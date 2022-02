Het was winderig maar zonnig. Ik struinde opgewekt door de Bommelerwaard en passeerde een bord met het opschrift ‘ANTIEK’. Daar stuitte ik op een omheind stuk grond met daarop een gigantische oude fabriek. Er was niemand te bekennen, maar het hek stond open en ik liep het terrein op.

Tussen allerlei ondefinieerbaar schroot stond het er stampvol met industriële voorwerpen uit lang vervolgen tijden: roestige hijskranen, stoommachines, aambeelden, stookketels, metershoge grondboren, afgebladderde vleesmolens, en een windmotor, zeker 100 jaar oud maar onvermoeibaar knarsend aan het werk in de onstuimige wind. Gothic steampunk in de Bommelerwaard.

Het geheel deed me denken aan die adventuregame Machinarium, alweer 13 jaar oud, waarin een verlegen robotje allerlei avonturen beleeft tegen de achtergrond van dergelijk victoriaans schroot, een vervallen mechanische stad in grauwe halftinten. Het geheel is erg mooi, maar ook wat beklemmend.

Er was nog steeds niemand op het terrein, maar een bordje met een pijl wees me het gebouw in en de trap op. Ik passeerde een levensgroot, bemost Christusbeeld en belandde in een loods die vol stond met spullen van vroeger. Afgebladderde racefietsen uit de jaren dertig, een zwarte tandem, verstoft glaswerk, een opgezet stekelvarken, kamerschermen, heiligenbeelden, 19de-eeuwse naaimachines en hobbelpaarden, oude schoolplaten...

Weer geen mens te zien. ‘Hallo? Is er iemand?’, riep ik, maar er kwam geen antwoord. In een hoek van de loods stond een fin-de-sièclekinderbedje van gietijzer met ingewikkelde patroontjes. Het was ooit witgeverfd geweest. Het kindje dat hierin geslapen had was onvermijdelijk al vele jaren dood. Daarnaast stond een kinderwagen uit dezelfde periode. Een grote, diepe wagen, met de zwarte kap omhoog getrokken, zo’n ding uit een griezelfilm. Hoorde ik nou iemand hoesten? Nog eens ‘Hallo!’ Niks.

De wind gierde nog iets harder en doordat er een wolk voor de zon schoof werd het er opeens een stuk donkerder. Bewoog daar nou iets in de hoek? Ik moest maar weer eens opstappen. Terwijl ik met een grote boog om die kinderwagen heen sloop hoorde ik opeens een ijle stem: ‘Syl...! Sylvia...!’

Geheel volgens protocol ging mijn nekhaar overeind staan. ‘Hallo?!’ riep ik, veel te hard. Niemand. Ja, een etalagepop met holle ogen in een charlestonjurkje. En nog eens die ijle stem. ‘Syl...? Sylviaaa...?’ Voor ik het wist was ik bij die trap en stommelde naar beneden, de frisse lucht in. Ontredderd keek ik om me heen, maar er was nog steeds niemand.

Thuis lachten ze me uit, natuurlijk.

De volgende ochtend werd ik na een nacht vol dromen ziek wakker. Koorts. Hoesten.

Mocht ik het overleven: daar kom ik nóóit meer.