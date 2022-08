‘Hartverscheurend als je bij een moeder haar kind weghaalt’

Beeld Anne Stooker

‘Dit is een incident dat ik nooit meer hoop mee te maken. We waren hondengeleiders, Hans, Gert en ik, toen een collega belde: ‘Jeugdzorg staat hier, we moeten vier kinderen uit huis plaatsen. Komen jullie helpen? Want in die woning zit een gevaarlijke hond, een soort pitbull, en die vader kan agressief zijn.’

‘Vanwege die hond werden we meegevraagd, we gingen in totaal met vier of vijf dienstauto’s die kant op. Er was meteen spanning: op het balkon stond die vader met een peuter op zijn arm te schreeuwen: ‘Oprotten! Ik geef mijn kind niet af! Ik vermoord jullie!’

‘Twee jeugdzorgmedewerkers en een geüniformeerde collega liepen de trap op naar het portiek en belden aan. De vader deed open en schreeuwde weer: ‘Jullie komen mijn huis niet in, klootzakken!’ Wij stonden beneden en hoorden een verhit gesprek dat heel lang duurde. Op een gegeven moment kwam de collega weer de trap af: ‘We krijgen het niet voor elkaar.’

‘Dan weet je: nu moet de politie naar binnen. Dat kan gewelddadig worden en dat wil je niet, zeker niet als er kinderen bij zijn. Ik ging met Gert en Hans naar boven en praatte op die man in: ‘Laten we dit rustig met elkaar oplossen.’

‘Ik had het lexaanschild, zo’n transparant schild om jezelf te beschermen, van Hans in een hoekje van het portiek gezet voor het geval die hond zou komen, en ik stapte als eerste naar binnen. Die man ging helemaal door het lint en sprong op me af. Ik pakte hem beet, trok hem naar buiten en viel achterover, waardoor in het portiek een worsteling ontstond. Hij was heel emotioneel en bleef schreeuwen terwijl wij hem onder controle brachten. Toen ik op hem zat, zei ik: ‘Joh, jeugdzorg kijkt mee, zij zien jouw gedrag, je maakt het alleen maar erger. Hou je alsjeblieft rustig, ook voor je kinderen. We willen je geen pijn doen. Hoe raar het ook klinkt, we zijn hier om jou te helpen.’

‘Hij werd rustig en ging mee naar beneden, waar de collega’s hem opvingen. En toen kwam dat verschrikkelijke moment: we moesten naar die moeder in de woonkamer. Ik hield het schild laag voor mijn benen en ging voorop, maar die hond was rustig. Ik liet hem even ruiken, kon hem aanhalen en heb hem in de keuken gezet.

‘Moeder zat op de bank met de peuter van 1,5 stevig in haar armen geklemd en ook zij zei: ‘Ik geef mijn kind niet af.’ Je ziet dat gezicht van die moeder, je ziet haar ogen, je ziet haar paniek. Dat doet wat met je hoor, zeker als je zelf kinderen in die leeftijd hebt. Ik ging naast haar zitten op de leuning van de bank en zei weer: ‘We willen geen geweld gebruiken, geef alsjeblieft je kind af, we zullen er goed voor zorgen.’ Ik denk dat we dat wel honderd keer hebben gezegd. En zij roept: ‘Nee! Ga weg!’ Je ziet de pijn in haar gezicht. Wij voelden ons tamelijk machteloos en keken naar jeugdzorg: moet dit echt? Het moest.

‘Ik keek Gert aan, toen hebben we allebei rustig een arm van de moeder vastgepakt. Ik boog haar linkerarm open en voelde de weerstand, ik moest fors trekken. Gert deed hetzelfde met haar rechterarm. Hij pakte het kind en gaf het meteen aan jeugdzorg.

‘Die moeder zei niets meer. Ze keek… Vreselijk. Hartverscheurend als je bij een moeder haar kind weghaalt. Dit is een van de rotste klussen om te doen. Het raakt me weer.

‘De andere drie kinderen waren buiten aan het spelen. Eentje was door een collega ergens opgehaald, de twee oudsten, van 9 en 7, kwamen net aanfietsen toen wij met die moeder naar beneden liepen. Zodra zij ze zag, schreeuwde ze: ‘Wegwezen! Omdraaien! Ze gaan jullie bij ons weghalen!’ Die kinderen draaiden om en fietsten in grote paniek de straat weer uit.

‘Een collega die het tweetal later bij een buurvrouw ophaalde, waar ze zaten ondergedoken, vertelde bij de debriefing een afschuwelijk verhaal. Ze had die kinderen beloofd dat ze samen naar een mooi huis met veel speelgoed en andere kinderen zouden gaan. Maar toen zij ze op het bureau overdroeg aan jeugdzorg, nam elk van die twee jeugdzorgmedewerkers een kind mee naar een ander huis – er was geen plek voor vier kinderen tegelijk. Die collega was ontzettend kwaad.

‘Bij de koffie en het napraten waren we allemaal geëmotioneerd. We zeiden tegen elkaar: dit moeten we nooit meer zo doen. De volgende keer zorgen we dat er een onderhandelaar meegaat. Ik weet niet of dat had geholpen, maar het is het proberen waard. Want dit incident kende alleen maar verliezers.’

Marcels achternaam kan om veiligheidsredenen niet worden vermeld.