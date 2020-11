Giuliani, trouwe waakhond van Trump, wil de ‘grootste verkiezingsfraude in de geschiedenis’ bewijzen

Trumps ‘waakhond’ Rudy Giuliani lacht naar de president. Beeld AFP

‘Die stembiljetten kunnen van Mars komen, voor zover wij weten. Of van Joe Biden zelf. Wij hebben nooit de kans gekregen om die biljetten te bekijken.’ Rudolph Giuliani, de persoonlijke advocaat en ‘waakhond’ van president Trump, sprak woensdag Trump-aanhangers toe in Philadelphia in de staat Pennsylvania, waar hij in allerijl naar toe was gereisd om de ‘grootste verkiezingsfraude in de geschiedenis’ aan de kaak te stellen.

De 76-jarige Giuliani, geboren in Brooklyn en van 1994 tot 2001 de veelgeprezen burgemeester van New York, staat aan het hoofd van het leger advocaten dat Trump bijstaat in zijn juridische queeste tegen de hem onwelgevallige verkiezingsuitslagen in Pennsylvania en andere swing states. Die taak is hem toevertrouwd: Giuliani heeft zich sinds hij zich in 2016 achter Trump schaarde, ontpopt tot een enthousiaste pleitbezorger voor en trouw verdediger van de zittende president en diens – soms schimmige – zaken.

Zo speelde hij een belangrijke rol bij de verdediging van Trump in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. In het afkoopschandaal rond pornoactrice Stormy Daniels – met wie Trump een buitenechtelijke affaire zou hebben gehad – noemde hij Daniels ‘juridisch gezien ongeloofwaardig’ omdat zij ‘haar lichaam verkoopt’ en verklaarde hij Trump als zittend president onschendbaar.

Nog enthousiaster bleek Giuliani in zijn rol om Trumps tegenstander Joe Biden in diskrediet te brengen. Hij reisde naar Oekraïne om hoogstpersoonlijk ‘dirt’ te zoeken over Joe Biden en diens zoon Hunter die daar in die periode voor een energiebedrijf werkte. Het speurwerk en de bijkomende beïnvloeding van de Oekraïense president Zelensky ging zo ver dat de Democraten in 2019 een impeachment-procedure startten tegen president Trump wegens politiek machtsmisbruik.

Het verhoor van Giuliani als getuige in de impeachment-procedure werd door het Witte Huis tegengehouden waardoor hij, ongrijpbaar als hij is, aan de aandacht ontglipte. Dit weerhield hem er niet van om in de media regelmatig van zich te laten horen, waarbij hij herhaaldelijk verwarring zaait en zichzelf en de president tegenspreekt. Zo noemde hij Trumps voormalige advocaat Michael Cohen eerst een ‘eerlijke rechtschapen advocaat’ en later een ‘ongeloofwaardige leugenaar’. Die laatste kwalificatie kwam nadat Cohen had verklaard dat Trump in 2016 had geweten van de Russische beïnvloeding van de toenmalige Democratische rivaal Hillary Clinton.

De Russische connectie kleeft aan Giuliani zoals zijn typisch New Yorkse tongval. In interviews suggereerde hij dat een kandidaat-president best steun van een vijandige buitenlandse mogendheid mag aannemen. In 2019 zou het Witte Huis zijn gewaarschuwd door veiligheidsdiensten dat Giuliani het doelwit was van Russische beïnvloeding met als doel Trump te voeden met desinformatie, zo onthulde The Washington Post destijds.

Vorige maand baarde Giuliani ongewild opzien omdat hij een rolletje bleek te spelen in de nieuwe Borat-film van de Britse komiek Sacha Baron Cohen. In diens ‘nepdocumentaire‘ denkt Giuliani door een journaliste te worden geïnterviewd die hem later de slaapkamer in lokt. Als Giuliani op bed ligt met zijn hand in zijn broek, springt Borat in de kamer om hem te ‘betrappen’ met zijn 15-jarige filmdochter Tutar. Giuliani liet zich niet kennen en bezwoer in de media dat hij bezig was zijn overhemd in te stoppen nadat hij zijn microfoontje had afgedaan. Ook Trump kwam zijn raadsman te hulp en noemde Borat ‘niet grappig’.

Als jonge jurist klom Giuliani al snel op in New York. Hij werkte er in de jaren zeventig voor de rechtbank, werd vervolgens openbaar aanklager en advocaat voor het gerenommeerde advocatenkantoor Patterson Belknap Webb & Tyler, daarna topambtenaar op het ministerie van Justitie en toen officier van justitie. In 1994 werd hij burgemeester van zijn geboortestad, waar hij een eind wist te maken aan het geweld en de verloedering waar de stad toen aan ten onder dreigde te gaan.

Zijn overtuigingskracht heeft Giuliani in de jaren daarna niet verloren, zo liet hij woensdag in Philadelphia wederom zien. ‘We laten deze stemming niet stelen’, zo hield hij zijn publiek voor. ‘Jullie hebben je stem uitgebracht. Jullie, de mensen en de deplorables (de geuzenaam waarmee Clinton de arbeidersklasse in 2016 van zich vervreemdde, red.) waar zij zich niet om bekommeren.’

Als Giuliani het zegt, klinkt het als waar.