Greta windt zich op over vrouwendag en Madonna maakt een biopic over zichzelf

Greta Thunberg Beeld Finnbarr Webster / Getty

Consistent

Laten we wel wezen, je denkt deze dagen zelden: he, niet zo boos kijken, doe eens lachen! Er is reden voor alle chagrijn, al het doemdenken, alle boosheid van de wereld.

Toch was ‘niet zo boos’ het eerste wat uw sterrenkijker dacht toen ze op Internationale Vrouwendag de Instagrampost van Greta Thunberg zag. Greta Thunberg, je kunt van haar zeggen wat je wilt, maar consistent is ze zeker. Zij ziet de doem al jaren aankomen en is zelden blij. Ze schreef onder een foto van zichzelf waarin ze met thunbergesk donderend gemoed de camera in keek: ‘#InternationalWomensDay is er niet om iets te vieren. Deze dag is er om actie te voeren en bewustzijn te creëren voor het feit dat mensen nog steeds worden onderdrukt of anders worden behandeld vanwege hun geslacht.’

Oké, Greta. Oké, ook dat. Ja, ja, dat is óók vrouwendag. Maar is het niet ook prima om op die dag even met een gezellige groep vrouwen te gaan buik- of Afrikaans dansen, en trouwens ook met mannen en wie d’r verder nog zin in hebben, of om met z’n allen feestelijk cake te eten op een middag, of leuk het hele kantoor te versieren met kleurige vlaggetjes? Ja? Toch?

Vrolijkheid is óók protest, Greta. Dit verzint uw sterrenkijker ter plekke, maar ze staat volledig achter deze boodschap.

Bootcamp

Heel leuk dat er een miniserie over Pamela Anderson is gemaakt, maar we moeten ons eigenlijk schrap zetten voor de biopic der biopics, en dat is de film die momenteel wordt voorbereid over het leven van Madonna.

Madonna gaat zelf meeschrijven aan de film en hem regisseren. De eerste schrijfster die op het project zat, is al vertrokken, en er is nu een nieuwe bijgehaald, ene Erin Cressida Wilson. We wensen Erin Cressida Wilson succes.

Madonna zelf beschreef haar leven, annex de film, op haar Instagram Live als ‘de reis die vrolijk, verdrietig, krankzinnig, gek, goed, slecht en lelijk is geweest.’

Voordat het publiek deze reis ondergaat, wordt het auditieproces nog een hele reis voor de actrices die de rol van Madonna ambiëren. Degenen die willen auditeren, moeten deelnemen aan het zogenoemde Madonna-bootcamp. ‘Intense choreografietrainingssessies’ – het woord alleen al, doodvermoeiend – ‘die tot elf uur per dag kunnen duren, met Madonna’s choreograaf en het popicoon zelf’, meldt de New York Post.

Het is bijna niet te bevatten op hoeveel manieren dit tot een fysieke en mentale burnout kan leiden. En dan moet de tweede ronde van de audities nog komen: dan gaan de gekozen actrices het script lezen voor Madonna. En: zingen voor Madonna.

Hier voorziet uw sterrenkijker lastige situaties, want voor welke route kies je dan? Mooi zingen, want dat is leuk voor het filmpubliek en complimenteus voor Madonna, of net zo slecht zingen als Madonna, want dat is biopicwaardig en slecht en lelijk, maar wellicht moeilijk te verteren voor het icoon dat tegenover je zit?

Eigenlijk klinkt het meer als zo’n ziek realityprogramma uit de koker van John de Mol.