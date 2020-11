Harry van Raaij was vader, visionair en PSV-voorzitter tegelijk

Harry van Raaij in 2004. Beeld ANP

Het Heldenlied, oftewel PSV wat ben je mooi, is het meest gezongen lied van supporters van PSV. Het is kort en krachtig en gaat zo: Ooh Fritsje Philips, Lucie Nilis, Romariooooo, Coen Dillen, Willy, Cocu, Van Nistelrooij, Van Raaij en Guusje Hiddink, PSV wat ben je mooi.

Als je als voorzitter een plaats weet te verwerven in zo'n eerbetoon, tussen beste trainer, beste speler, topschutter aller tijden en nog een paar clubiconen, heb je het ver geschopt in het voetballeven. Dan ben je in de harten van de aanhangers gaan wonen, waar toch van nature enig wantrouwen heerst tegen bestuurders.

Harry van Raaij was vader, voorzitter en visionair tegelijk. Aardig, eerlijk, liefdevol. Hij kon over de waan van de dag stappen, in door hem opgeworpen vragen als: waar staat het voetbal over twintig jaar? Van Raaij sprak in 1996 al over een Benelux-competitie en vier jaar later wilde hij nog een treetje hoger: de Atlantic League, met topclubs uit kleinere landen als Nederland, België, Portugal en Schotland. Hij wenste een grotere markt, om te blijven meedoen, en was teleurgesteld dat te weinig clubs hem volgden, dat de UEFA dwarslag. Over de Beneliga zijn opnieuw vrij serieuze gesprekken gaande, 25 jaar na Van Raaij.

Klein begonnen

Hij was klein begonnen. Geboren in het boerendorp Haps, als zoon van een timmerman. Vader was zijn voorbeeld, omdat die met nauwelijks geld op zak een groot gezin onderhield. Hij verscheurde eens zijn seizoenkaart van PSV omdat Erwin Koeman en Michel Valke steeds op de bank zaten. Hij kwam in het bestuur omdat hij geregeld discussieerde over beleid en bleek een scherp onderhandelaar. Getraind als hoofd van de accountants bij Philips was hij goed met geld. In een wereld van ego’s won hij aan populariteit omdat hij scherpte, relativering en humor mengde tot een heerlijke cocktail van eigenheid. Zijn rollende ogen, stem en houding werden meesterlijk gepersifleerd door cabaretier Erik van Muiswinkel, die in Van Raaij was gaan wonen.

Hij was eerst penningmeester en later voorzitter van 1996 tot 2004, jaren waarin PSV de hegemonie overnam van Ajax. Van Raaij wilde PSV opnieuw naar de Europese top brengen, naar meer Europese bekers, maar dat lukte niet. Het kwam ook door internationale ontwikkelingen, waaronder het toelaten van een onbeperkt aantal buitenlanders. Hij raakte ook in conflict met voorzitter Jan Timmer van de rvc, die vond dat PSV op te grote voet leefde. De verkoop van Arjen Robben aan Chelsea in 2004, kort voor zijn afscheid als voorzitter, kwam goed uit.

Van Raaij stond model voor PSV, voor topsport in een warme, harmonieuze omgeving, met trainingscomplex de Herdgang als nest. Wie met PSV mee mocht als verslaggever naar Europese duels, verheugde zich op de lunches met het bestuur. Dan was daar die gezellige Brabander met zijn anekdotes, wat binnensmonds opgediept. Hij hield speeches met humor en zelfspot, een beetje gebogen als zijn houding was. Hij oogde breekbaar, als de underdog. Dat was hij niet.

In 2007 verscheen zijn biografie, geschreven door Youri van den Busken, waarbij een dvd met de persiflage van Van Muiswinkel was bijgesloten. ‘Iedereen vindt hem aardig. Dat zal ik nooit bereiken’, zei voormalig voorzitter Jorien van den Herik van Feyenoord op de achterflap. Nu laat Van den Herik weten dat hij de jaarlijkse diners van de drie voorzitters van de grote clubs met hun vrouwen nooit zal vergeten, een traditie bij de NOS. Diner plus interview. Van Raaij, Van den Herik en Van Praag (Ajax) stonden voor de tijd dat voorzitters nog de baas waren over een club, terwijl ze tegenwoordig meestal alleen de directie controleren. Van Praag: ‘Harry bekeek een kwestie altijd van de andere kant. Hij dacht zeer strategisch.’

Lichtpunt in de duisternis

In de biografie noemt Van Raaij het moment dat de spelers de kampioensschaal van 2003 aan hem opdragen het hoogtepunt. Hij beleeft dan een moeilijke tijd: een zoon is ernstig ziek, zijn broer is overleden, commercieel directeur Fons Spooren is ontslagen vanwege een zedenschandaal, bij Hiddink is een kogelbrief gevonden en spits Kezman was bijna ontvoerd. ‘Die titel was een lichtpunt in de duisternis’, zegt hij in het boek.

Harry van Raaij zal eeuwig worden herdacht bij PSV, in veel meer dan een lied.