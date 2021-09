Harpist Remy van Kesteren: ‘Wees zo naïef mogelijk’

Remy van Kesteren Beeld Nick Helderman

‘Ik ben altijd onder de indruk van mensen die naïef zijn. Zeker wat oudere mensen die veel hebben meegemaakt en nog steeds een naïeve, ontvankelijke levenshouding aannemen bewonder ik. Mensen die anderen onbevangen ontmoeten en ze hun volledige vertrouwen schenken. Naïef leef je namelijk veel leuker. Ik ben net vader geworden, mijn baby kijkt ook met zo’n open, grenzeloze blik. Jazz, pop, Sesamstraatliedjes – ze vindt alles interessant. Die ontvankelijkheid voor het onbekende noem ik naïviteit. Dingen zo open ervaren, iets zien, horen of voelen waardoor je gaat twijfelen aan iets wat je zeker leek te weten, dat is de kunst. Mensen die te zeker zijn van zichzelf vind ik onbetrouwbaar. Iedereen is onzeker en die onzekerheid is ook je vriend. In zelfverzekerdheid zit geen beweging, het is star.

Als je uitgaat van achterdocht word je nooit belazerd, maar maak je ook niet veel mee. Natuurlijk gaat het soms mis als je mensen die je ontmoet meteen je vertrouwen schenkt. Maar het kan ook veel opleveren. Zo was ik ooit aan het touren in Japan, waarna ik nog even vakantie wilde vieren in Kyoto. Daar bleek alles volgeboekt omdat het vakantie was. Ik kon nergens terecht. Ik stond op het station, klaar om weg te gaan, toen ik een vrouw ontmoette. Ze sprak geen Engels, maar met handen en voeten kon ik duidelijk maken dat ik een slaapplek zocht. Ze gebaarde me om mee te komen en nodigde me uit in haar huis. Ik ben een week bij haar thuis geweest, ze liet me alles zien en wilde er niks voor terug. Dat soort dingen maak je alleen mee als je naïef durft te zijn.’