Gerdi Verbeet heeft eindelijk tijd voor boeken en bezoek

Gerdi Verbeet Beeld Ivo van der Bent

Eerst even over die geweldige jurk: ‘Mijn moeder had er vroeger eentje die precies op deze leek. Ze kocht ’m vlak na de oorlog toen de New Look opkwam, met een wijde rok tot net voorbij de kuit. Ik heb een hekel aan winkelen, maar zag deze jurk hangen in een etalage en wist: die is voor mij.’

Een centraal punt in dit verder idyllische plaatje – rode rozen, snorrende teckel, Gelders groen en zoemende bijen – dat weer uitstekend past bij Gerdi’s gemoedstoestand: rust na de storm. Bekaf van haar laatste 4 en 5 mei kreeg ze De Tweede Prik, waarvan ze ‘heel naar’ is geweest. Maar ze is er weer, grinnikt dat ze dus nu ‘een mobiele thuiswonende oudere’ is, en vierde dat deze week met bijzonder bezoek. ‘Er kwam een vriendinnetje op bezoek, Sandra uit Limburg. Ik heb haar vanaf haar 5de jaar twee zomervakanties verzorgd omdat ze spastisch is en in een rolstoel zit. Daarna heb ik daar jarenlang geen tijd voor gehad, maar nu kwam ze, 23 jaar later. Ze had nog precies dezelfde energie en humor. Wat ik wel confronterend vond, is hoe moeilijk het is voor mensen met een beperking om het leven te leiden dat ze graag willen. ‘Ik word gék van alle protocollen’, zei ze. Dat kwam echt uit haar tenen. Ze wil gewoon meedoen, maar tussen droom en daad staan wetten in de weg.’ Dan, opgewekter: ‘Wat ik, behalve bezoek, ook heerlijk vind is dat ik nu eindelijk weer tijd heb om te lezen. Ik heb in één ruk dat boek van Margalith Kleijwegt uitgelezen, kom hoe heet het nou, Boterkoek en... Ooo, dat is de pest met ouder worden: je weet alles half. O ja, Verdriet en Boterkoek! En nu ben ik bezig in De Fundamenten van Ramsey Nasr.’

Het is de opmaat naar een zomer vol familie en vrienden die komen logeren, koken en vooral niet met vakantie, ‘ik heb al heimwee op de eerste brug.’ Gelijk heeft ze met zo’n tuin, al is het is zonde dat die jurk niet over de grens gaat.