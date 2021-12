Hans de Rijk (1926-2021): de man met zes namen liet het volk de sterren zien

Hans de Rijk Beeld Iris M. van Daalen

Als jongen van 11 kocht Hans de Rijk een lens op de markt. ’s Avonds had hij er met een tube tandpasta en een loepje een sterrenkijker van gemaakt, vertelde hij in de documentaire Een leven lang nieuwsgierig. ‘Ik lag in de slaapkamer van mijn ouders op de grond. En opeens dat wonderlijke: kraters en bergen. Die verbazing zou ik best nog wel een keer willen meemaken.’

De Rijk, bekender onder een van zijn zes pseudoniemen Bruno Ernst, overleed op 23 november, 95 jaar oud. Voor zijn verdiensten als wetenschapspopularisator kreeg hij in 2008 de Eurekaprijs. ‘Hij stak een halve natie aan met zijn liefde voor de sterrenhemel en ander wetenschappelijks moois’, aldus Het Parool. Een inleidend boekje over astronomie schreef hij naar eigen zeggen voor ‘campingbewoners, avondwandelaars en anderen die nieuwsgierig worden naar wat zij aan de hemel zien gebeuren’.

Amper 12 jaar vertrok De Rijk vanuit zijn geboorteplaats Rotterdam naar het internaat van het Saint-Louis-klooster in Oudenbosch. Een kwarteeuw ging hij als broeder Erich door het leven. Hij doorliep de Mulo en de kweekschool. Op zijn negentiende stond hij zelf voor de klas. Het docentschap zou een werkzaam bestaan duren. In het torentje van het klooster stichtte hij in 1961 de volkssterrenwacht Simon Stevin, de eerste van Nederland.

Uitgetreden non

In 1967 trad De Rijk uit de congregatie. Hij zag dat de oorspronkelijke onderwijzende functie van het klooster door algemeen onderwijs was overgenomen. Spoedig ontmoette hij via een koor zijn eerste vrouw, met wie hij twee dochters kreeg. Het huwelijk liep al gauw spaak. In 1977 hertrouwde hij met een uitgetreden non, Leny. Tot haar dood in 2018 bleven ze samen.

‘Ik weet niets, maar ik ben nieuwsgierig naar alles’, was De Rijks levensmotto. Het dreef de autodidact van Pythagoras tot kalligrafie. Hij zag het als zijn missie anderen deelgenoot te maken van zijn enthousiasme. Zijn procedé: ‘Als ik ergens belang in stel, volg ik twee jaar zelfstudie en dan schrijf ik er een boek over.’

Het werden er ruim tweehonderd, waaronder geprezen standaardwerken over amateurastronomie en M. C. Escher, de graficus met wie hij bevriend raakte. Om te voorkomen dat zoveel boeken over zulke diverse thema’s argwaan zou wekken, mat hij zich per onderwerp een alias aan. Bij de initialen B. E. zocht hij in het telefoonboek een mooie naam.

Eigengereid en eigenwijs

‘Hij had een ongebreidelde behoefte om te schrijven, tot op hoge leeftijd, toen hij niet meer kon schrijven’, zegt zijn oudste dochter Mechtilde, die haar vader de laatste jaren verzorgde. Ze noemt hem eigengereid en eigenwijs, charmant en niet wars van geldingsdrang. Op latere leeftijd kwam hij tot meer zelfinzicht. ‘Het moest allemaal op mijn manier’, zei hij. ‘Dat had anders gekund.’

De twee belangrijkste interesses in zijn leven bracht De Rijk in 1983 samen als mede-initiator van de Stichting Ars & Mathesis, voor kunst die zijn inspiratie vindt in de wiskunde. ‘Hans maakte de wetenschap populair. Zelf was hij het ook’, zegt de huidige secretaris Hans Kuiper. Die herinnert zich hoe tijdens het afsluitende diner van een Escher-congres in Rome congresgangers zich verdrongen bij de tafel van De Rijk om met hem op de foto te gaan. ‘Hij deed dat graag en genoot ervan. Hij leek wel een popster.’

Ondanks zijn voorliefde voor exacte wetenschap bleef De Rijk een religieus man. In zijn laatste weken voerde hij veel gesprekken met God, vertelt dochter Mechtilde. Voor hem was er geen ongerijmdheid tussen weten en geloven. ‘Ik vind het belangrijk de mensen te laten zien dat ze in een wereld vol wonderen lopen.’