Guus Jansen was de invloedrijkste pionier van de Nederlandse muziekindustrie, waar weinigen ooit van gehoord zullen hebben

Guus Jansen (links). Beeld Rechtenvrij

Hij was de oprichter van zeezender Radio Noordzee en beheerde de rechten van talloze wereldhits, van E viva España (vooral bekend van Imca Marina) tot aan Reality van Lost Frequencies. Als grootaandeelhouder van muziekuitgeverij Strengholt was Guus Jansen een van de invloedrijkste personen tijdens de opkomst van de Nederlandse muziekindustrie. Toch zal zijn naam bij weinig buitenstaanders een bel doen rinkelen. Jansen, onlangs op 87-jarige leeftijd overleden, meed de publiciteit. Aan Willem Duys – die hij ooit bij de Avro had aanbevolen – had de familieman van nabij gezien hoe zwaar de tol daarvan kon zijn.

Jansen viel als kind in een ketel vol muziek en amusement. Zijn vader was de pianist en componist Guus Jansen sr., onder meer componist van het eerste winnende songfestivallied Net als Toen met Corrie Brokken. De jonge Guus werd door de Wereldomroep ontdekt als stemacteur voor hoorspellen en sprak op 12-jarige leeftijd de stem in van Dik Trom voor de gelijknamige bioscoopfilm.

Tijdens de opkomst van rock-’n-roll in Nederland, in de jaren vijftig, organiseerde Jansen shows met The Blue Diamonds, de Tielman Brothers en Anneke Grönloh. Als impresario haalde hij Chubby Checker en Ray Charles naar Nederland.

In 1957 begon hij het muziektijdschrift Muziek Parade. Bij Radio Luxemburg presenteerde Jansen elke zondagmiddag Teenager Muziek Parade, waardoor zijn blad uitgroeide tot het grootste popblad van Europa. Hij verkocht de Duitse editie voor het toen astronomische bedrag van een miljoen Duitse Mark en nam een belang in de boeken- en muziekuitgeverij Strengholt, waar hij algemeen directeur werd.

Het bedrijf verhuisde van de Amsterdamse Leidsegracht naar de imposante boerenhofstede ‘Oud Bussem’, gehuld onder een kolossaal rieten dak. Daar werden internationale joint ventures en strategische allianties gesmeed met de entertainmentindustrie. Jansen werd zo een spin in wat weekblad Vrij Nederland in 1979 omschreef als ‘Het web’: het Gooise circuit van de amusementswereld. Er liep, zo onthulde journalist Wim Wennekes, een directe lijn tussen de Tros, De Telegraaf en Strengholt.

Een fortuinlijk zakenman in de creatieve industrie maakt niet alleen maar vrienden. Jansen stond bekend om zijn zuinigheid: artiesten beklaagden zich over de afgemeten kerstpakketten van Strengholt. Ook zijn beste mensen wist hij niet altijd aan zich te binden, doordat andere bedrijven meer betaalden.

Met name Ferry de Groot, die samen met André van Duin op Radio Noordzee de Dikvoormekaarshow maakte, beklaagde zich openlijk en stak de draak met de directieleden – Guus Jansen, Tony Berk en John de Mol sr. – waarna de samenwerking eindigde.

Toch overheerst het beeld van een handige zakenman en een creatieve denker, een schaker die volgens zijn oudste zoon Guus altijd een memo-recorder op zak had om ingevingen in te spreken. Zijn schaarse vrije tijd besteedde Jansen met zijn vrouw Tineke en zijn vijf kinderen. ‘Mijn vader was veel weg, maar hij wist ook zijn privéleven goed te managen’, zegt zoon Guus. ‘De zaak stond altijd centraal in de familie, waardoor bijna alle kinderen in de media terecht zijn gekomen.’

Hoewel hij in 2003 zijn bestuursfuncties neerlegde, bleef hij tot het laatst bij Strengholt betrokken. Omdat hij het niet laten kon.