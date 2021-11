Geluk is een wasmand met compartimenten. Vraag maar aan Lisa Ostermann

Cabaretier Lisa Ostermann thuis. Beeld Erik Smits

God schiep de wereld in zes dagen en op de zevende dag rustte hij uit. Dat was zijn goed recht, het resultaat mocht er zijn en bovendien: verzín het maar allemaal zeg. Maarrr: met een weekje was-ie klaar. Lisa schept al wekenláng zes dagen (try-outen, schaven, wakker liggen, stressen, repeat), en is daarom ook enorm gesteld op haar zevende rustdag. Ook voor haar is dat de zondag, ‘en sinds kort probeer ik op die dag een gestructureerd samenwonend bestaan te leiden.’ Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het feit dat zij en haar Hij – sinds vier jaar samen – beiden voor het eerst een soort inkomen hebben, en daarmee is de deur geopend naar het kopen van een fatsoenlijke inboedel. ‘Tot voor kort leek het hier een soort veredeld studentenhuis, met allemaal gekregen spullen en Billy-boekenkasten die van ellende aan elkaar hingen. Nu zoeken we onze eigen dingen uit en dat blijk ik dus hartstikke leuk te vinden.’ Meest recente aanschaf, en hier straalt ze: een wasmand met drie compartimenten, ‘voor de witte was, de donker & mooi en de donker & boeit niet wat ermee gebeurt.’ En de vriend heeft, als chef de la maison, allemaal spullen voor de keuken gekocht, helaas wel van het kaliber ‘mag niet in de vaatwasser’, Lisa leert nog as she fucks that up, zeg maar.

Er staan niet-dode bloemen, de woonkamer is aan kant, het líjkt allemaal prima in orde, maar zoals onze lieve heer ook wat steken liet vallen (naaktslakken, clusterhoofdpijn, sommige mensen), zo is het ook hier nog zoeken naar perfectie. ‘Doe de deur naar de studeerkamer maar open’, zegt Lisa gelaten. U ziet het zelf, ‘het lukt nu allemaal half,’ maar dat is het handige van deuren: die kunnen dicht.

Dus ja, flink aan de bak op álle dagen van de week, maar hard werken loont en eerlijk is eerlijk: een wasmand met drie compartimenten is na licht, duisternis, het hemelgewelf, aarde, zee, planten, dieren en mensen wel een beuker van een uitvinding.