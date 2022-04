Goor is de grote gemene deler in alle paasfolders

Ik heb iets nieuws ontdekt: reclamefolders die je kunt lezen op nu.nl. Ik heb al jaren een nee-neesticker op mijn brievenbus, die ik overweeg uit te breiden naar een agressievere versie (misschien een sticker eronder, met ‘Dit meen ik echt’), maar diep in mijn hart houd ik van folders.

Ik bleek op het goede moment op deze goudmijn te zijn gestuit, want deze week is het de week van het paasthema. Aldi, Lidl en Jumbo nam ik door. Tientallen pagina’s. Daarna had ik geen trek, en ik zal ook nooit meer zin in eten krijgen, maar ik weet nu wel wie de absolute winnaar is in het paasfoldersegment en dat is de Lidl. 86 pagina’s schoon aan de haak met non-stoppaasproducten. En woordspelingen. Soms ook echt goeie woordspelingen. Ik vind ‘gourmet z’n allen’ er een om te onthouden voor eigen gebruik.

Lidl heeft natuurlijk de traditionele paasgerechten – kaas in de vorm van een kip, boter in de vorm van een schaap, brood in de vorm van een haas –, maar nog veel en veel meer. Lentevlokken, zes soorten stollen, paastompoucen, paasdonuts, stroopwafelpopcorn – dat laatste heeft niets met Pasen te maken, maar ik wilde het even noemen omdat het me erg goor lijkt.

Goor is sowieso de grote gemene deler in alle paasfolders: alles ziet er kleurig en groot uit, maar niets lijkt me lekker. Het is een en al lillende, roze zalm en macarons. Heel veel macarons. Ik vind macarons een beetje de pest van de moderne tijd. Instagramvoedsel. Nogmaals: wel mooi, bijna nooit lekker.

Wie dit soort folders savoureert, komt erachter dat Pasen ook heel erg het moment is voor supermarktketens om zich te onderscheiden met eigen merken en uitvindingen. Lidl heeft bijvoorbeeld wijnen van Richard Bampfield, ‘een van de weinige mensen die de titel master of wine heeft’. Aldi heeft eigen, ik vermoed Duitse, gekleurde eieren van het merk Höppy Easter. Jumbo onderscheidt zich met gevlochten gehaktbrood met truffel.

Truffel is ook een thema, dat gooien voedselproducenten overal doorheen; wat mij betreft samen met macarons ook een van de grote misverstanden van de culinaire wereld.

Er waren nog meer misverstanden: dat je aan prima gerechten een andere smaak zou moeten toevoegen (chocoladespekkoek), of dat je ze een andere kleur zou moeten geven (gele Bossche bollen), dat alles met red velvet moet (redvelvetpaastulband), en dat je met Pasen bergen en bergen zwaar onbiologische minivleesjes moet eten. Een misverstand in de vorm van een recept dat ik in twee folders tegenkwam: een heleboel ontbijtpannekoekjes bovenop elkaar met slagroom ertussen gespoten.

Wat ik eigenlijk nodig heb met Pasen, is meel. Maar dat kan ik vergeten.