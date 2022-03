Gerda Oude Kempers-Rutjes (100): ‘Als iemand uit is op een conflict, houd ik mij stil. Laat de ander maar zegevieren’

‘Een mens heeft voor een belangrijk deel het zelf in de hand of hij gezond oud wordt.’ Beeld Aurélie Geurts

Gerda Oude Kempers-Rutjes is een blijmoedige spraakwaterval. Ze woont zelfstandig in een seniorenappartement in Losser, vlak bij de Duitse grens, en noemt zichzelf ‘een gelukkig mens’. Ze verslindt streekromans en kookt nog elke dag tussen de middag haar potje eten, ‘met veel groenten, een appeltje en weinig vet’. Alle houten kasten en tafels in huis zijn gemaakt door haar man, meubelmaker van beroep, die zijn geliefde in 1945 tijdens een risicovolle tocht kwam redden van een hongerdood die hij vreesde. Deze ochtend heeft de moeder van negen kinderen op een papiertje geïnventariseerd hoeveel kleinkinderen en achterkleinkinderen ze inmiddels heeft. Ze komt tot dertig in totaal, en er zijn er drie op komst. ‘Gelukkig hoef ik dat niet allemaal te betalen.’

U bent pas hersteld van corona.

‘Al die tijd heb ik het niet gehad, en een paar weken geleden bleek ik ineens positief. Dat kwam denk ik via een van mijn dochters, die in het onderwijs werkt. Ik ben twee dagen verschrikkelijk ziek geweest en dacht: misschien ga ik nu wel dood. Voor het slapengaan nam ik twee paracetamolletjes en de volgende dag was ik weer beter.’

Hoe komt u zo sterk op 100-jarige leeftijd?

‘Een mens heeft voor een belangrijk deel het zelf in de hand of hij gezond oud wordt. Eén: een opgeruimd karakter. Ik ben net zo vrolijk als mijn moeder, dus die eigenschap heb ik cadeau gekregen. Twee: goed met mensen kunnen omgaan, dus geen ruzie maken. Als iemand uit is op een conflict, houd ik mij stil; laat de ander maar zegevieren. Drie: alles zelf doen. Vier: gezond leven; vooral veel groente eten en weinig vet, niet roken en drinken. Alleen bij speciale gelegenheden drink ik een glaasje wijn.’

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘In een arm gezin met lieve ouders. We woonden in de Betuwe en verbouwden onze eigen groente en fruit. Mijn moeder was een sterke vrouw, werkte hard en was altijd opgeruimd en vrolijk. Ze zong vaak, en zo zuiver.’ (Ze zet in:) ‘Daar komt Jaap de groenteboer aan, met zijn ezelwagen. Voor de huisdeur blijft hij staan en ik hoor hem vragen: juffrouw, koopt u wat van mij: erwten, bonen en selderij. Kijk eens in mijn manden, alles is voorhanden.’ Mijn vader werkte in een steenfabriek en verdiende 11 gulden per week. Daarvan moest hij elf monden vullen: van zijn zeven kinderen, zijn ouders, mijn moeder en zichzelf. Na de lagere school moesten we allemaal aan het werk, mijn zussen en ik in de huishouding. Onze verdiensten gaven we aan onze ouders. Als kind bracht ik mijn vader tussen de middag vaak warm eten op de fabriek. Dan herkende ik hem niet, staand in de rook bij de steenoven, zonder beschermende kleding. Mondkapjes hadden ze toen nog niet. Hij is op zijn 43ste overleden aan stoflongen. Mijn moeder kwam er alleen voor te staan met zeven jonge kinderen. Wij moesten voor de inkomsten zorgen.’

Bent u uit liefde met uw man getrouwd?

‘Oja, ik was smoorverliefd. Ik heb Henk ontmoet in de bus, in de oorlogsjaren. Ik werkte sinds mijn 18de als dienstmeisje in een gezin in Den Haag en was met de bus onderweg naar Gennep, naar mijn zus die een baby had gekregen. Onderweg kwam een man naast mij zitten en we raakten aan de praat. Hij sprak met dezelfde klanken als mijn oude schoolmeester Wissink, die kwam ook uit Twente. Henk woonde in Overdinkel, een dorp hier vlak bij Losser. Toen hij moest uitstappen, vroeg hij mijn adres. We gingen elkaar schrijven, heel brave briefjes hoor. Op een dag, in de winter van 1945, schreef ik Henk dat we honger hadden. We aten alleen nog tulpenbollen en suikerbieten. Op een dag, het was Pasen, ging de bel en stond Henk voor de deur. ‘Ik kom je ophalen want je hebt honger en ik wil niet dat je doodgaat, bij ons is eten genoeg’, zei hij. Henk bleek een lift te hebben gekregen van een Duitse militair die munitie ging halen in Den Haag. Dus op een kist met kogels reden wij naar Twente, midden in de nacht, zonder licht om niet op te vallen, want de Tommies (Engelse soldaten, red.) hingen in de lucht. Onderweg zochten we dekking in een greppel. Op de dag dat we aankwamen, werd Overdinkel bevrijd.’

Aarzelde u niet om met Henk mee te gaan, u kende hem amper?

‘Ik was hem erg dankbaar, ook omdat ik mij gevangen voelde in het huis waar ik zeven dagen per week werkte. Ik kon geen kant op en wilde de baas zijn over mezelf. Mevrouw wist van de briefwisseling en zag dat ik verliefd was, dus liet mij gaan. Henk nam mij mee naar zijn ouderlijk huis in Overdinkel. Toen we aankwamen, zei zijn moeder: ‘Oh nee, ik kan je er niet bij hebben.’ Ik begreep het wel; ze had tien kinderen en een klein huis. Het was een rottige tijd. Ik kende daar niemand en had helemaal niets, behalve het witte dienstersschort van mijn betrekking in Den Haag. Op straat werd ik uitgelachen, want in Twente droegen ze gekleurde schorten. Ik ging op zoek naar werk en een kamer. Die vond ik bij een drogisterij. Maar lang duurde dat niet want in 1946 trouwden we en snel daarna werd ik zwanger. Omdat ik de eerste maanden zoveel pijn had, zei mijn man: stop maar met werken. Het was een onderdanige tijd hoor, voor de vrouw.’

Hoe was het om in die omstandigheden, in een kille omgeving zonder familie, moeder te worden?

‘We huurden twee kamertjes in Overdinkel en hadden helemaal niks voor de baby. Geen wiegje, geen dekentje, geen luiers. Ik wist niet hoe ik een kind moest verzorgen. Ik had alleen lagere school en kende niemand in het dorp die mij kon helpen en vertellen wat ik moest doen. Ook mijn schoonmoeder niet, zij was niet zo’n lieverdje, heel anders dan mijn moeder. Ons kind was gezond geboren, maar op een gegeven moment wilde ze niet meer drinken. Ik haalde melk bij de boer, maar later bleek die vol bacteriën te zitten. Mijn baby was zeven maanden oud toen ze ziek werd en dreigde uit te drogen. Verschrikkelijk. We haalden de dokter erbij. Die zei dat er geen tijd te verliezen was en bracht haar naar het ziekenhuis. Wij wilden er achteraan maar hadden geen fiets. De pater wilde de zijne aan ons uitlenen. Toen we bij het ziekenhuis aankwamen, bleek het te laat. Onze dochter lag al in een kistje. Er lagen mooie bloemen op, ik zie het nog zo voor me. Bij ons tweede kind kon ik een moedercursus volgen, waar ik leerde hoe ik een baby moest verzorgen. Na de eerste kwamen nog acht kinderen. De jongste heb ik naar ons overleden kindje vernoemd, want ik wilde haar naam horen. Zij is trouwens lesbisch.’

Beleefde u genoeg voldoening aan het moederschap?

‘In die tijd was je als moeder altijd aan het werk. Je deed alles met de hand, want er waren geen stofzuigers, wasmachines en wegwerpluiers. En dan liep je ook elk jaar met een dikke buik rond. Ik hield van kinderen. Maar ik had wel remmers willen slikken. Vier kinderen had ik genoeg gevonden, als ik de keuze had gehad.’

U merkte net op dat een van uw dochters lesbisch is. Hoe reageerde u toen u dat hoorde?

‘Eerst vond ik het verschrikkelijk. Ik heb er de hele nacht wakker van gelegen, dat ze anders was en geen kinderen zou kunnen krijgen. Maar de volgende dag liet ik mijn verstand werken. Ik dacht aan de koeien in de wei en hoe die soms met elkaar omgaan. Het is de natuur. Mijn dochter is er zelf vrolijk onder en heeft een heel fijne vrouw. Nu zeg ik: als je kind maar gelukkig is.’

Wat ziet u als een van de grootste veranderingen van de afgelopen eeuw?

‘Dat je tegenwoordig maar op een knopje hoeft te drukken en het is geregeld. In mijn jeugd werd de woonkamer verlicht met een petroleumlamp. Op een dag kwamen twee mannen lange stangen aan de muren vastmaken. Voortaan hoefden we maar op één knop te drukken en de hele woonkamer was verlicht. Een wonder. Niet zo lang geleden ging ik in mijn woonkamer de gordijnen dicht doen. Ik viel en kwam klem te zitten tussen de verwarming en een leunstoel. Ik drukte op het knopje van het alarm dat ik bij mij draag en hoorde uit het kastje achter mijn tv een stem: ‘Wat is er aan de hand?’ Ik riep: ‘Ik ben gevallen en zit klem.’ De stem antwoordde: ‘Ik kom eraan’. En tien minuten later stond ik weer overeind.’

Waar haalt u nog levensvreugde uit?

‘Ik ga graag op pad met mijn scootmobiel, naar de bibliotheek en in mijn eentje winkelen in Duitsland. Maar de nieuwe die ik heb gekregen gaat veel te hard, dat voelt niet veilig. Ik durf geen andere te vragen. Het is ook heel ingewikkeld om zoiets te regelen. Ook lees ik veel streekromans want die zijn vaak vrolijk en optimistisch. Nu ben ik bezig in Te mooi om waar te zijn van mijn favoriete schrijfster Olga van der Meer. Ik heb nu overal rustig de tijd voor en kan doen waar ik zin in heb. Ik ben een gelukkig mens, ja echt.’

Gerda Oude Kempers-Rutjes

geboren: 20 januari 1922 in Angeren

woont: zelfstandig, in een seniorenwoning in Losser

familie: negen kinderen (twee overleden), 16 kleinkinderen, 14 achterkleinkinderen (drie op komst)

weduwe: sinds december 2004