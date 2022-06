‘Haringpinda’s’, brieste de man. ‘Waar houdt het op?’

Bij een winkel in noten en zuidvruchten stond ik op mijn beurt te wachten. Voor me stond een echtpaar op leeftijd waarvan de vrouw een reeks omslachtige bestellingen deed, terwijl de man met een buik vol ingehouden ergernis toekeek.

De vrouw, een blozend propje met cyclaamroze gestifte lippen onder een hulpeloze oogopslag, vroeg om een ons dadels. ‘Een ons?’, zei het meisje achter de toonbank. ‘Dat zijn er maar een stuk of vier...’, maar de vrouw knikte en sprak: ‘Dat is genoeg, hoor. Ik eet er maar één per dag. En Bert houdt er niet van.’ Met een wat angstige blik op haar man: ‘Hè, Bert?’

‘Zeer zeker niet’, baste de man, zijn mond vertrokken alsof hij die smerige dadels al proefde. ‘En dan wou ik nog wat gedroogde abrikozen’, ging de vrouw voort. ‘Voor de kleinkinderen. Da’s beter dan snoep, hè? Een ons is wel erg weinig... Maar een half pond is weer wat veel, misschien. Twee ons? Of nee, doe anders maar iets tussen de anderhalf ons en de twee ons in. Zoiets ja. Nee, ietsje minder nog. Hoeveel zijn dat er? O, doe er dan nog maar twee bij, want...’

Terwijl ze voortleuterde keek de man verveeld de winkel rond. Zijn oog viel op een slordig met de hand beschreven kartonnetje. ‘Honingpinda’s’, stond erop. Hij stootte zijn vrouw aan, die inmiddels bij de gerookte amandelen was beland, en zei op hoge toon: ‘Wat zijn dát nou weer, haringpinda’s? Waarom moeten pinda’s naar haring smaken? Waar slaat dat op?’

Zijn vrouw tuurde kippig naar het bordje. ‘Er staat, geloof ik...’, begon ze aarzelend, maar de man onderbrak haar. ‘Haringpinda’s’, brieste hij. ‘Waar houdt het op? Eerst dat gesodemieter met die pepernoten. Pepernoten met chocola. Pepernoten met aardbeiensmaak. Pepernoten met truffelsmaak, God zal ons bewaren. Paaseitjes, hetzelfde gezeik. En nu dit. Pinda’s met haringsmaak!

Zijn vrouw legde haar hand op zijn schouder. ‘Maar Bert, ik geloof toch echt dat er ho...’, probeerde ze, maar de man schudde haar af. ‘En die kaas!’, brulde hij. ‘Sambalkaas. Mosterdkaas. Denken ze dat we achterlijk zijn? Als ik godverdomme mosterd op mijn kaas wil, smeer ik het er zelf wel op!’ Hij was rood aangelopen. De vrouw klopte hem zachtjes op zijn rug. Het meisje achter de toonbank keek verschrikt toe.

‘Als ik godverdomme haring wil vreten, ga ik wel naar de visboer’, tierde de man. ‘Of krijg ik daar dan een haring die naar pinda’s smaakt? Ja, zeker?’ En, met trillende vinger wijzend naar de pinda’s: ‘Heerlijk! Háring!’

Hij spuugde het woord uit, als een graat.