, geschrokken van wat er net is gebeurd. Juist de mannen die eerder niet bij hun gevoel konden komen, maakten net het meeste geluid. Ik moet denken aan alle keren dat ik zelf zou willen schreeuwen of jammeren uit frustratie, maar dat niet deed. Want als je dat thuis doet, denken de buren dat je gek bent geworden. We hebben in Nederland ook maar weinig plekken waar je in alle vrijheid los kunt gaan. Maar hier kan het, omringd door vreemden, zonder dat anderen je horen.

Zachtheid

In Nederland kan iedereen coach worden, daar hoef je geen diploma’s of keurmerk voor te hebben. Hoewel Niamut talloze trainingen gaf en veel ervaring heeft met de methoden die we toepassen, vraag ik me later af wat er gebeurt als mannen te diep gaan en bijvoorbeeld in een psychose belanden. Dat zou gevaarlijk zijn op zo’n afgelegen plek. ‘We zoeken inderdaad de pijn op, en die ademhalingsoefeningen zijn niet voor de ontspanning. Maar als iemand over de grond begint te rollen, ga ik bij hem zitten en leid ik zijn ademhaling terug naar een normaal ritme.’ Niamut doet vooraf ook een intake met iedere deelnemer, waarbij naar zijn gezondheid en eventueel medicijngebruik wordt gevraagd. Bij grotere groepen zijn er meerdere trainers aanwezig. En dit is nog een relatief korte sessie, benadrukt Niamut. ‘Na een uur ademwerk ga je nog veel dieper.’

Nadat we de papiertjes ritueel hebben verbrand, slaan we gebroederlijk de armen om elkaar heen. Beeld Erik Smits

Er zijn volgens de coach nog een stuk of tien andere mannencirkels in Nederland. In het buitenland heb je er nog meer, soms op exotische plekken. Als ik wat websites bekijk, zie ik overeenkomsten. Mannen leren vooral hoe ze zich moeten openstellen naar anderen en hoe ze de confrontatie aangaan met dominante of juist afwezige vaderfiguren. Maar er zijn ook trainingen die zich alleen richten op fysieke mannelijkheid, waarbij je allerlei ontberingen doorstaat om je ‘innerlijke leeuw’ los te laten. En dan zijn er nog groepen die een radicalere weg zijn ingeslagen. Met name in de VS zijn er bijeenkomsten voor mannen uit de conservatief-christelijke of radicaal-rechtse hoek, die America weer great willen maken. Deze groepen promoten juist traditionele rolpatronen, agressieve visies op mannelijkheid en zelfs vrouwonvriendelijkheid, omdat ze voor hun gevoel de macht verliezen.

Niamut wil geen oordeel vellen over andere mannencirkels, maar zijn visie staat haaks op die extreme praktijken. ‘Ik gebruik wel fysieke elementen, maar richt me op de zachte kant. Er komen veel werkende vaders, meestal tussen de 30 en 50, die in hun hoofd blijven zitten en moeite hebben om te voelen.’ Hij ziet dat er een bredere beweging op gang komt van mannen die hun kwetsbaarheid erkennen en is blij dat er ook andere platformen in Nederland zijn die zich richten op de emotionele gezondheid van mannen. Niamut noemt het belang van artiesten zoals Stromae, die onlangs het nummer L’enfer uitbracht, over zijn suïcidale gedachten. ‘We zien nu ook wat al die lockdowns doen met de mentale gezondheid van jongeren’, zegt Niamut. ‘Daar wil ik me meer op gaan richten.’

Demonen

We eindigen met een oefening waar een aantal van ons tegenop ziet: het ijsbad, dat populair is gemaakt door Wim Hof. Liefhebbers zeggen dat het hun immuunsysteem verbetert, dat ze er alerter van worden en dat het zelfs pijn kan bestrijden. In onze zwembroek gaan we eerst rond een kampvuur staan. We hebben net een woord op een papiertje geschreven dat we hardop uitspreken en op rituele wijze verbranden. Angst, zegt de een. Zelfcensuur, zegt een ander. Er worden doelen uitgesproken. Ik heb ‘wrok’ opgeschreven, een emotie die ik niet meer wil voelen jegens mijn vader en anderen die mij hebben laten vallen. Nadat we de papiertjes hebben verbrand, slaan we gebroederlijk de armen om elkaar heen.

Een voor een gaan de mannen in de stalen badkuip staan, om te wennen aan het water vol ijsklontjes. Vervolgens moeten we rustig gaan zitten, en blijven doorademen. ‘Het is een mindset’, zegt Niamut, die iedere ochtend in de Amstel springt. Hij blijft tegen de mannen praten, zodat ze het een minuut volhouden. Sommigen hebben dit eerder gedaan en blijven langer zitten. Ik vind het net zo verschrikkelijk als ik had verwacht, vergeet mijn ademhaling en schreeuw van de snijdende kou. Niamut moedigt me aan, maar ik spring er vroegtijdig uit. Toch krijg ik – net als de rest – een applaus van de groep.

Ter afsluiting drinken we een alcoholvrij biertje. Ik moet denken aan activiteiten die mannen normaliter graag samen doen. Naar de kroeg gaan en vrouwen versieren, voetbal kijken en samen sporten. Maar over gevoelens wordt zelden gepraat, liever niet zelfs. Veel deelnemers aarzelden in het begin, of waren zelfs sceptisch. Maar nu staan we met elkaar te praten alsof we elkaar al jaren kennen. We zijn veel opener geweest dan we hadden verwacht. Er heerst een gevoel van opluchting, alsof we enorm tegen iets opkeken en nu hebben ontdekt dat het best meeviel. Veel mannen kwamen hiernaartoe omdat ze hun gevoelens beter en vaker willen uiten. Vandaag hebben ze een eerste stap gezet, maar de echte uitdaging begint als ze thuis zijn, en op eigen kracht moeten vechten tegen demonen die vandaag zijn wakker geschud.

Verslaggever Haroon Ali in een ijsbad. Beeld Erik Smits

Deze intensieve massage voor de ziel heeft wel een prijskaartje. De eendaagse retraite van de Mannencirkel kost 299 euro. Niamut moedigt de mannen aan om met elkaar in contact te blijven en vervolgbijeenkomsten te bezoeken. Die duren tweeënhalf uur, vinden plaats in een joert in de binnenstad van Amsterdam en kosten een paar tientjes per keer, afhankelijk van het pakket dat je neemt. Niamut zegt dat er inmiddels een netwerk is van ruim honderd mannen, die in wisselende samenstellingen hun worstelingen met elkaar bespreken. Ook organiseert hij met zijn jongere zus Shivana in mei en september meerdaagse retraites in Zweden, waar mannen en vrouwen samen aan de slag gaan en van elkaar leren.

Als de avond is gevallen, gaat iedereen zijn eigen weg. Sommige mannen zullen elkaar weer zien, andere niet. Ik ben nieuwsgierig naar de vervolgbijeenkomsten, maar vraag me af of ik dat wel nodig heb. Ik heb drie jaar een psycholoog bezocht en heb gelukkig een fijne groep vrienden met wie ik ook over gevoelens kan praten. Homoseksuele mannen zijn daar door schade en schande misschien toch iets verder in. Maar de retraite van Niamut heeft wel diepe indruk gemaakt, omdat ik zag hoe erg andere mannen kunnen worstelen met het man-zijn. Ik denk ook nog een paar dagen na over mijn maatje uit de eerste oefening, en wat er allemaal bij hem loskwam. Het voelt niet goed om zo’n heftig moment te delen en elkaar nooit meer te zien. Dus app ik hem met de vraag of hij binnenkort een biertje wil drinken, tenzij hij dat raar vindt of daar geen behoefte aan heeft. Gelukkig zegt hij ja.

Om de openheid en privacy van deelnemers te respecteren, is niemand bij naam genoemd of herkenbaar geciteerd. Meer informatie over deze retraite: demannencirkel.nl