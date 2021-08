‘Had ik echt een vuistslag gekregen van een jongen van 12?’

Beeld Hedy Tjin

‘Ze voelden het. Die brugklassers voelden twintig jaar geleden dat ik nog niet zo stevig in mijn schoenen stond. En dus gingen ze me testen. ‘Meester’, vroegen ze dan, ‘wat voor kleur onderbroek heeft u aan? En de meiden: ‘’ ‘Kijkt u wel eens naar mijn kont?’ Ik had destijds geen idee hoe ik op zulke vragen moest reageren.

Hoe had ik dat ook moeten weten? Ik was net begonnen. Nadat ik jarenlang overal ter wereld cursussen over telefooncentrales en telefoonnetwerken had gegeven, was ik nu als zij-instromer in het onderwijs aan de slag gegaan. Nog tijdens mijn opleiding kwam ik betaald voor de klas te staan. Ik was euforisch toen ik mijn eerste aanstelling kreeg op een middelbare school in Almere.

Wouter zat daar in een van de vmbo-brugklassen die ik wiskunde gaf. Een beetje dikkige jongen met een grote bos haar. Hij droeg vaak een trainingspak. Samen met zijn vrienden stormde hij altijd met veel bombarie het lokaal in, waarna ze zich in de achterste banken nestelden, vanwaaruit ze zich makkelijk aan mijn gezag konden onttrekken. Ze straalden uit niet gediend te zijn van mijn interventies.

Op een dag - ik werkte toen misschien twee maanden op die school - zaten Wouter en zijn vrienden weer eens gezellig met elkaar te praten. Ik besloot in te grijpen, om te voorkomen dat de onrust zich als een olievlek door het lokaal zou verspreiden. Een beetje kletsen was prima, vond ik, maar er moesten ook sommen worden gemaakt.

Dat viel niet goed. Er ontstond een woordenwisseling. Ik stuurde een van de jongens de klas uit. Wouter nam het voor die jongen op en werd boos, heel boos. Daarop vroeg ik hem vooraan te komen zitten. Hij leek gehoor te geven aan mijn verzoek, maar plotseling zag ik hem mijn kant op komen. Hij haalde uit als een bokser en raakte me op mijn ribben. Een doffe klap. Daarna liep hij het lokaal uit.

De klas was onmiddellijk muisstil. En dat bleef zo, gedurende de rest van het uur. Zelf zat ik achter mijn bureau. Perplex. Fysiek had het niet eens veel pijn gedaan, mentaal wel. Wat was hier gebeurd? Had ik echt een vuistslag gekregen van een jongen van 12? Wat stond me als leraar nog meer te wachten?

Na de les stapte ik naar de schoolleiding, waar ik vertelde wat er gebeurd was. Ze reageerden kalm. Ach, Wouter had het thuis niet makkelijk. In wezen was hij een heel lief kind. Wiskunde zou hij voortaan van een ander krijgen.

Pas vijftien jaar later drong tot me door wat er gebeurd was die dag. Ik zat in de trein toen een man van rond de 30 op me afstapte. Hij vroeg of ik hem nog herkende, waarop ik jokte van niet. Ik wilde het gesprek niet direct een zware lading geven. Wouter vertelde me vervolgens dat hij lasser was geworden en over de hele wereld werk had, van woestijn tot poolkap. ‘Ik weet zeker dat je een heel goede bent’, zei ik. Hij knikte.

Toen begreep ik dat school voor sommige leerlingen een onderdrukkingsmachine is. Ze moeten de hele dag aan een tafeltje zitten, zich concentreren en stil zijn, terwijl ze dat helemaal niet kunnen. Daardoor raken ze gefrustreerd. En die frustratie komt er op een gegeven moment uit. Dat gaat het makkelijkst bij onervaren docenten, die nog niet goed orde kunnen houden. Zij krijgen voor hun kiezen wat de ervaren collega’s bij zo’n leerling hebben aangericht.

Die klap van Wouter was dus niet voor mij bedoeld, het was een klap voor het onderwijssysteem waarin hij gevangen zat. Er is iets mis met dat systeem. We doen jongens als Wouter, die zich later ontpoppen tot uitstekende vakmensen, tekort door ze zo veel theorie voor te schotelen. Ze zouden vanaf de eerste dag op de middelbare school met hun handen moeten werken, zoals vroeger op de lts.

Over die klap hebben we het in de trein trouwens niet meer gehad. En toch denk ik dat dat de reden was dat hij me aansprak. Hij had me ook kunnen negeren, maar dat deed hij niet. Hij toonde moed. Bij het afscheid drukte hij me de hand. Ik denk dat dat zijn manier was om sorry te zeggen.’