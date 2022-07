Gelukkig denken tennissers nooit na, ik ook niet, als ik tennis

Sinds ik me met de tennissport bemoei, inmiddels ongeveer een jaar, gooien onze tennissers hoge ogen. Je kunt het vergelijken met het effect van Louis van Gaal op Oranje. We doen weer mee!

Wel heten onze toppers raar. Ik noem een Botic van de Zandschulp, ik noem een Tallon Griekspoor. Bij de dames noem ik een Arantxa Rus.

Voor iemand als Rafael Nadal, die zelfs na zegge 14, schrijve veertien overwinningen op Roland Garros Frans praat alsof hij Christoffel Columbus is die na 17 jaar rondvaren op z’n boot plotseling een vol stadion in het Frans moet toespreken, ‘Zjeee… swiezzz… treeezzz… eppie… à… Parriezzz… parseekeh…,’ etc, etc. – voor Rafa lijken deze fantasienamen misschien heel Nederlands, maar wij, Nederlanders, fronsen er onze wenkbrauwen bij. Wie heten er nou zo? Klinkt gegenereerd door een laptop van de binnenlandse veiligheidsdienst. Zijn het omgedoopte Oekraïners?

‘Nou’, zegt Jet, ‘je hebt nu ook die Tim van Rijthoven. Daar is niks raars aan.’

‘Hoe heet je liever’, kaats ik, ‘Tim van Schijthoven of Tim van Reethoven?’

Stilte. Edoch, na vijf minuten: ‘Mja. Misschien toch liever Van Reethoven.’

‘En dan je kind Ludwig noemen?’

Jet, proevend: ‘Ludwig. Van. Reethoven.’ Ze knikt. Fraai.

We zitten naar Wimbledon te kijken, Nadal tegen Botic van de Zandschulp, met dank aan de AIVD, je zult ’m maar toegestuurd krijgen, je nieuwe naam in onzichtbare inkt, verdeeld over vier anonieme enveloppen. Ondanks Van de Zandschulps uitzinnige naam – in feite afkomstig uit Bint van F. Bordewijk, befaamd om zijn onzinnamen, bestudeer deze opsomming maar eens: Taas Daamde, Van der Karbargenbok, Tallon Griekspoor, Schattenkeinder, Surdie Finnis, De Moraatz, Van de Zandschulp – ziet hij er ontmoedigend Nederlands uit, Nederlandser kan nauwelijks, denk aan Hielke en Sietse van de Kameleon, aan witte asperges, wat ook geldt voor Van Reethoven en Griekspoor. Drie Joris Driepinters, het reclamefiguurtje dat alleen maar melk drinkt. Als Nadal de afgelopen twintig jaar alleen maar melk had gedronken, was hij nu dood. (‘Rafael, wil jij een pint melk?’ ‘Me sangria!’)

Gelukkig denken tennissers nooit na, ik ook niet, als ik tennis. Urenlang word ik bezocht door geen enkele gedachte, nul, echt niets, behalve de bal die er alweer aan komt gevlogen, en ook die geef ik gedachteloos een hengst. Als je naar vertragingen kijkt, op Wimbledon, van mooie punten, en je ziet Nadal of Botic ingespannen naar een traag rondspinnende tennisbal turen, dan kun je hem verwarren met Galileo Galilei die naar een planeet tuurt, peinzend over het heelal.

Niet doen.

Werkelijk niets gaat er om in een tennisser. Het zijn omgekeerde filosofen. Van de Zandschulp heeft daarom geen enkel voordeel van zijn rare naam, Nadal zal zich geen seconde afvragen wat een zandschulp eigenlijk is. Een beestje? Of: kun je gewaden botikken? Jurken?

Nee, Nadal denkt nooit. Of juist keihard, ’s avonds na het eten. Dat zou kunnen. Misschien werkt hij al twintig jaar lang, na de wedstrijden, na het trainen, aan Voskuils Het bureau, maar dan over tennis, De baan, zevendelig, waarin types rondlopen die nog wel gekker heten dan Botic van de Zandschulp, Navoc Neukomotz bijvoorbeeld, en Rotak van de Schelpkorrel.