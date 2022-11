Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Hans van der Veen en Miep Bassant, die niet willen mopperen

Wie: Hans van der Veen en Miep Bassant

Woonplaats: Breda

Afstand: 82,7 km

Beweegtijd: 2 uur en 52 minuten

Hans van der Veen en Miep Bassant Beeld Gidi Heesakkers

‘Sorry, morgen bregen ik de Volkskrant’, schreef de bezorger van Hans van der Veen en Miep Bassant op het exemplaar van BN De Stem dat hij door hun brievenbus in Breda had geduwd. Op de klep plakten ze alweer even geleden een uitgeknipt Volkskrant-logo. Toch vinden ze de laatste weken regelmatig een andere krant op de mat; De Telegraaf, NRC Handelsblad, BN De Stem dus. Soms zelfs twee andere kranten, bij wijze van goedmaker.

Ze vonden het lief, die boodschap op de voorpagina. Miep Bassant (82): ‘We nemen hem niets kwalijk. En we gaan niet mopperen, want dan worden we oude mensen die mopperen. Daar hebben we dus geen zin in.’

Hans van der Veen (86) komt uit de keuken met boterhammen en klinkt precies zo enthousiast als op mijn voicemail, die hij insprak om zich te verontschuldigen voor het feit dat hij mij in zijn mail ‘de heer Heesakkers’ had genoemd. ‘Het is een rommelig stukje kaas, maar het is echte boerenkaas, gisteren gekocht op de markt. Met een zálige smaak!’

Zij had zich voorgenomen om in ieder geval één ding tegen mij te zeggen: ‘Ik kan jou en alle jongelui geruststellen: oud zijn is ook leuk.’

Hij: ‘Als je ouder wordt, voel je alleen wel dat je hier en daar anders behandeld wordt.’

Zij: ‘Zó!’

Hij: ‘Wij zijn tegenwoordig overal de oudsten. Als we naar de film gaan, of naar het theater, of als we gaan lunchen bij het fietscafé hier in de stad. Soms doen mensen betuttelend. Soms afstandelijk.’

Zij: ‘Bang dat je een praatje wilt maken, contact zoekt. Als je dat begint te merken… dat is zoiets raars.’

Ze mopperen dus zo min mogelijk, ook omdat er weinig te mopperen is. ‘Het is haast een verwijt dat we samen zijn. Dat zeggen zo veel mensen: maar jullie zijn nog samen. Daar hebben we geluk mee.’ Hij schildert, zij volgt colleges kunstgeschiedenis in Eindhoven. Ze maken graag kunstreisjes. Miep: ‘Als je ons tien jaar geleden had gevraagd of we ooit op zo'n georganiseerde busreis zouden gaan, dan hadden we gezegd: dat nooit.’ Hans: ‘Het idee van dat groepsgebeuren stond ons tegen. Maar dat vinden we nu juist heel leuk.’

Op tafel ligt het notitieboekje dat ze elke woensdag meeneemt naar Eindhoven, met aantekeningen over Art Nouveau. Het idee dat ze alles moet onthouden wat ze daar leert, heeft ze achter zich gelaten, zegt ze. ‘Wij hebben tegen elkaar gezegd: het maakt niet uit als je wat vergeet, zolang je maar van ieder uur geniet.’ Hans: ‘Zo’n instelling moet je jezelf actief aanleren. Richt je gewoon op het plezier op het moment dat je ermee bezig bent. Dat geeft zo veel voldoening.’

Staat genoteerd.

