‘Gelukskind’ uit Westerbork bleef haar leven lang waarschuwen tegen uitsluiting

Ze miste de laatste trein uit Westerbork, en daarom noemde ze ze zichzelf ‘een gelukskind’. Op 13 september 1944 zat Virry de Vries Robles met haar moeder en pasgeboren broertje in de volgepakte wagon toen kampcommandant Gemmeker besloot om ze eruit te halen en te wachten op haar vader, die arts was en nog in Amsterdam zat. Dat besluit bleek levensreddend; er zou daarna nooit meer een trein uit Westerbork vertrekken. Samen met ruim 900 andere Joodse gevangenen verwelkomde de 12-jarige Virry in april 1945 de Canadese bevrijders.

De oorlog zou een allesbepalende rol in haar leven blijven spelen. Twintig jaar lang gaf ze onvermoeibaar gastlessen en lezingen over Westerbork, en ze kon prachtig, beeldend vertellen, zegt Sipke Witteveen, coördinator van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden. ‘Dan deed ze voor hoe ze ’s nachts in de barak, tussen de stapelbedden door, op zoek ging naar de wc, een knijpkat in de hand.’ Witteveen vermoedt dat haar enorme inzet een manier was om, zoveel jaar na de oorlog, alsnog gezien en gehoord te worden. ‘Als kind kon ze nergens haar verhaal kwijt. Wat had zij nou meegemaakt? Dat is haar eeuwig dwars blijven zitten.’ Haar jeugd was in Westerbork verloren gegaan, zei ze twee jaar geleden in een interview in de Volkskrant: ‘Ik hoorde nergens meer bij.’

‘Het leven strekte zich voor haar uit en toen kwam de oorlog ertussen’, zo vat haar halfbroer Bernard de teleurstellingen samen die haar zouden vormen. Vlak na de oorlog, na de geboorte van haar zus Carola, scheidden haar ouders. Virry koos voor haar vader, de verstandhouding met haar moeder en zus zou moeizaam blijven. Door de oorlog miste ze drie jaar school, ze moest van het gymnasium af, de studie medicijnen die ze zo graag had gedaan, bleef onbereikbaar. Ze werd gezinstherapeut. Een partner vond ze niet.

‘Levensbenauwend’

Zo werd die levensreddende beslissing van de kampcommandant uiteindelijk ook ‘levensbenauwend’, zegt Carola, die zich als psychotherapeut bezighoudt met tweedegeneratie-oorlogstrauma’s. ‘Het is een ingewikkelde opgave voor Holocaustslachtoffers om de herinnering aan de verschrikkingen levend te houden én zich te verlossen van dat verleden. Daar is Virry nooit echt in geslaagd. Zij identificeerde zich met haar oorlogsherinneringen.’ Virry was in alles ambivalent, zegt Carola: ‘Ze wilde haar pijnlijke ervaringen doorgeven, als waarschuwing, maar er bleef bitterheid aan haar kleven. Tussen ons bestond een wereld van verschil.’

Bernard, haar 24 jaar jongere halfbroer, had een betere band met haar. Hij herinnert zich dat Virry kinderboeken kocht en hem en zijn broertje Hein twee keer per week kwam voorlezen. Zijn zus was creatief en talentvol, zegt hij. Ze ging naar de Werkplaats Kindergemeenschap, de befaamde Kees Boeke-school in Bilthoven, studeerde dwarsfluit op het conservatorium en kon prachtig fotograferen. Maar, erkent hij, ze kon ineens omslaan en dan boos en onaardig doen. ‘Ze had een sterke eigen mening.’ Witteveen noemt haar ‘een markante vrouw, fel en vol overtuiging, maar ook humoristisch en loyaal’.

Twee jaar geleden verhuisde ze uit Amsterdam naar Harderwijk, om in de buurt te zijn van goede vrienden. Daar overleed ze op 3 maart 2022, 89 jaar oud, aan de gevolgen van ernstige suikerziekte. Witteveen ging een paar maanden voor haar dood nog bij haar langs. ‘Ze wilde zo graag weer aan de slag’, zegt hij.

Tijdens de uitvaart memoreerde zus Carola Virry’s levensmoed. ‘Met humor en geestkracht vocht ze zich door tegenslagen heen.’ In plaats van bloemen op haar graf had ze liever een gift aan Westerbork. Symbolisch, zegt Witteveen. Zelfs na haar dood wilde ze waarschuwen voor wat er toen is gebeurd, en haar boodschap uitdragen: nooit een ander uitsluiten.