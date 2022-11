Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Bas de Bruijn en Marianne Heijnen, die tot hun schrik De Telegraaf kregen

Wie: Bas de Bruijn en Marianne Heijnen

Woonplaats: Nieuw-Vennep

Afstand: 72,9 km

Beweegtijd: 2 uur en 29 minuten

Vliegend richting Nieuw-Vennep, lek in Noorden, steekassysteemproblemen, een fietsenmaker in Nieuwkoop die zich er niet aan durft te wagen ‘want straks ben je nog verder van huis’, met vertraging en speling op het achterwiel verder van huis, naar Bas de Bruijn en zijn vrouw, niet-vliegend van Schiphol terug naar Utrecht.

‘We hoopten maar dat jou niks overkomen was’, zegt Marianne Heijnen (85) als ik eindelijk hun appartement binnenstap. Ik probeerde te bellen, maar de telefoon ging niet over. Bas de Bruijn (88) komt erachter dat hij een verkeerd nummer onder zijn mail had gezet. Het geeft niet.

‘Tot mijn schrik lag De Telegraaf in de bus’, schreef hij. ‘Dus maar in de auto gestapt en mijn favoriete krant, al meer dan veertig jaar, gehaald. Kost wel € 3,80. Natuurlijk direct gemeld bij de krant, maar in de mail die ik terugkreeg, stond niet dat mijn abo met een dag verlengd werd. Dit is wel het geval als je meldt dat je geen krant gekregen hebt.’

Op de glazen salontafel liggen De Groene Amsterdammer en de VPRO Gids. ‘Dat ik de verkeerde krant gekregen heb, vind ik erger dan geen krant, als je begrijpt wat ik bedoel’, zegt Bas de Bruijn. Hij is vanmorgen speciaal naar de Keurslager gereden om drie belegde broodjes te halen, caprese, eiersalade en rosbief. Ze zijn alle drie voor mij. ‘Wij komen nooit bij de slager, want we eten nooit vlees. Maar ze zeggen dat de slager lekkere broodjes heeft.’

Marianne Heijnen gaat zo boodschappen doen. ‘Zolang het nog kan, kook ik elke dag zelf. Dat vind ik belangrijk. Gisteren hebben we bami gegeten.’ Bas de Bruijn: ‘Nee.’ Zij: ‘O nee, dat moet nog.’

Ze is altijd ‘een alleskunner’ geweest, zegt ze. Nu is de realiteit dat ze dikwijls dingen vergeet die ze vijf minuten later weer weet, en dan soms opnieuw kwijtraakt. ‘Ik schrijf een boodschappenlijstje tegenwoordig helemaal uit. Niet ‘maïzena’, maar specifiek die maïzena, van dat merk. Het is raar. Je voelt je niet meer jezelf.’

Tegelijkertijd voelde ze zich nooit méér zichzelf dan op deze leeftijd. ‘Als oudste van vijf kinderen heb ik het goede voorbeeld moeten geven: alles doen en zwijgen. Vrouwen knikken ja en amen; zo heb ik het geleerd. Het heeft lang geduurd voor ik mijn eigen mening durfde te geven. Het wordt mij niet altijd in dank afgenomen. Maar ik doe het toch.’

Komen we terug op die verkeerde krant. Bas de Bruijn liet ’m links liggen. Zij niet: ‘Ik lees alles wat los en vast zit. Ik wil alles weten, ook dingen die me niet bevallen. Hij is niet zo, hij wil alleen wat hem bevalt.’ Hij: ‘Ze staan De Telegraaf regelmatig gratis uit te delen bij het winkelcentrum. Dan zeg ik altijd: ‘Ik heb een echte krant.’’ Marianne Heijnen: ‘Je kunt overal iets uit leren. Ik hoop dat ik leer om tolerant te zijn, ook als anderen dingen doen die niet passen bij wat ík denk en vind.’

