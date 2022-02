Het was de ochtend nadat De Nacht was Opgestaan, en op een bankje bij de speeltuin pochte een puberjongen tegen zijn vrienden dat hij ‘helemaal naar de bami’ was gegaan. Ik spitste mijn oren omdat ik de uitdrukking niet kende, de vrienden uit hongerige nieuwsgierigheid. Naar de bami? WTF?! Vertel! Waarna de opschepper met een ervaringsdeskundig hoofd begon te ratelen over jonko’s en wodka en allerlei lettercombinaties die je niet aantreft in de Schijf van Vijf.

Het bankje was een en al oor, ook toen hun vriend ineens lijkbleek wegtrok, alsof zijn woorden diep in zijn lichaam de herinnering aan al die giftige stofjes hadden losgeweekt. Het zweeg respectvol toen hij opsprong en kokhalzend achter een boom dook. Het wachtte geduldig totdat hij weer overeind kwam, zijn braaktranen wegvegend met zijn mouw. ‘Wohoo ouwe!’, riep het bankje toen verrukt, want als de wraak van de bami zo verschrikkelijk was, dan moest het wel hele goeie bami zijn geweest.