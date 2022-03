Habtuma doet een poging het wereldrecord burpees in een uur te verbreken

Habtuma Franke Beeld Jan Dirk van der Burg

Habtuma Franke (25), Leiden

Habtuma heeft net in één uur 957 burpees gedaan, de beruchte fitnessoefening uit het vermoeiendste segment. ‘Ik hou er ook niet van hoor, het is de zwaarste oefening die ik ken, die doe ik niet met plezier. Maar ik hou wél van mezelf pushen en een doel halen.’ Dat doel was eigenlijk duizend burpees in een uur, tijdens een echte Guinness Book of Records-wereldrecordpoging. Het record staat nu op 948 burpees, door een Canadese politieagent. ‘Tussen de 300 en de 500 was het zwaarste dat ik ooit heb meegemaakt, ik dacht alleen maar aan opgeven omdat ik zoveel pijn had. Maar ik verplicht mezelf dan om door te gaan.’ Daar hielp zijn team ook bij, dat het wereldrecord ‘Kom op Happie!’-roepen in een uur zeker heeft verbroken. Alle videobeelden worden nu naar het Guinness Book of Records gestuurd. ‘Ik mag maar acht foutjes hebben gemaakt, dat gaan ze allemaal checken, en als het oké is, krijg ik het certificaat opgestuurd. Aan het eind van dit jaar wil ik weer een ander record verbreken. Ik denk iets met optrekken.’