Had de jongen nog nooit een moeder gezien met een kind aan de borst?

Omdat mijn fiets een mankement vertoonde was ik met de tram onderweg naar Artis, want olifanten hebben geen boodschap aan lekke banden, dus die zouden zich anders maar afvragen waar ik bleef.

Er stapte een jonge vrouw in die een baby bij zich droeg in zo’n voorbindgeval. De baby huilde. Honger. De vrouw ging zitten en probeerde hem met wiegende bewegingen te sussen. Dat lukte niet. Honger is honger, als je pas 3 maanden oud bent.

Ik zág haar aarzelen. Met onrustige ogen boven dat mondkapje keek ze de tram rond. Het was niet druk. Aan de andere kant van het gangpad zat een jongen van een jaar of 16 op zijn telefoon te kijken en verder was de coupé, op mij na, leeg.

Behoedzaam om zich heen kijkend knoopte de vrouw haar jas open, verschikte iets daaronder, en liet de baby toehappen. Die was meteen stil. Je zag de bolle wangetjes pompen. Een lief gezicht. Je ziet het zelden meer.

Hoe zou dat eigenlijk komen? Ik schroomde indertijd niet om mijn baby’s te zogen in het openbaar, maar ik woonde dan ook in Berlijn, waar dat heel gewoon was. Niemand keek ervan op, waarom ook. Met een beetje handigheid komt je borst niet eens te zien, en stel dát, wat dan nog?

Juist toen ik met weemoed terugdacht aan de prettige, koeiige ontspanning die zich altijd van mij meester maakte tijdens het zogen zag ik de blik van de jongen, schuin tegenover de vrouw. Hij staarde met wijdopen ogen naar het vredige tafereeltje alsof hij door de bliksem was getroffen. Was het fascinatie? Afkeer? De rest van zijn gezicht zat achter dat mondkapje, dus een conclusie viel niet te trekken.

Voor die arme vrouw, intussen, was ontspanning ver te zoeken. Ze voelde de ogen van die jongen op zich branden. Beschermend drukte ze het kind nog vaster tegen zich aan en wendde zich schuin van de jongen af. Betrapt boog die zich weer over zijn telefoon, maar het scherm wist hem niet meer te boeien. Telkens weer keek hij tersluiks naar het eenvoudige schouwspel van een moeder die haar kind voedt.

Had hij zoiets misschien nog nooit gezien? Maar dan nog: alles is tegenwoordig voor alle leeftijden beschikbaar, van de hardste porno tot de wreedste executies. Dan word je toch niet warm of koud van een baby aan de borst?

De vrouw, intussen, was het geloer zat. Ze ontkoppelde de baby, die het meteen weer op een brullen zette, knoopte met woeste gebaren haar jas dicht en stapte bij de eerstvolgende halte uit.

Dat is er wéér een minder.