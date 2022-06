Grimeur in theater en op eerste filmsets was ‘meester in het durven weglaten’

Jules De Roovere, Belg van afkomst en in 1932 geboren in Utrecht.

De kleur van pest, hoe zag die eruit? Met zulke vragen kon hij dagenlang bezig zijn, zegt Marcel De Roovere over zijn vader Jules. Voor een grimeur bij een film over de pest was dat ook een essentiële en praktische kwestie, want welke gezichtskleur geef je iemand die die ziekte had?

Alles moest kloppen, dat was een van de pijlers van zijn vakmanschap. Want voor Jules De Roovere, Belg van afkomst en in 1932 geboren in Utrecht, was grimeren een vak, en hij was een vakman in hart en nieren. ‘Wat weet jij van gelaatsanatomie?’, was een van de eerste vragen van zijn leermeester Herman Michels, die in de jaren vijftig de grote man was in de schminkkamers en de pruikenateliers van de Nederlandse theaters.

Sprekend en levendig

‘Léés die boeken over anatomie’, drukte De Roovere ook zijn leerlingen op het hart, onder wie zijn assistent Arjen van der Grijn, die later de types van Van Kooten en De Bie gezichten gaf. Van der Grijn bestudeerde de portretten van Rembrandt met de blik van De Roovere, en vertaalde de hoofden in vlakken, schaduwen en gaten. ‘Jules kon fantastisch spelen met de lichtvlakken op een gezicht, waardoor het sprekend en levendig werd. Als je het verkeerd doet, kun je het ook dood schminken.’

Als grimeur moest je in de vroege jaren zestig een alleskunner zijn – in het theater, maar zeker op de eerste filmsets. ‘We moesten alles zelf uitvinden, want er was niets. Je experimenteerde een eind weg’, zegt De Roovere zelf in het boek De pioniers van Annemieke Hendriks over de wegbereiders van de Nederlandse cinema. ‘Voor Carré schmink je op het midden van de zaal, want op de eerste rij zie je alles en op de laatste niets’, zegt Van der Grijn. Maar voor de film moest alles zo naturel mogelijk. ‘In Fanfare van Bert Haanstra was hij zijn tijd echt ver vooruit. Jules was een meester in het durven weglaten.’

Altijd stand-by

Film of theater, De Roovere deed het met overgave en toewijding. Carry Tefsen als geest in Anatevka, de eerste musical in Nederland in 1966, en Lex Goudsmit als Tevje. Niet één keer, maar wel zeshonderd keer, of hoe vaak de voorstelling ook werd gespeeld. Lang voor de acteurs kwamen, was hij er al om de pruiken schoon te maken en in model te brengen.

Nadat de voorstelling was afgelopen, bleef hij nog om op te ruimen. En tijdens de voorstelling of op de set was hij altijd stand-by om een losse haarlok vast te zetten, een glimmend gezicht te poederen of bibberende acteurs over hun podiumangst heen te helpen. ‘Je bent bewaker van het hoofd’, zo noemde hij dat. Van wat erop en wat erin zit.

De kantjes eraf lopen, ja zeggen en nee doen, daar had hij een bloedhekel aan. Dan kon je meteen vertrekken. Maar hij kwam ook voor je op. Als vakbondsman en hoofd van de kap-grime- en kleedafdeling van het NOB vocht hij voor de erkenning van het grimeursvak en de arbeidsomstandigheden van zijn mensen.

Pater familias

Daarnaast was hij een enorm gezelligheidsdier en voor zijn crew een pater familias. Na de voorstellingen werd er standaard een Belgisch biertje gedronken in Amsterdamse theaterkroegen als Oosterling en Hans en Grietje. En als het gezellig was, speelde hij ook een nummertje op de piano, want ooit had hij musicus willen worden.

Dat daardoor weinig tijd was voor een regulier familieleven, heeft hem zeker zijn eerste huwelijk gekost, zegt zoon Marcel. Daar heeft hij zijn conclusies uit getrokken: met zijn partner Eveline Poortvliet deelde hij ruim veertig jaar lief en leed. Voor Marcel was hij een grotendeels afwezige vader. Maar wel een die als het vakantie was, met hem en assistent Van der Grijn in een oude eend naar Joegoslavië reed. Dan riepen ze ’s ochtends ‘union fait la force!’ en reden ze zingend weg.

Jules De Roovere overleed op 14 april in zijn woonplaats Amsterdam.