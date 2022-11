Hallo lieve kinderopvang-medewerker: ik hoef echt niet over élk stapje van mijn zoon te horen

We hoeven toch niet mee te gaan met álle moderne verschijnselen? Er zijn zaken waar we ons tegen kunnen, nee móéten verzetten. Deze week: de ouderapp van de kinderopvang.

Vooraf was me verteld dat ik S. (0 jaar) erg zou missen als ik hem naar de opvang zou brengen. Al gauw bleek dat daar nauwelijks kans toe is. ’s Middags wordt vaak de eerste fotoserie in de ouderapp geüpload: ach kijk, S. ligt met een blok te spelen op de grond. Oei, S. is zijn sok kwijt. Aan het eind van de middag volgt een verslagje met daarbij het dagboek van S. van minuut tot minuut: S. heeft om 09.17 een tros druiven en een halve banaan gegeten, S. heeft 1 uur en 17 minuten gedut en S. had om 16.10 een poepluier.

Ja en?, denk ik steeds vaker. Ik hou van die jongen, maar zo veel hoef ik nou ook weer niet van hem te weten. Ik ben in principe op mijn werk om te werken en betaal de kinderopvang zodat zíj in die tijd zijn blokkentoren kunnen bewonderen. Bel de ambulance als hij niet meer ademt. En dan mij.

Mijn ongemak over de ouderapp is in gelijke tred gegroeid met de personeelstekorten in de kinderopvang, waar inmiddels wordt gesproken van een noodsituatie: er zijn zo’n vierduizend medewerkers te weinig en dat aantal dreigt op te lopen tot 35 duizend in 2025. Dat zal wel ja, als die arme dames en heren niet alleen kinderen moeten verzorgen maar ook content creators zijn geworden voor de ouders, en van elk kind tot op de gram en milliliter nauwkeurig moeten bijhouden wat erin en eruit gaat.

Want ja, voor wie doen ze dat, dat datadelven? Voor ons, de ouders, die een veronderstelde onstilbare behoefte hebben aan gegevens over hun kind, aan nóg achttienhonderd foto’s om in de map met zestienduizend foto’s van de maand november te steken, aan nog meer data over onze levens waarin elke gereden fietskilometer en elke hartslag wordt bijgehouden door een app.

Onze appverslaving leidt tot overmonitoring en formulierenfetisjisme, ook in andere zorgberoepen: overal moet de dolgedraaide datamolen dagelijks worden gevoed, door toch al overbelaste mensen die we hier met zijn allen voor betalen. Eerlijk is eerlijk, zo gauw de ouderapp zich meldt, laat ik alles uit mijn handen vallen, want ik ben dol op afleiding en op mijn zoon, maar ik kijk naar de app omdat de app er is, en de app is er omdat het kan – dat betekent niet dat hij er zou moeten zijn.

Ik gok zo dat er per kind vier minuten nodig is voor het verslagje en de foto’s, en nog eens vijf minuten voor het dagboek dat voor de baby’s wordt bijgehouden: moet je nagaan hoeveel tijd er vrijkomt als je die mensen gewoon de kinderen toevertrouwt.

Ik zeg: bevrijd hen van de loden last om ons van elk gedronken slokje en elk ritje op het hobbelpaard op de hoogte te houden. Wie weet, misschien zijn ze de kantjes er door tijdsgebrek al vanaf gaan lopen, en is dat hele dagboek van S. fictie, het zou me niets verbazen als alle ouders hetzelfde ontvangen, en weet je wat, ik neem het ze niet kwalijk ook. Lieve opvangmedewerkers, kopieer en plak maar, mijn zegen hebben jullie. En als jullie dat een paar maanden hebben gedaan, hebben jullie een ijzersterk bewijs voor de overbodigheid van deze administratie in handen, en kan iedereen weer lekker aan het werk.