Heeft de afgevaardigde uit Rifle, Colorado zichzelf in de voet geschoten?

Van Lauren Boebert, de Republikeinse afgevaardigde in Colorado, wist ik dat ze Trump-aanhanger is, QAnon-wappie, hofleverancier van ‘angertainment’ in rechtse media en fanatiek voorvechter van vrij wapenbezit. NRC kwam met aanvullende informatie: ‘Ze komt uit het plaatsje Rifle (‘geweer’), waar ze een horecatent heeft met gewapende bediening.’

Lastig om dan niet meteen oorzakelijke verbanden te leggen. Als Boebert niet in Rifle had gewoond, maar bijvoorbeeld in Rainbow, Oregon, had ze dan minder extreme overtuigingen gehad? In elk geval was ze daar vast niet op het idee gekomen van de Shooters Grill, waar de Smith & Wesson-burger omwille van de ‘veiligheid’ wordt geserveerd door goedlachse dames in T-shirts met ‘I am the security’ en een semiautomatisch pistool op de heupen.

Nomen est omen, nietwaar? Toch is haar schiettent inmiddels gesloten omdat de verhuurder het contract opzegde, en lijkt Boebert verrassend de verkiezingen te verliezen. Komen de inwoners van Geweer toch nog in het geweer.