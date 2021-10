Giel Beelen doet in schimmige kruidenmengsels en Timothée Chalamet wordt (de zoveelste) Willy Wonka

Giel Beelen Beeld Brunopress

Shambala



Het lijkt een trend: BN’ers die in de problemen komen door hun spiritueel-commerciële nevenactiviteiten. Eerst waren het de zusjes Van Lexmond met hun maankalender, en nu Giel Beelen, die uw sterrenkijker al een tijdje in advertenties bij YouTube-filmpjes Shambala zag aanprijzen. Volgens Beelens site Kukuru is Shambala ‘een natuurlijk kruidenpreparaat op basis van Caapi en Bobinsana met als doel je hart te openen en verbinding te vinden met het al’.

Aha, dat.

Uw sterrenkijker denkt dan ‘Dat zal wel’, maar met die attitude kom je natuurlijk nooit bij Radar te werken, en gelukkig dachten ze bij Radar verder. Shambala blijkt niet gewoon een onzinnig kruidenmengsel van koriander en slaolie te zijn met een mogelijk placebo-effect omdat het 40 euro kost, nee, het bevat volgens een door Radar geïnterviewde farmacoloog een antidepressivum dat een zogenoemde serotonineshock kan veroorzaken.

Ergens kreeg uw sterrenkijker ontzag voor het middel: er zat dus echt iets in, dat verwacht je niet van het gemiddelde BN’er-drankje. Maar waarom komt zoiets door de Voedsel- en Warenautoriteit, en waarom valt de publieke omroep, alwaar Beelen nog steeds werkt, niet over deze commercials? ‘Dit is een activiteit van Giel die volledig losstaat van BNNVara, maar we gaan wel het gesprek aan met hem over de wenselijkheid hiervan’, verklaarde de omroep.

Dat klinkt als een losjes gedronken kopje koffie. Wij verwachten dat Beelens lucratieve verbinding met het al voorlopig gewoon doorgaat.

Timothée Chalamet Beeld Getty Images

Wonka

Over sprookjes gesproken, en natuurlijke voedingsmiddelen die je innerlijke zelf écht verbeteren: er komt een prequel van Charlie and the Chocolate Factory, waarin Timothée Chalamet Willy Wonka speelt.

Wonka in Bath wordt nu opgenomen en gaat over de jonge Willy Wonka, en over hoe hij de Oempaloempa’s ontmoette, de mythische oranje mannetjes die later in zijn fabriek gaan werken. Roald Dahl draait zich ongetwijfeld om in zijn graf.

Met een groeiend scala aan acteurs die Willy Wonka spelen, krijg je automatisch hetzelfde als bij James Bond: wie speelt hem het best?

Wonka werd in de eerste Sjakiefilm geweldig vertolkt door Gene Wilder. Daarna was er Johnny Depp, die zijn Wonka inspireerde op Michael Jackson: onvergetelijk. Maar Depp is nu een oude man met eyeliner, en heeft zich de afgelopen jaren bovendien een slag in de rondte geschandaald, met als hoogtepunt een ruzie met zijn ex waarbij zij een drol in zijn bed achterliet. Dat is niet kinderfilmachtig. (Of juist wel, maar meer Deense kinderfilm.)

Dus krijgen we nu Timothée Chalamet. Op een van de uitgelekte setfoto’s zien we hem tussen de opnamen een dutje doen in zijn paarse jas, met de hoge Wonka-hoed op zijn gezicht om zijn ogen te bedekken, terwijl een medewerker met mondkap langs hem loopt. Treffender kunnen Roald Dahl en de tijd van nu niet samenkomen.