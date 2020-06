Gewichtheffer die streed tegen dopinggebruik

Van der Kruk in actie tijdens de Olympische Spelen van Mexico, 1968. Beeld ANP

In 1960 wilde hij zich als worstelaar kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rome. Het lukte niet. Vier jaar later deed hij een poging als kogelstoter. Ook nu haalde hij net niet de limiet.

In 1968 mocht Piet van der Kruk als gewichtheffer wel naar de Spelen van Mexico, waar hij in de drie onderdelen trekken, stoten en drukken een Nederlands record van 487 kilo boven zijn hoofd tors­te. Hij werd negende in de laatste olympische competitie gewichtheffen zonder dopingcontrole. ‘Ik zag daar met eigen ogen wat in mijn sport omging. Jongens tegen wie ik moest strijden kregen een behoorlijke spuit in hun achterste. Ik denk dat ik hoger zou zijn geëindigd als ik ook had gebruikt’, stelde hij na terugkeer vast.

Van der Kruk was in de jaren zestig de bekendste krachtpatser van Nederland. Maar hij had meer in petto. Hij ging al in de jaren zeventig voorop in de strijd tegen doping die juist zijn sporten zo teisterde – eerst als voorzitter van de Nederlandse krachtsportbond, later als directeur van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo). Ook was hij vele jaren commentator voor Eurosport. En hij onderzocht de historie van de panden van het Achterom in Delft, waar hij was geboren, en waar in tegenstelling tot de statige panden aan de Oude Delft nog weinig van was vastgelegd.

Zijn dochter Marlies, een van zijn drie kinderen: ‘Hij was intelligent en sociaal bewogen. Geen dommekracht.’ Met zijn echtgenote wandelde hij dagelijks een rondje van vijf kilometer. ‘Maar eind april kreeg hij een bacterie-infectie bij een kunstknie die vijf jaar geleden was aangemeten. De zware antibiotica die werd toegediend, tastten zijn nieren aan. Hij werd zo ziek dat op 4 juni in een ziekenhuis in Delft zijn hart het begaf’, aldus Marlies.

Piet van der Kruk was de oudste in een gezin van zes kinderen. Zijn vader, die werkte bij kabelfabrikant NKF in Delft, was zelf krachtsporter. Maar Piet ging eerst op gymnastiek. Pas einde jaren vijftig werd hij zelf lid van krachtsportvereniging Sandow, waar hij ging gewichtheffen en Grieks-Romeins worstelen. In beide disciplines werd hij Nederlands jeugdkampioen. Bij atletiekvereniging AV’40 specialiseerde hij zich in discuswerpen en kogelstoten. In het laatste onderdeel werd hij ook jeugdkampioen.

Speciale trainers voor die disciplines waren er niet. De officiële trainers van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie waren faliekant tegen krachttraining, omdat ze bang waren dat hierdoor blessures zouden ontstaan.

Maar Van der Kruk trok zich daar niets van aan en deed het toch. ‘We keken naar de Oost-Europeanen. We moesten sterk zijn als we die kogel of die discus ver weg gooien.’ Van emballagehout knutselden hij eigen apparatuur: voor het bankdrukken. ‘Als het ding vervaarlijk begon te kraken, dan sloegen we een paar spijkers extra in het hout.’ Zo werd hij de vader van de krachttraining in Nederland.

In totaal zou hij vier keer Nederlands kampioen kogelstoten worden, naast vijf keer Nederlands kampioen gewichtheffen. Meteen na de Olympische Spelen in Mexico stopte hij. Hij werd bedrijfsleider bij een nieuwe sporthal. Later zou hij als bestuurslid van de Stichting Verenigingshallenplan en hoofd sportaccommodaties bij NOCNSF een sleutelrol vervullen in de uitbreiding van het aantal sporthallen in Nederland.

Daarnaast bestreed hij fanatiek dopinggebruik in zijn sport. In de Volkskrant riep hij al in 1986 op tot meer controles. ‘Ik wil een aanvaardbaar dopingbeleid, maar dan moet je de pakkans hoog houden’, zo riep hij politici op om controles te bekostigen door het Rijk.